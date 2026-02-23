Deportes

Álvaro Montero es protagonista en Vélez Sarsfield y sigue en la pelea por el arco de Colombia para el Mundial FIFA 2026

El arquero guajiro ha dejado buenas sensaciones en el arranque del torneo argentino, sumando minutos clave, atajadas determinantes y la confianza de su técnico

Álvaro Montero llegó a Vélez
Álvaro Montero llegó a Vélez Sarsfield después de tres años y medio con Millonarios, que aún es dueño de sus derechos - crédito Vélez Sarsfield

El presente de Álvaro Montero en Vélez Sarsfield ha sido uno de los puntos altos para el fútbol colombiano en el arranque de 2026. El arquero guajiro, que llegó al club argentino tras una larga trayectoria en el rentado nacional, ha dejado buenas impresiones gracias a su seguridad bajo los tres palos y la regularidad mostrada en los primeros partidos del año.

Pese a que en un principio le costó encontrar minutos en el Fortín, el técnico Guillermo Barros Schelotto le otorgó su confianza en el inicio de la temporada, eligiéndolo por encima de Tomás Marchiori, uno de los arqueros más destacados de Argentina en el cierre de 2025.

En lo que va del campeonato argentino, Montero ha sido titular en las seis primeras fechas, recibiendo apenas cuatro goles y manteniendo su arco en cero en dos ocasiones.

Estos números no solo le han valido elogios del cuerpo técnico, sino que también han llamado la atención de Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia, que evalúa opciones para los amistosos de marzo ante Croacia y la subcampeona mundial Francia de Kylian Mbappé, así como para el armado de la nómina para el Mundial FIFA 2026.

Orgullo y madurez: Montero, referente en Vélez

Álvaro Montero ha salido como
Álvaro Montero ha salido como titular en los seis partidos de la liga argentina - crédito Vélez Sarsfield

Tras la victoria por la mínima diferencia ante River Plate, el exportero de Millonarios se mostró agradecido y motivado en declaraciones a DSports Argentina: “Colombia es mi patria, la amo muchísimo y ojalá pueda representar grandemente con mi fútbol a mi país”.

El guardameta, que ha estado en el proceso de Lorenzo desde la llegada del técnico argentino, reconoce la importancia de cada actuación para mantenerse en la pelea por el arco nacional.

Montero, de 1.99 metros, también es conocido por su carisma y sentido del humor. Al ser consultado sobre el triunfo ante River y la anotación tempranera de Manuel Lanzini, respondió entre risas: “El balance es positivo, ganar siempre es bueno. Hay que seguir e ir pensando en el miércoles, que es el partido que nos toca, hay que recuperar porque se está corriendo mucho. Todas las atajadas fueron complicadas”.

Su desempeño no ha pasado desapercibido para la hinchada de Vélez, que ya lo considera uno de los grandes refuerzos de la temporada, con 24 atajadas en seis partidos.

Competencia interna y ambición colectiva

Álvaro Montero asume su primer
Álvaro Montero asume su primer campeonato profesional de fútbol argentino como titular, luego de completar seis meses en suelo argentino - crédito Vélez Sarsfield

El arquero colombiano reconoce que la competencia en el plantel es fuerte y que la exigencia diaria lo obliga a mejorar y superarse: “Vamos paso a paso, afortunadamente tenemos un gran grupo en el que todos estamos compitiendo por una posición y estoy seguro de que al que le toque jugar va a representar muy bien a Vélez. Eso obliga a mejorar, a crecer y a estar siempre en los primeros lugares”. El resultado es evidente: Vélez ha ganado cuatro partidos, empatado dos y se mantiene invicto como líder solitario del campeonato argentino.

Un ojo en la selección y la competencia por el arco nacional

Álvaro Montero ha sido uno
Álvaro Montero ha sido uno de los jugadores más habituales en las convocatorias de la selección Colombia con el técnico Néstor Lorenzo - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El buen momento del nacido en La Guajira lo pone en la órbita de la selección Colombia, donde la pelea por el puesto de titular es cada vez más cerrada. Además de Montero, nombres como Kevin Mier, Andrés Mosquera Marmolejo, el experimentado David Ospina y el actual titular Camilo Vargas forman parte de la baraja que Néstor Lorenzo debe analizar para los próximos retos internacionales.

El rendimiento de Montero en una liga tan competitiva como la argentina, sumado a su experiencia y madurez, lo convierten en un serio candidato para defender el arco colombiano en el Mundial 2026 y los compromisos previos.

Por ahora, el arquero de Vélez se enfoca en seguir sumando minutos, manteniendo la regularidad y aportando liderazgo a un equipo que busca protagonismo y títulos en el fútbol argentino.

