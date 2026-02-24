Iván Arboleda explicó por qué se cayó su fichaje al Atlético Nacional: ídolo Verdolaga tuvo que ver

El arquero Iván Arboleda estuvo cerca de llegar a Atlético Nacional - crédito @AguilasDoradas/Atlético Nacional

Iván Arboleda atraviesa un nuevo capítulo en su carrera como arquero titular de Águilas Doradas, después de su más reciente paso por Millonarios. El portero nacido en Tumaco (Nariño) fue uno de los referentes colombianos en el fútbol internacional en la última década, destacando en Banfield de Argentina -donde fue dirigido por Julio César Falcioni, histórico exfutbolista del América de Cali- y en Rayo Vallecano de España, compartiendo camerino con Radamel Falcao García.

En una entrevista reciente, Arboleda confesó que estuvo muy cerca de fichar con Atlético Nacional, el club más laureado del fútbol colombiano, con 18 títulos de liga y dos Copas Libertadores. Sin embargo, el arribo de David Ospina al equipo Verdolaga terminó cerrando esa puerta.

David Ospina integró la nómina bicampeona de Atlético Nacional en 2007 - crédito Colprensa

En el programa Despierta Win de Win Sports, la “Araña” -como es apodado por sus reflejos bajo los tres palos- reveló: “La llegada de David frenó todo”, pues el antioqueño era la prioridad de Nacional, respaldado por su trayectoria en clubes como Arsenal, Niza, Napoli y Al Nassr de Cristiano Ronaldo, además de ser un producto de las divisiones menores del club paisa y referente de los seguidores antioqueños.

Otras oportunidades y el papel de los representantes

Antes de la opción con Atlético Nacional, el guardameta Arboleda también estuvo en el radar de Independiente de Avellaneda, el club más veces campeón de la Copa Libertadores. Sin embargo, como suele suceder en el fútbol, “no se dio por temas de representantes, que es algo complejo”, explicó el propio arquero, en el que los futbolistas suelen acceder a las decisiones de sus agentes para definir su futuro profesional.

El paso por Millonarios y el agradecimiento a la institución

Iván Arboleda llegó a Millonarios como agente libre - crédito Millonarios FC

En el fútbol colombiano, Arboleda defendió el arco de Millonarios durante las temporadas 2024 y 2025. Aunque su rendimiento no cumplió las expectativas de la hinchada embajadora y la relación con parte de la afición terminó siendo tensa, el arquero no ocultó su agradecimiento por la experiencia vivida: “A pesar de cómo salí, fue especial estar en un club con tanta historia y su gente”.

Su llegada a Águilas Doradas fue mucho más fluida. El propio Arboleda reconoció que “cuando hay ganas de tenerte, bien planificado y ordenado, todo es más fácil. Así fue con Águilas: cuando Millonarios me notificó que no contaría conmigo, al otro día me llamó el presidente de Águilas y me hizo sentir importante y querido, que es lo que uno necesita. Dejé de tener esa sensación en Millonarios, de sentir que Arboleda era importante como en épocas anteriores con otros equipos”.

El capítulo que casi lo lleva a defender el arco Azucarero

Antes de firmar con el cuadro capitalino o Águilas, Arboleda estuvo cerca de sumarse a Deportivo Cali. “Prácticamente tenía la camiseta puesta, ya estaba entrenando con ellos, pero hubo un malentendido administrativo y la oportunidad no se dio. Al otro día me llamaron de Millonarios y la contratación se cerró rápido”.

Su presente en Águilas Doradas y los retos en 2026

El portero Iván Arboleda ha estado en siete de los ocho partidos disputados en la Liga BetPlay - crédito Mcgiver Barón/Colprensa

Actualmente, Arboleda se ha afianzado como titular indiscutido en Águilas Doradas, iniciando en siete de los ocho compromisos del torneo colombiano. La única ausencia se debió a la reprogramación de un partido contra Atlético Bucaramanga, ya que el estadio local estaba ocupado por un evento cultural.

El portero nariñense busca consolidar su rendimiento y aportar experiencia a un equipo que aspira a meterse entre los protagonistas de la Liga BetPlay, pues se encuentra ubicado en la casilla décima con once puntos y entre esos objetivos es sumar la mayor cantidad de unidades disponibles para regresar a un campeonato internacional de la Conmebol.