Dayro Moreno y su opinión sobre la posible presencia de Falcao García en la lista de Colombia para el Mundial FIFA 2026

La dupla de delanteros logró hacer un buen trabajo en la Copa América 2011, en la que lograron brillar en conjunto - crédito AFP

Dayro Moreno sigue siendo protagonista en el Fútbol Profesional Colombiano. El delantero de Chicoral (Tolima) volvió a brillar al marcar un doblete en la victoria 4-2 de Once Caldas sobre Fortaleza por la fecha 8 de la Liga BetPlay, disputada en el estadio Palogrande de Manizales. Con estos goles, el ariete suma cinco tantos en el semestre y se acerca a un récord histórico, mientras mantiene viva la esperanza de volver a la selección Colombia para el Mundial FIFA 2026.

El buen momento de Dayro ha reactivado las especulaciones sobre su posible convocatoria a la Tricolor. El cuerpo técnico de Néstor Gabriel Lorenzo ya le dio la oportunidad de vestir la camiseta nacional en el segundo semestre de 2025, y su rendimiento goleador lo mantiene en la órbita del seleccionador argentino, que busca variantes de experiencia en un plantel renovado.

El rumor sobre Falcao y la competencia por un lugar en el Mundial

Falcao García y Dayro Moreno estuvieron juntos en la selección Colombia - crédito Colprensa

Desde Argentina, el periodista Sebastián Srur reveló en el programa Picado TV que Lorenzo habría contactado a Radamel Falcao García para comunicarle que, si mantiene regularidad y disputa al menos dos o tres partidos por mes, lo tendrá en cuenta para la Copa del Mundo FIFA 2026. “Colombia necesita un líder con experiencia, que sepa manejar un grupo, porque tiene un plantel muy joven”, citó Srur sobre la supuesta conversación entre el DT y el delantero de Millonarios.

Consultado sobre el tema, Dayro Moreno valoró la competencia en la delantera nacional y la referencia que significa Falcao para los atacantes del país: “Con el ‘Tigre’ hay una competencia sana. Cada uno de nosotros, en este caso los delanteros y goleadores, hacemos las cosas y trabajamos y nos preparamos para ello. Quién no quisiera estar en un mundial con la camiseta de la selección Colombia, para eso se lucha en el día a día. Hay que darlo todo y esperar”, expresó en rueda de prensa tras la victoria ante Fortaleza.

El respeto de Dayro Moreno por el legado de Falcao

Radamel Falcao García y Dayro Moreno son los goleadores colombianos, el de Once Caldas es el primero y el "Tigre" el segundo en la historia - crédito Colprensa - Cristian Bayona

En declaraciones anteriores, Dayro no ocultó su admiración por el máximo goleador histórico de la selección: “Falcao es un ejemplo para todos nosotros. Lo que hizo en Europa no lo ha hecho casi ningún colombiano. Goleador en Portugal, en España, en Francia; en todos lados dejó el nombre del país en alto. Eso no es fácil y hay que reconocerlo”. El tolimense entiende que la lucha por un puesto en el ataque cafetero será intensa, pero confía en que su presente en Once Caldas le permita soñar con una nueva oportunidad internacional.

Dayro, a un paso de la historia: el récord goleador y la cita con la hinchada

El doblete ante Fortaleza elevó a Dayro Moreno a 170 goles en el Fútbol Profesional Colombiano, situándolo a solo un tanto de igualar la marca de Sergio Galván Rey, máximo artillero histórico con 171 goles, logrados en su mayoría con Once Caldas entre 1996 y 2004.

El próximo partido para el conjunto manizaleño será el viernes 27 de marzo por la fecha 9, donde recibirán a Boyacá Chicó en el Palogrande. La expectativa crece entre la hinchada blanca, que sueña con ver a Dayro celebrar un nuevo récord y seguir sumando en la tabla, consolidando su legado como uno de los grandes goleadores del fútbol colombiano.

El regreso de Falcao y la mira en el clásico ante Nacional

Falcao García fue titular en Millonarios por primera vez en la temporada 2026, enfrentando a Llaneros, pero salió lesionado - crédito Millonarios FC

Mientras tanto, la recuperación de Falcao tras la lesión muscular sufrida en el partido ante Llaneros sigue en curso. Los exámenes médicos confirmaron una dolencia leve en los isquiotibiales de la pierna derecha, con un pronóstico de ocho días de incapacidad.

Si todo evoluciona positivamente, el delantero de Millonarios podría reintegrarse a los entrenamientos el 24 de febrero, siempre que reciba el alta médica y el visto bueno del cuerpo técnico de Fabián Bustos. La presencia del “Tigre” será clave de cara al duelo más importante del semestre: el partido contra Atlético Nacional por la fase previa de la Copa Sudamericana.