Así está la imagen de Gustavo Petro entre los colombianos a menos de dos meses para salir de la Presidencia, según encuesta del CNC

A siete días para conocer a su sucesor, el presidente Gustavo Petro volvió a subir en la percepción positiva entre los colombianos.
De acuerdo con la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), contratada por la revista Cambio, que fue divulgada el domingo 14 de junio de 2026, el 51,8% de los encuestados manifestó tener una imagen favorable del mandatario colombiano, mientras que un 43,8% la calificó de manera negativa.
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Así mismo, un 4,4% de los ciudadanos prefirió no expresar su postura frente a la gestión del actual jefe de Estado colombiano.
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