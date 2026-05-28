Colombia

Abogado de Alejandro Bermeo habló sobre denuncias de abuso sexual contra el senador y su cercanía con Abelardo de la Espriella

Felipe Caballero respondió a través de su cuenta de X al señalamiento contra el congresista electo y dirigió un pedido al director nacional del Centro Democrático para que elimine una publicación en la que replicó las denuncias en contra del parlamentario

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Alejandro Bermeo acusado por abuso sexual - crédito captura de pantalla @180_Verdad/X
Alejandro Bermeo acusado por abuso sexual - crédito captura de pantalla @180_Verdad/X

Una denuncia contra el senador electo Alejandro Bermeo abrió una disputa que combina una investigación por agresiones físicas, intimidación y violencia sexual con una contraofensiva pública de su defensa, que atribuye el caso a una extorsión y a un intento de afectar la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. La causa sigue abierta en la Fiscalía y no tiene una decisión definitiva.

La acusación fue difundida por El Olfato. Según esa publicación, la denunciante entregó conversaciones, videos, documentos del expediente y su testimonio, y expresó temor por su seguridad frente al crecimiento político de Bermeo.

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La misma versión sostiene que la relación entre ambos se habría extendido durante cerca de dos años. También indica que, durante varios meses, la mujer habría recibido amenazas constantes cuando intentó terminar el vínculo.

Bermeo, además, es presentado en el texto como un político cercano al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Ese dato quedó en el centro de la controversia cuando la defensa sostuvo que el caso busca perjudicar esa campaña.

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La defensa de Bermeo denunció una extorsión y pidió borrar una publicación

Abogado de Alejandro Bermeo rechazó acusación en contra el senador electo por abuso sexual - crédito @PipeCab/X
Abogado de Alejandro Bermeo rechazó acusación en contra el senador electo por abuso sexual - crédito @PipeCab/X

El abogado Felipe Caballero respondió a través de su cuenta de X al señalamiento contra el congresista electo y dirigió un pedido al director nacional del Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chujfi, para que elimine una publicación en la que replicó las denuncias en contra del parlamentario.

En ese mensaje sostuvo que el contenido incluía afirmaciones “calumniosas” e “injuriosas”.

En su pronunciamiento, Caballero planteó una objeción central sobre el tratamiento político del caso: “La presunción de inocencia es innegociable y no puedes vulnerarla en razón de diferencias políticas con mi representado”.

El abogado también fijó la línea de defensa sobre el origen de la denuncia. “Alejandro Bermeo es víctima de una extorsión. La denuncia sí es ‘cruel’, precisamente porque es una retaliación por la captura en flagrancia de uno de los extorsionistas”.

El defensor agregó que existe un proceso penal en curso por ese hecho y afirmó que asumirá también la representación en ese expediente. Junto con su mensaje, dijo haber compartido un video de la captura del supuesto extorsionista.

Este material documenta la captura del presunto extorsionista del senador electo Alejandro Bermeo, que estaría implicado en falsas denuncias por abuso sexual en su contra - crédito @PipeCab/X

La defensa no limitó su respuesta a negar los hechos. En el mismo mensaje, Caballero afirmó que la secuencia posterior a la captura y la difusión de la denuncia obedecen a una motivación política.

“Existe un proceso penal en curso y asumiré también la representación en el mismo. La denuncia ‘cruel’ se hizo después de esa captura y el revuelo de ahora evidentemente es por intereses electorales; en particular, para afectar la campaña de Abelardo de la Espriella”, dijo en X.

En esa misma publicación, el abogado cuestionó además que se usara la expresión “senador abelardista” para referirse a Bermeo. Cerró su pedido con una exigencia directa a Vallejo Chujfi: “Elimina el trino calumnioso e injurioso lo más pronto posible”, dijo Felipe Caballero en X.

La denunciante dijo haber sufrido amenazas cuando intentó terminar la relación

La versión recogida por El Olfato describe un cuadro de presiones sostenidas en el ámbito personal, familiar y laboral. Según esa publicación, la mujer afirmó que cuando intentó finalizar la relación Bermeo presuntamente la amenazaba con causar daño a miembros de su familia, agredirla físicamente y provocar conflictos en su trabajo.

El senador electo es uno de los más activos en la campaña política de Abelardo de la Espriella y se vio envuelto en un nuevo escándalo - crédito Alejandro Bermeo / Instagram
El senador electo es uno de los más activos en la campaña política de Abelardo de la Espriella y se vio envuelto en un nuevo escándalo - crédito Alejandro Bermeo / Instagram

La denunciante, de acuerdo con el medio, entregó como sustento conversaciones, videos, documentos del expediente y su propio testimonio. Ese material forma parte de una investigación que todavía sigue abierta y sobre la que no existe una resolución definitiva.

El caso en torno al senador electo Alejandro Bermeo expone una confrontación entre las acusaciones de graves delitos y la respuesta de su defensa, que atribuye la denuncia a motivaciones políticas y extorsivas. La investigación se mantiene activa en la Fiscalía, sin que hasta el momento se haya emitido un fallo, y el debate público continúa marcado por la disputa entre ambas partes.

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