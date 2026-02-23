Deportes

Cristiano Ronaldo reveló dónde jugará después de jugar con Portugal la Copa Mundial de la FIFA: “Estoy feliz”

El histórico atacante llegó en la temporada 2022-2023 al fútbol árabe y desde entonces ha disputado 134 partidos, ha marcado 118 goles y ha dado 22 asistencias

Guardar
Cristiano Ronaldo lideró la celebración
Cristiano Ronaldo lideró la celebración de la victoria del Al Nassr en la última fecha de la Saudi Pro League - crédito: @SPL/X

Cristiano Ronaldo selló su continuidad en Arabia Saudita y disipó las especulaciones sobre una posible salida de Al Nassr tras semanas marcadas por tensiones con la directiva del club y el Fondo de Inversión Pública. La contundente victoria 4-0 ante Al Hazm lo tuvo como protagonista con dos goles, un rendimiento que lo acerca al objetivo personal de los 1.000 tantos profesionales y devuelve a su equipo al liderazgo de la Superliga Saudí.

La incertidumbre en torno al futuro del astro portugués creció luego de que permaneciera fuera de dos partidos, en lo que describieron como un “plantón”. Esto intensificó los rumores sobre un posible traspaso a otra liga, alimentados por su inconformidad con las políticas de fichajes del club saudí y el desigual reparto de presupuesto en comparación con otros equipos como Al Hilal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, tras el último encuentro disputado en el King Saud University Stadium, Ronaldo acabó cualquier especulación al declarar: “Pertenecer a Arabia Saudita y quiero seguir aquí. Es un país que me acogió, al igual que a mi familia y amigos. Estoy feliz aquí y quiero continuar”.

Cristiano Ronaldo jugará con la
Cristiano Ronaldo jugará con la selección de Portugal su séxto Mundial y espera cerrar el 2026 con 1.000 goles marcados - crédito REUTERS/Hamad I Mohammed

Sus palabras resonaron no solo por el contexto reciente, sino también porque recibió el premio al mejor jugador del partido y fue distinguido con el bisht, la tradicional capa que simboliza honor en la cultura local, en la víspera del Día de la Fundación de Arabia Saudita.

Ronaldo ahora se muestra enfocado en conquistar su primer gran título en Medio Oriente y orgulloso de la confianza y el impulso renovados en el equipo: “Lo más importante es que sigamos empujando. Ya estamos en la punta, no sabemos los resultados de nuestros adversarios. Veremos, hay que hacer nuestro trabajo, ganar, ejercer presión y ver al final de la temporada. Estamos encarrilados, volvimos, estamos bien, tenemos confianza. Estoy muy orgulloso”.

A través de sus canales oficiales, Cristiano expresó: “De vuelta a donde pertenecemos. Ahora a trabajar”, mostrando el valor simbólico que asigna tanto al rendimiento individual como al colectivo.

La atención internacional permanece, con la mirada puesta en si logrará alcanzar los 1.000 goles durante este mismo año y cómo impactará su rendimiento en el ciclo que culminará con la participación en su sexta Copa del Mundo.

Esta será la sede de Portugal en su último amistoso previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La ciudad de Leiria ha
La ciudad de Leiria ha sufrido inundaciones por las inclemencias del climas - crédito Federación Portuguesa de Fútbol

Portugal disputará su último partido amistoso previo al Mundial 2026 en la ciudad de Leiria, una localidad damnificada por las recientes inundaciones que aún busca recuperarse de los daños causados por los fuertes vientos y tormentas. Según lo anunciado por el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, este encuentro tendrá un objetivo solidario: la recaudación completa será destinada a los clubes deportivos locales que resultaron afectados por el temporal del 28 de enero, considerado como una “catástrofe para el deporte nacional”.

Proença expresó con énfasis que la Federación mantendrá un respaldo absoluto tanto reglamentario como económico para los clubes de Leiria, subrayando: “El distrito de Leiria, en lo que dependa de la FPF, puede contar con nuestro apoyo incondicional, hasta la última consecuencia”. El rival para el partido solidario todavía no está confirmado, pero el presidente remarcó que será una oportunidad para “mostrar la solidaridad con la gente de Leiria” y fortalecer el espíritu colectivo ante la adversidad.

Estos son los partidos de Portugal en el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia será rival
La selección Colombia será rival de Portugal en la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 12:00 p. m.
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m.

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m.
  • 23 d e junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m.

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m.
  • 27 de junio: Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 6:30 p.m.

Temas Relacionados

Cristiano RonaldoCopa Mundial de la FIFAMundial 2026Selección de PortugalSelección Portugal Mundial 2026Portugal vs.Al NassrColombia-Deportes

Más Noticias

Este fue el gol de Kevin Serna que dejó sin técnico a Vasco da Gama, el equipo donde juega Marino Hinestroza y otros colombianos

El Fluminense tomó la ventaja en el partido de ida de la semifinal del Campeonato Carioca, en donde el finalista se enfrentará al ganador del Madureira contra Flamengo

Este fue el gol de

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub20: Venezuela puede dejar a la Tricolor sin Mundial

A la Tricolor Femenina le restan dos partidos para conseguir el cupo a la Copa Mundial Femenina Sub20 de la FIFA, que se jugará en Polonia durante el segundo semestre del 2026

Cuándo será el próximo partido

Sudamericano Femenino Sub20: así va la selección Colombia en la tabla de posiciones y las cuentas para clasificar al Mundial de Polonia

A la Copa del Mundo de la FIFA clasifican las cuatro mejores selecciones de la ronda final. Brasil y Ecuador tienen el cupo asegurado tras llegar a nueve y siete puntos, respectivamente, luego de la fecha 3

Sudamericano Femenino Sub20: así va

Colombia logró un empate sobre la hora frente a Paraguay y mantiene sus aspiraciones mundialistas en el Sudamericano Sub-20 Femenino

La Tricolor dejó escapar una oportunidad clara al errar un penal, pero encontró el empate en los minutos finales

Colombia logró un empate sobre

Dayro Moreno y su opinión sobre la posible presencia de Falcao García en la lista de Colombia para el Mundial FIFA 2026

El goleador de Once Caldas atraviesa un gran momento en la Liga BetPlay, suma récords personales y mantiene viva la ilusión de luchar por un cupo en la convocatoria de Néstor Lorenzo

Dayro Moreno y su opinión
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El ELN anunció cese al

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Andy Rivera al

Así reaccionó Andy Rivera al matrimonio de Jhonny Rivera con Jenny López: su papá le cedió el título de soltero

Karol G publicó un emotivo mensaje tres la muerte de Willie Colón: “Para siempre”

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, le dedicó emotivas palabras en la ceremonia: el cantante también se pronunció

Zambrano, ganador del ‘Desafío Siglo XXI’, fue retado por un exparticipante en público: el competidor no aceptó

Yina Calderón respondió a las críticas por su papel como panelista en ‘La casa de los famosos’: “Publicidad gratis”

Deportes

Cristiano Ronaldo reveló dónde jugará

Cristiano Ronaldo reveló dónde jugará después de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección de Portugal: “Estoy feliz”

Este fue el gol de Kevin Serna que dejó sin técnico a Vasco da Gama, el equipo donde juega Marino Hinestroza y otros colombianos

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub20: Venezuela puede dejar a la Tricolor sin Mundial

Sudamericano Femenino Sub20: así va la selección Colombia en la tabla de posiciones y las cuentas para clasificar al Mundial de Polonia

Colombia logró un empate sobre la hora frente a Paraguay y mantiene sus aspiraciones mundialistas en el Sudamericano Sub-20 Femenino