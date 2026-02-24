Este es el costo del nuevo hotel de la selección Colombia en Barranquilla: la inversión fue multimillonaria

La selección Colombia estrenará hotel en Barranquilla - crédito Jairo Cassiani/Colprensa

La inauguración del nuevo hotel de concentración de la selección Colombia en Barranquilla representa una apuesta histórica por la mejora de la infraestructura deportiva nacional, con una inversión de 37 mil millones de pesos destinada a elevar el nivel de preparación de las selecciones masculina y femenina en competencias internacionales, de acuerdo con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

Este complejo contará, desde su apertura, con la presencia de Gianni Infantino, titular de la FIFA, quien acompañará el evento el 26 de febrero de 2026, ratificando la relevancia del proyecto para el fútbol sudamericano, según informó Semana.

El hotel, que fue financiado parcialmente con cinco millones de dólares provenientes de la Conmebol, se erige sobre un área de 4.000 metros cuadrados y ofrece 48 habitaciones, tanto sencillas como dobles, adaptables a las necesidades de cada selección y tipo de concentración, detalló Jesurún al medio de comunicación mencionado anteriormente.

La infraestructura incluye campos de entrenamiento, zonas médicas, fisioterapia, gimnasio y áreas de comidas, garantizando que todos los recursos estén a disposición inmediata de los jugadores para optimizar su desempeño durante los periodos de convocatoria.

La Federación Colombiana de Fútbol gestionará directamente el hotel, bajo la operación de personal especializado en hotelería y turismo, replicando el modelo que ya implementa en Bogotá. Jesurún enfatizó que el propósito central es brindar el máximo confort y respaldo a los seleccionados nacionales, alejando los días en que el equipo debía hospedarse en establecimientos tradicionales como el Hotel Dann Carlton de Barranquilla y consolidando un entorno exclusivo y controlado para la planificación de partidos y torneos oficiales.