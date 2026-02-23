Deportes

James Rodríguez fue catalogado como “el mejor fichaje en la historia del Minnesota United” por exjugador estadounidense

El colombiano comenzará los entrenamientos con el grupo de jugadores en la semana del 23 de febrero, tras recibir la visa de trabajo

La transferencia de James Rodríguez
La transferencia de James Rodríguez al Minnesota United FC destaca como uno de los movimientos más relevantes del mercado de invierno en la MLS - crédito @jamesrodriguez/X

James Rodríguez se perfila como el “mejor fichaje en la historia” del Minnesota United, según el exfutbolista y comentarista de la MLS, Sacha Kljestan.

El mediocampista colombiano, quien podría debutar el próximo sábado 28 de febrero de 2026 en casa ante Cincinnati a las 4:30 p. m. (hora de Colombia), suma expectativas tras su incorporación al club estadounidense, que viene de igualar 2-2 frente a Austin en su primer partido de la temporada.

Kljestan, que militó en clubes como Orlando City, LA Galaxy y NY Red Bull, destacó en Apple TV la magnitud del fichaje: “Cuando puedes conseguir que el capitán de Colombia, un jugador que ganó la Bota de Oro de la FIFA, llegue y sea la piedra angular de tu club, es el mejor fichaje en la historia del Minnesota United”. Aclaró que el acuerdo es por solo seis meses y no implica un contrato de jugador franquicia, subrayando: “Me encanta este acuerdo para Minnesota United”.

Sacha Kljestan jugó más de
Sacha Kljestan jugó más de 200 partidos en la Liga de Estados Unidos con Chivas, Red Bull New York, Orlando City y Los Ángeles Galaxy - crédito Rick Osentoski/USA TODAY Sports.

La llegada de James Rodríguez al conjunto dirigido por Eric Ramsay Knowles busca mejorar la posesión de balón, que en el partido inaugural fue de 43%. Para Kljestan, la clave será que el equipo juegue en torno al colombiano: “Los otros 10 jugadores en el campo tienen que hacer el trabajo defensivo por él, darle la pelota y dejar que haga magia”.

Se espera que el mediocampista dispute al menos 10 encuentros antes del inicio del Mundial, etapa en la que la continuidad y la regularidad serán determinantes para que alcance el 100% de su rendimiento en su posible última Copa del Mundo.

