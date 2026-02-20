Deportes

Junior fue protagonista durante evento del Gobierno Petro en Barranquilla: ministro del Trabajo se puso la camiseta

El jefe de la cartera, Antonio Sanguino, apareció con la vestimenta de los tiburones como parte de una gira sobre la formalización laboral en distintas regiones

El ministro del Trabajo, Antonio
Sanguino, sorprendió a todos por un regalo por parte de uno de los patrocinadores del Junior de Barranquilla

Junior de Barranquilla superó un partido exigente ante América de Cali en la séptima fecha de la Liga BetPlay, imponiéndose 2-1 con un gol en el último minuto. El equipo reafirmó así su capacidad para defender el título del fútbol colombiano y disputar la Copa Libertadores desde abril.

Además de su desempeño deportivo, los tiburones se consolidan como un símbolo cultural en Barranquilla, participando activamente en encuentros institucionales. En una reciente reunión con la comunidad, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, presentó un proyecto de la cartera para la formalización laboral, en el que Junior fue protagonista.

El entrenador Alfredo Arias sostuvo que el triunfo ante América de Cali refleja las virtudes de una plantilla que se reforzó estratégicamente para 2026 y que motiva el orgullo de sus seguidores. La camiseta del club incluso tuvo presencia en el evento gubernamental mencionado.

“Me llevo esta camiseta de mi Junior del alma”

Durante el encuentro del Acuerdo para la Formalización Laboral, trabajadores entregaron al ministro Sanguino una camiseta del Junior. Barranquilla, primera ciudad visitada por esta iniciativa nacional, fue escenario del acto liderado por la cartera de Trabajo.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo,
recibió la camiseta de Junior con su nombre y la dorsal 10

“En el Gobierno del Cambio nos ponemos la 10 por la formalización laboral. Mi sonrisa no es solo por un histórico acuerdo de formalización, sino por este detallazo de las y los trabajadores de Supertiendas y Droguerías Olímpica. Me llevo esta camiseta de mi Junior del alma y la felicidad del deber cumplido”, publicó Sanguino en X.

El ministro no solo exhibió la camiseta personalizada con su apellido y dorsal, sino que también posó con trabajadores de Supertiendas Olímpica, uno de los patrocinadores del equipo, quienes le hicieron llegar el obsequio.

Durante el evento de formalización
laboral en Barranquilla, el ministro Antonio Sanguino vistió la camiseta de Junior

Sanguino explicó que, desde Barranquilla, el Ministerio de las y los Trabajadores y el Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro firmaron, junto a Súper Tiendas Olímpica S.A., un acuerdo histórico para la formalización de 1.000 trabajadoras y trabajadores. Barranquilla es la primera parada de este proceso, que busca consolidar los derechos laborales promovidos por la Reforma Laboral y el Salario Vital.

“Queremos ir por el bicampeonato”

Por su parte, Arias destacó el rendimiento del Junior frente a América de Cali, al que venció el 18 de febrero: “Este rival, por lo menos cuando yo llegué, todo el mundo decía que era la bestia negra. Nosotros le ganamos por Copa allá y perdemos la clasificación por penales. Le ganamos en cuadrangulares y ahora le ganamos otra vez. Eso es muy importante para el hincha. Quiero tener unas palabras para el hincha y este estadio”.

Teófilo Gutierréz marcó el gol
con el que Junior FC superó a América de Cali en la fecha 7 de la Liga BetPlay

Acá vieron salir campeón al equipo en el 77 y 80. Vio la calidad de grandes jugadores. Merecía estos barrios más cercanos que el club esté acá. Estas circunstancias nos ha dado una energía nueva este año. Queremos ir por el bicampeonato. Agradezco a la gente que vino en Carnaval, que alentó, vi muchas familias y eso es lo que me queda del partido”, añadió.

Sobre la plantilla, el técnico puntualizó que motivó a sus jugadores a ganar no solo por juego, sino por entrega total en cada jugada. “Tengo muy buen equipo, buenos jugadores y ellos gestionaron esto para ganar un partido importante”, concluyó.

