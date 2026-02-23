Cristiano Ronaldo reveló dónde jugará después de jugar con Portugal la Copa Mundial de la FIFA: “Estoy feliz”

Cristiano Ronaldo lideró la celebración de la victoria del Al Nassr en la última fecha de la Saudi Pro League - crédito: @SPL/X

Cristiano Ronaldo selló su continuidad en Arabia Saudita y disipó las especulaciones sobre una posible salida de Al Nassr tras semanas marcadas por tensiones con la directiva del club y el Fondo de Inversión Pública. La contundente victoria 4-0 ante Al Hazm lo tuvo como protagonista con dos goles, un rendimiento que lo acerca al objetivo personal de los 1.000 tantos profesionales y devuelve a su equipo al liderazgo de la Superliga Saudí.

La incertidumbre en torno al futuro del astro portugués creció luego de que permaneciera fuera de dos partidos, en lo que describieron como un “plantón”. Esto intensificó los rumores sobre un posible traspaso a otra liga, alimentados por su inconformidad con las políticas de fichajes del club saudí y el desigual reparto de presupuesto en comparación con otros equipos como Al Hilal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, tras el último encuentro disputado en el King Saud University Stadium, Ronaldo acabó cualquier especulación al declarar: “Pertenecer a Arabia Saudita y quiero seguir aquí. Es un país que me acogió, al igual que a mi familia y amigos. Estoy feliz aquí y quiero continuar”.

Cristiano Ronaldo jugará con la selección de Portugal su séxto Mundial y espera cerrar el 2026 con 1.000 goles marcados - crédito REUTERS/Hamad I Mohammed

Sus palabras resonaron no solo por el contexto reciente, sino también porque recibió el premio al mejor jugador del partido y fue distinguido con el bisht, la tradicional capa que simboliza honor en la cultura local, en la víspera del Día de la Fundación de Arabia Saudita.

Ronaldo ahora se muestra enfocado en conquistar su primer gran título en Medio Oriente y orgulloso de la confianza y el impulso renovados en el equipo: “Lo más importante es que sigamos empujando. Ya estamos en la punta, no sabemos los resultados de nuestros adversarios. Veremos, hay que hacer nuestro trabajo, ganar, ejercer presión y ver al final de la temporada. Estamos encarrilados, volvimos, estamos bien, tenemos confianza. Estoy muy orgulloso”.

A través de sus canales oficiales, Cristiano expresó: “De vuelta a donde pertenecemos. Ahora a trabajar”, mostrando el valor simbólico que asigna tanto al rendimiento individual como al colectivo.

La atención internacional permanece, con la mirada puesta en si logrará alcanzar los 1.000 goles durante este mismo año y cómo impactará su rendimiento en el ciclo que culminará con la participación en su sexta Copa del Mundo.

Esta será la sede de Portugal en su último amistoso previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La ciudad de Leiria ha sufrido inundaciones por las inclemencias del climas - crédito Federación Portuguesa de Fútbol

Portugal disputará su último partido amistoso previo al Mundial 2026 en la ciudad de Leiria, una localidad damnificada por las recientes inundaciones que aún busca recuperarse de los daños causados por los fuertes vientos y tormentas. Según lo anunciado por el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, este encuentro tendrá un objetivo solidario: la recaudación completa será destinada a los clubes deportivos locales que resultaron afectados por el temporal del 28 de enero, considerado como una “catástrofe para el deporte nacional”.

Proença expresó con énfasis que la Federación mantendrá un respaldo absoluto tanto reglamentario como económico para los clubes de Leiria, subrayando: “El distrito de Leiria, en lo que dependa de la FPF, puede contar con nuestro apoyo incondicional, hasta la última consecuencia”. El rival para el partido solidario todavía no está confirmado, pero el presidente remarcó que será una oportunidad para “mostrar la solidaridad con la gente de Leiria” y fortalecer el espíritu colectivo ante la adversidad.

Estos son los partidos de Portugal en el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia será rival de Portugal en la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 12:00 p. m.

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m.

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m.

23 d e junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m.

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m.

27 de junio: Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 6:30 p.m.