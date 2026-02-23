VIDEO| Neyser Villarreal conmovió con sus lágrimas y Tite le respondió: “Es un chico de oro”

El jugador solamente ha disputado cuatro partidos desde su llegada a territorio carioca - crédito @Pauloqueiroz08/X

Neyser Villarreal, tras su paso por Millonarios y las elogiadas actuaciones con la selección Colombia en el Mundial Sub-20 y el Sudamericano Sub-20 de 2025, dio el salto al fútbol brasileño siendo fichado por el Cruzeiro.

El atacante nariñense llegó a Belo Horizonte con grandes expectativas, pero su adaptación en el club carioca ha estado marcada por retos, presión y emociones encontradas.

En el más reciente compromiso de Cruzeiro, correspondiente a la ida de las semifinales del Campeonato Mineiro, Villarreal fue titular en la victoria 1-2 de su equipo sobre Pouso Alegre FC, disputada en el estadio Municipal Irmão Gino María Rossi. Aunque el resultado fue positivo, la reacción del colombiano al ser sustituido quedó como una de las imágenes más comentadas de la jornada.

La dura noche de Villarreal y el respaldo de Tite

Tité tiene reconocimiento a nivel local con equipos de Brasil y su participación con la pentacampeona del mundo - crédito Andre Coelho/EFE

Arrancando desde el primer minuto, Villarreal mostró disposición y entrega. Sin embargo, al minuto 62 fue reemplazado por Bruno Rodrigues y, al llegar al banco de suplentes, no pudo contener el llanto.

La presión de rendir en un club con historia, la exigencia del público brasileño y la dificultad de adaptarse a un nuevo entorno pesaron sobre el joven atacante, que vivió un momento de desahogo visible ante sus compañeros y el cuerpo técnico.

El entrenador Adenor Leonardo Bacchi (Tite), mundialista con Brasil y actual técnico del Cruzeiro, fue comprensivo y empático en la rueda de prensa posterior al partido: “Imaginen a un joven que se muda a un nuevo país y llega a un club prestigioso como Cruzeiro con expectativas altísimas. Surgieron las oportunidades, pero así es la vida; jugó bien, la precisión llegará pronto”.

Tite enfatizó la importancia del acompañamiento y pidió a la hinchada paciencia y apoyo: “Que lo abrace. Es un chico de oro, trabaja duro, no es negligente ni se relaja. Todos en la banca lo trajimos y hablamos con él porque estaba muy conmovido”.

Un proceso de adaptación en marcha

Neyser Villarreal, jugador de Cruzeiro de Brasil solamente ha jugado cuatro partidos - Neyserdavid_23/Instagram

La realidad del fútbol brasileño, con aficionados exigentes y una competencia interna feroz, implica un proceso de adaptación que suele tomar tiempo incluso para los futbolistas más talentosos.

Villarreal, que llegó como agente libre tras no renovar con Millonarios, apenas suma cuatro apariciones con Cruzeiro. Sin embargo, cuenta con el respaldo de referentes del plantel y el cuerpo técnico, que valoran su esfuerzo diario y ven en él un proyecto a mediano plazo.

El atacante colombiano, además, ha encontrado en la competencia y la convivencia con otros extranjeros y figuras brasileñas una oportunidad para aprender y dar el salto de calidad que le permita consolidarse en el ataque celeste y volverse un referente del conjunto de Belo Horizonte.

El desafío es grande, pero la determinación y el trabajo constante son las herramientas que, según Tite y el entorno del club, marcarán la diferencia en su proceso de madurez deportiva.

Próximos partidos y el calendario de Cruzeiro

Cruzeiro en el Brasileirao no sabe lo que es ganar: lleva 1 empate y dos derrotas - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

El tumaqueño tendrá nuevas oportunidades para demostrar su potencial en los próximos compromisos de Cruzeiro, tanto en el Brasileirão como en el Campeonato Mineiro. El calendario inmediato es exigente:

Cruzeiro vs. Corinthians (Brasileirão) – 25 de febrero de 2026

Cruzeiro vs. Pouso Alegre FC (Campeonato Mineiro, semifinal vuelta) – 28 de febrero de 2026

Flamengo vs. Cruzeiro (Brasileirão) – 11 de marzo de 2026

Cruzeiro vs. Vasco da Gama (Brasileirão) – 15 de marzo de 2026, partido especial donde enfrentará a sus compatriotas Marino Hinestroza y Carlos Andrés Gómez en el equipo rival.

El objetivo del delantero colombiano es aprovechar cada minuto y ganar confianza para convertirse en pieza clave del equipo tanto en los torneos regionales como nacionales. Su historia apenas comienza y, con el aprendizaje adquirido, buscará dejar huella en uno de los clubes más emblemáticos del continente.