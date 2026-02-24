Deportes

Este es el costo del nuevo hotel de la selección Colombia en Barranquilla: la inversión fue multimillonaria

El hotel, que fue financiado parcialmente con cinco millones de dólares provenientes de la Conmebol, se erige sobre un área de 4.000 metros cuadrados y ofrece 48 habitaciones, tanto sencillas como dobles, adaptables a las necesidades de cada selección y tipo de concentración

Guardar
La selección Colombia estrenará hotel
La selección Colombia estrenará hotel en Barranquilla - crédito Jairo Cassiani/Colprensa

La inauguración del nuevo hotel de concentración de la selección Colombia en Barranquilla representa una apuesta histórica por la mejora de la infraestructura deportiva nacional, con una inversión de 37 mil millones de pesos destinada a elevar el nivel de preparación de las selecciones masculina y femenina en competencias internacionales, de acuerdo con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

Este complejo contará, desde su apertura, con la presencia de Gianni Infantino, titular de la FIFA, quien acompañará el evento el 26 de febrero de 2026, ratificando la relevancia del proyecto para el fútbol sudamericano, según informó Semana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hotel, que fue financiado parcialmente con cinco millones de dólares provenientes de la Conmebol, se erige sobre un área de 4.000 metros cuadrados y ofrece 48 habitaciones, tanto sencillas como dobles, adaptables a las necesidades de cada selección y tipo de concentración, detalló Jesurún al medio de comunicación mencionado anteriormente.

La infraestructura incluye campos de entrenamiento, zonas médicas, fisioterapia, gimnasio y áreas de comidas, garantizando que todos los recursos estén a disposición inmediata de los jugadores para optimizar su desempeño durante los periodos de convocatoria.

La Federación Colombiana de Fútbol gestionará directamente el hotel, bajo la operación de personal especializado en hotelería y turismo, replicando el modelo que ya implementa en Bogotá. Jesurún enfatizó que el propósito central es brindar el máximo confort y respaldo a los seleccionados nacionales, alejando los días en que el equipo debía hospedarse en establecimientos tradicionales como el Hotel Dann Carlton de Barranquilla y consolidando un entorno exclusivo y controlado para la planificación de partidos y torneos oficiales.

Temas Relacionados

Selección ColombiaNuevo hotelBarranquillaInversión multimillonariaColombia-Deportes

Más Noticias

Medellín vs. Liverpool EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

El Poderoso de la Montaña espera pasar a la fase 3 del torneo de clubes más importante de América a la hora de recibir al equipo uruguayo

Medellín vs. Liverpool EN VIVO,

Esta es la lesión de Juan Fernando Quintero que tiene ‘en veremos’ su convocatoria a la selección Colombia

El volante, que estaría incluido en la prelista de la selección Colombia para los convocatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026, deberá guardar varias semanas de reposo

Esta es la lesión de

Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver a la Tricolor en el Sudamericano Sub20 Femenino de Paraguay

Las dirigidas por Carlos Panigua deberán sumar los tres puntos para mantener sus aspiraciones de clasificar a Polonia 2026

Colombia vs. Venezuela: hora y

Así quedó la tabla del descenso, luego del empate del Deportivo Cali y la victoria de Cúcuta Deportivo en la fecha 8 de la Liga BetPlay

El Deportivo Cali, de irregular arranque en la Liga, sumó sus primeros puntos como visitante, mientras que el cuadro motilón se quedó con el “Duelo de tribus” ante Deportes Tolima

Así quedó la tabla del

Estos son los audios del VAR del polémico empate entre Llaneros y Medellín por la Liga BetPlay: “Sí, veo la mano”

El conjunto local rescató el empate en tiempo de adición tras una complicada acción en el área, revisada por el VAR, lo que dio pie a un cierre cuestionado ante el Independiente Medellín

Estos son los audios del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro quiere ser papá:

Ryan Castro quiere ser papá: cuántos hijos le gustaría tener y cómo influyó el hijo de J Balvin en su decisión

Nicolás Arrieta habló de su experiencia en ‘La casa de los famosos’: “La menosprecié”

Westcol reveló qué tipo de mujer le escribe más por redes sociales y por qué buscan estar con él: “Quieren que yo lo mantenga”

Jhonny Rivera presumió los regalos que recibió por su matrimonio con Jenny López: “La tareita que nos toca”

Hermana de Karol G lanzó criticó a su propia familia por presunto apoyo a su expareja: “Me están dando la espalda”

Deportes

Medellín vs. Liverpool EN VIVO,

Medellín vs. Liverpool EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Esta es la lesión de Juan Fernando Quintero que tiene ‘en veremos’ su convocatoria a la selección Colombia

Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver a la Tricolor en el Sudamericano Sub20 Femenino de Paraguay

Así quedó la tabla del descenso, luego del empate del Deportivo Cali y la victoria de Cúcuta Deportivo en la fecha 8 de la Liga BetPlay

Estos son los audios del VAR del polémico empate entre Llaneros y Medellín por la Liga BetPlay: “Sí, veo la mano”