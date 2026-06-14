En video| Violencia vial en Medellín: Rastrean por toda la ciudad y retienen la moto de los agresores de una mujer

Las imágenes muestran que dos hombres en motocicleta detuvieron la marcha y discutieron con la conductora de una camioneta Renault blanca - crédito movilidad_med/Instagram

La rápida intervención de las autoridades de Medellín (Antioquia) permitió ubicar una motocicleta implicada en un acto de intolerancia en la Autopista Norte, en el que una mujer fue agredida por dos hombres tras una discusión vial.

El episodio quedó registrado en cámaras de seguridad y movilizó a equipos de tránsito y policía.

Las imágenes muestran cómo los dos agresores descendieron de la motocicleta y, tras un intercambio verbal con la conductora de una camioneta Renault blanca, uno de ellos la golpeó repetidamente. La víctima permaneció inmóvil, sin capacidad de reacción ante la violencia ejercida.

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El hecho fue detectado en tiempo real por el Centro de Control de la Secretaría de Movilidad y el sistema de emergencias 123. Esto activó un protocolo de seguimiento que incluyó el uso de tecnología de reconocimiento de placas (LPR), lo que facilitó rastrear el recorrido del vehículo a través de varios sectores urbanos.

Medellín inmovilizó una motocicleta y aplicó dos comparendos tras la agresión a una mujer en la Autopista Norte - crédito Captura video Colombia Oscura

Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín, dio detalles sobre el incidente: “Desde la Secretaría de Movilidad rechazamos de manera categórica la agresión registrada en días anteriores en la Autopista Norte, a la altura de la calle 119, donde una mujer que se movilizaba en una camioneta fue víctima de una agresión por parte de unos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Este hecho quedó registrado en nuestras cámaras del Centro de Control”.

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El funcionario agregó que “de inmediato activamos el protocolo de fugas y gracias al sistema de cámaras se logró identificar la placa de la motocicleta y su posterior localización en el sector del Calle El Poblado, que en articulación con nuestra Policía Metropolitana se logró la inmovilización y se impusieron los comparendos respectivos por modificaciones no permitidas y obstaculizar la vía".

Los agentes de tránsito, junto con la Policía Metropolitana, lograron interceptar la motocicleta cerca del CAI de El Poblado. A raíz del procedimiento, se impusieron dos comparendos: uno por modificaciones no autorizadas en el vehículo y otro por bloquear una de las arterias principales del área metropolitana.

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“Nuestros agentes de tránsito acuden al sitio, logran verificar documentación y le hacen un chequeo previo a la motocicleta, encontrando inconsistencias. Por ende, la motocicleta el día de hoy se encuentra en nuestras instalaciones de la Secretaría de Movilidad realizando el inventario”, finalizó diciendo Pablo Ruiz.

El sistema de reconocimiento de placas LPR permitió identificar la motocicleta y rastrear su recorrido por distintos sectores de Medellín - crédito Captura video

Mientras se desarrollaban los trámites sancionatorios, la Alcaldía de Medellín expresó su rechazo a este episodio y reiteró que mantiene el trabajo coordinado con la Policía Nacional, el Ejército y los agentes de tránsito para evitar la impunidad en hechos de violencia vial.

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La administración municipal enfatizó la necesidad de mantener el respeto entre los actores viales y anunció que continuará fortaleciendo el monitoreo con cámaras y sistemas tecnológicos para identificar conductas que pongan en peligro la convivencia en las vías de la ciudad.

Robo a extranjero en El Poblado

Cinco personas fueron capturadas en el sector de El Poblado, Medellín, después de ser señaladas por su presunta relación con distintos casos de hurto, según informaron las autoridades.

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Entre los implicados se encuentran dos hombres adultos y dos adolescentes, todos acusados de participar en un robo a mano armada que ocurrió dentro de un establecimiento comercial.

Como parte de los operativos, las autoridades destruyeron 472 armas que habían sido incautadas - crédito Policía Metropolitana

Los hechos ocurrieron cuando, de acuerdo con el reporte oficial, los sospechosos habrían utilizado un arma de fuego para intimidar a sus víctimas y apoderarse de dinero en efectivo y varios teléfonos celulares, elementos cuyo valor supera los tres millones de pesos.

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Tras recibir la alerta a través del Centro Automático de Despacho, la policía montó un plan candado que permitió la recuperación de los objetos sustraídos y la incautación del arma utilizada.

De acuerdo con la información, los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para responder por los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego. Para los adultos, la Fiscalía también imputó el delito de instrumentalización de menores en la comisión de delitos.

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En un caso distinto registrado en el mismo sector, un hombre de 21 años fue capturado tras intentar robar una cadena de oro a un ciudadano canadiense. Durante el forcejeo, la víctima recibió un disparo en el pecho al intentar evitar el robo, lo que generó una rápida reacción ciudadana y policial.