Niño de 9 años falleció tras ser golpeado por un arco de fútbol en Cali

La Alcaldía de Cali y la Fiscalía iniciaron investigaciones para determinar las responsabilidades del caso - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fallecimiento de Santiago, un niño de nueve años que cursaba cuarto grado en el Liceo Anglo del Valle, conmocionó a la comunidad educativa del sur de Cali. El trágico desenlace ocurrió tras un accidente durante una jornada lúdica organizada por el colegio para despedir el año lectivo.

Según la Secretaría de Educación Distrital, la actividad se realizó en el Polideportivo de la Ciudadela Comfandi. El evento, que pretendía ser un espacio de integración y recreación, se transformó en escenario de emergencia.

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La Secretaría de Educación detalló: “De acuerdo con la información preliminar suministrada por la rectoría del establecimiento educativo, el colegio organizó una jornada lúdico-recreativa de integración y despedida del año lectivo en las instalaciones del polideportivo de Ciudadela Comfandi, actividad que, según la institución, contaba con la autorización de los padres de familia”.

Santiago, estudiante de cuarto grado del Liceo Anglo del Valle, falleció tras un accidente en una jornada escolar autorizada por los padres - crédito liceoanglodelvalle.com

Y añadió: “Aproximadamente a las 10:50 a. m. mientras un grupo de estudiantes manipulaba uno de los arcos de la cancha del centro recreacional, la estructura cayó, ocasionando un fuerte golpe al menor involucrado”, relató la secretaría.

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La reacción inmediata del docente encargado, la enfermera y un padre de familia permitió que Santiago recibiera los primeros auxilios en el lugar. Fue trasladado a la Clínica Valle del Lili, donde ingresó con signos vitales. La madre del niño fue notificada de inmediato para acompañarlo en el centro médico.

Sin embargo, la gravedad de las lesiones provocó que poco después se confirmara su fallecimiento. La institución lamentó lo sucedido: “El estudiante ingresó al centro médico con signos vitales; sin embargo, a pesar de los esfuerzos articulados del personal de salud, posteriormente se produjo su lamentable fallecimiento”.

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La Personería de Cali exigió investigaciones y aclarar los hechos - crédito @personeriacali / X

La noticia generó una ola de consternación en Cali. Familiares y allegados del menor reclamaron explicaciones y acompañamiento de las autoridades. John Henry Núñez, tío de Santiago, dio detalles a Caracol Radio: “Un niño maravilloso, era supremamente inteligente. Aquí en la casa era toda alegría con él, corrida de arriba para abajo, era un niño sorprendente, la verdad. Nos preocupa muchísimo lo que está pasando ahora y la familia está destrozada, sus papás ni hablar. Ha sido terrible para todos”.

Ante lo ocurrido, la Secretaría de Educación Distrital activó los protocolos de inspección y vigilancia. El Subproceso de Inspección y Vigilancia requirió al Liceo Anglo del Valle la entrega de un informe detallado y los soportes documentales del evento. Así lo afirmó la entidad: “Se procedió a requerir formalmente al Colegio Liceo Anglo del Valle, para que remita, a la mayor brevedad, un informe detallado de lo sucedido junto con los soportes documentales del caso”.

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Investigación y respuesta institucional

La Alcaldía de Cali lamentó públicamente la tragedia y manifestó su solidaridad con la familia y la comunidad educativa afectada. Funcionarios informaron que, en coordinación con la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación, se iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. La administración distrital señaló la importancia de analizar las condiciones de seguridad del mobiliario y los protocolos implementados durante la actividad.

La Secretaría de Educación solicitó un informe detallado al colegio para esclarecer las circunstancias del incidente - crédito Secretaría de Educación de Cali

La Secretaría de Educación reiteró su compromiso con la protección de los estudiantes y la necesidad de avanzar en el esclarecimiento de los hechos: “Invitamos a trabajar de manera articulada a las diferentes autoridades competentes para que, con base en los hechos y las evidencias, se logren establecer con claridad las responsabilidades en este caso”, concluyó la Secretaría en su comunicado oficial.

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Las autoridades locales buscan determinar cómo y por qué la estructura metálica se encontraba en condiciones que permitieran este tipo de accidente. Las acciones de inspección no solo se enfocan en el colegio, sino también en la revisión de las condiciones de seguridad de todos los escenarios deportivos y recreativos de uso frecuente por niños y jóvenes.

La Fiscalía, la Policía y los organismos competentes continúan con las indagaciones. El colegio, según lo informado hasta el momento, no ha entregado declaraciones oficiales. La familia del menor, por su parte, aguarda que las investigaciones avancen y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

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