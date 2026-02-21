Javier ‘Blair’ Reyes, el peleador que volvió a poner a Colombia en el mapa de la UFC: así puede ver su debut

Reyes viene de finalizar a su último rival en el primer round - crédito UFC

Después de más de una década, la UFC, promotora más reconocida de artes marciales mixtas (MMA) en el mundo, volverá a tener a un colombiano (nacido en el país sudamericano) en el octágono más popular de los deportes de contacto.

Se trata del bogotano Javier “Blair” Reyes, que dejó a un lado los consejos que recibió sobre mudarse a Norteamérica para demostrar que, radicado en Colombia, podría lograr el sueño de ser contratado por la empresa de Dana White.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con un récord de 22 victorias y cinco derrotas, Reyes debutará en la UFC en el evento que se llevará a cabo en Ciudad de México el 28 de febrero de 2026, cartelera que tendrá en la pelea estelar al local Brandon Moreno contra el inglés Lone’er Kavanagh.

El colombiano enfrentará en las peleas preliminares al brasileño Douglas Silva de Andrade, que cuenta con un récord de 29 victorias y 6 derrotas. A una semana del encuentro, en diálogo con Infobae Colombia, “Blair” habló sobre su preparación para estrenarse en la UFC y las expectativas que tiene.

Reyes tiene como entrenador principal al mexicano Javier Torres - crédito suministrada a Infobae Colombia

—¿Cuáles son tus expectativas antes del debut en México?

Mis expectativas para esta pelea realmente son muy grandes. Siento que tengo toda Colombia en mis hombros, todos los ojos puestos encima, y eso me genera algo de presión. Entonces, siento que no es solo ganar esta vez, siento que tengo que ganar, pero demostrar por qué estoy ahí. Tiene que ser una victoria aplastante; para mí, ganar por decisión no va a ser ganar. Tengo que ganar de una manera contundente para darle ese triunfo a Colombia.

—¿Estás preparado para el camino que comienza el 28 de febrero, en el que has trazado la meta de ser campeón de la empresa?

No sabría decir si estoy preparado o no; estoy empezando de cero en la marca más grande del mundo, contra los mejores peleadores del mundo. Si tú miras estadísticas, el 0.001% del mundo está en UFC; todos los demás quieren lograrlo. Siento que tengo muchas habilidades, tengo mucho nivel; cada pelea me hace evolucionar de una manera distinta. Hoy en día siento que soy un peleador que no tiene muchos huecos en mi juego táctico; sin embargo, creo que puedo mejorar más y esa es la idea. En estos años quiero llegar a ser campeón o al menos entrar a un top diez, enfrentarme a los mejores del mundo.

—¿Cómo ha sido tu preparación para esta pelea en comparación con tus otros encuentros como profesional?

Mi preparación para esta pelea se ha dividido en tres fases: la primera fue la adaptación, que fue generando una base sólida en Bogotá, con la altura, la parte de la resistencia. Ya en Arizona, con mi equipo y mi entrenador, Javier Torres, hicimos la parte de táctica, de estrategia, mirar cuáles son los puntos débiles y los puntos fuertes de mi oponente. La última etapa, que es la que estoy viviendo en este momento, ya en México, es enfocarme en dar el peso y en que mi cuerpo se regule de nuevo a la altura de México.

El colombiano debutará el 28 de febrero en México - crédito UFC

—¿Qué debe esperar de ti el rival al que enfrentarás el 28 de febrero?

Yo creo que puede esperar a alguien que está en un 100%, que está en un 200%. He hecho todo lo humanamente posible, he sido lo más juicioso con los entrenamientos, con la dieta, con los suplementos. Vengo más recargado que nunca, la motivación está por los cielos; vengo con todo un país en mi espalda, empujándome como si fuera una especie de turbo. Se va a enfrentar a un país completo. Tiene que esperar a una persona que no se va a rendir; siempre voy para adelante y, pase lo que pase, no voy a perder esa noche, porque estoy dispuesto a dejar la vida en el octágono con tal de darle esta victoria a Colombia.

—¿Qué nos puedes contar del trabajo con el equipo de entrenamiento, en el que está el aspirante al título de peso pesado Waldo Cortes Acosta?

Realmente me siento muy bien, muy feliz de ser parte de un equipo tan grande como el que tiene Javier Torres. Ahora, con la nueva marca de los Fighting Piratas (risas), siento que soy del combo principal. Waldo es nuestro principal representante, pero estoy seguro y lo prometo, en poco tiempo van a escuchar hablar de Javier “Blair” Reyes como una nueva estrella de la UFC. Espero poder darle muchas victorias a mi equipo y abrirle puertas a otros colombianos.

Reyes fue firmado por la promotora tras ganar por nocaut su última pelea del 2025 - crédito UFC

¿Hora y dónde ver el UFC México?

En Colombia, el UFC México podrá ser visto a través de la plataforma de streaming Paramount+, que cuenta con los derechos de televisión de la empresa norteamericana en la región.

Horario de la cartelera preliminar:

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 5:00 p. m.

Venezuela, Bolivia y Chile: 6:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 7:00 p. m.

México, Costa Rica, Honduras y El Salvador: 4:00 p. m.

Horario de la cartelera esteral:

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 9:00 p. m.

Venezuela, Bolivia y Chile: 10:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 11:00 p. m.

México, Costa Rica, Honduras y El Salvador: 8:00 p. m.