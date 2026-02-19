Deportes

Alerta en el Vasco de Gama de Brasil donde juegan varios colombianos: futbolista renunció para cuidar su salud mental

El conjunto dirigido por Fernando Diniz afronta el resto de la temporada sin la experiencia internacional de Philippe Coutinho, quien optó por rescindir su contrato debido al agotamiento emocional que atraviesa

Vasco da Gama fue uno
Vasco da Gama fue uno de los equipos que destacó al final de la temporada 2025 en Brasil con los colombianos Carlos Cuesta y Andrés Gómez - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Las malas noticias para el Vasco da Gama de los colombianos no dejan de llegar.

Tras los malos resultados en la Serie A de Brasil, la tensión entre la hinchada y la continuidad del brasileño Fernando Diniz por el pésimo presente que vive el “Gigante de Colina” (apodo del Vasco de Gama) en la actualidad, se sumó otra noticia que dejó sorprendidos con su anuncio: la salida del volante brasileño Phillipe Coutinho.

El atacante brasileño habló sobre
El atacante brasileño habló sobre su retiro a través de las redes sociales - crédito @phil.coutinho / Instagram

El 18 de febrero de 2026, el futbolista brasileño de 33 años anunció a través de su cuenta de Instagram un mensaje emotivo de despedida.

La fatigante carga emocional que experimentó el futbolista llevó a una determinación irreversible. En un mensaje difundido a través de Instagram, Coutinho manifestó: “Estoy muy agotado mentalmente. Con el corazón encogido, entiendo que ahora es el momento de dar un paso atrás y cerrar este ciclo”. dijo.

El volante, formado en las categorías juveniles del Vasco da Gama y con trayectoria en clubes europeos de primer nivel —como Inter de Milán, Liverpool, Barcelona y Bayern Munich—, había regresado en 2024 al club carioca en calidad de cedido por el Aston Villa. Luego de quedar libre del club inglés el año anterior, firmó un acuerdo con Vasco que tenía vigencia hasta junio de 2026.

El propio jugador reveló el momento que lo llevó a buscar la rescisión de contrato:

“Decidí pedir la rescisión el sábado, durante el partido que dio a Vasco la clasificación a las semifinales del Campeonato Carioca, una victoria 5-3 en penaltis frente a Volta Redonda tras un empate 1-1”.

Esta salida deja un vacío de experiencia y calidad en la plantilla dirigida por Fernando Diniz, exentrenador de la Selección de Brasil. Marino Hinestroza y los colombianos del club se ven directamente afectados, ya que pierden el acompañamiento de un jugador con liderazgo y recorrido internacional.

“Amo todo lo que el Vasco representa en mi vida. Vestir esta camiseta fue una de las decisiones más importantes que he tomado. Y, en cada entrenamiento, en cada partido, di lo mejor de mí ¡Siempre! Nunca faltó la dedicación, la voluntad y el compromiso", dijo.

Balance de la temporada y contexto deportivo

Vasco da Gama perdió la
Vasco da Gama perdió la final de la Copa de Brasil ante Corinthians, y no suma una buen comienzo en la campaña - crédito Pilar Olivares / REUTERS

Vasco da Gama enfrenta un inicio complicado en el Brasileirão 2026, con apenas un punto tras tres jornadas. El mal arranque ha generado cuestionamientos sobre la gestión de Fernando Diniz y un clima de incertidumbre en el club.

Durante este campeonato, Coutinho acumuló un gol en tres partidos en la liga brasileña, además de dos goles y una asistencia en cuatro apariciones en el Campeonato Carioca. En 2025 cerró con un registro de 11 goles y cinco asistencias en 56 encuentros, evidenciando su aporte ofensivo desde la segunda línea durante la última temporada.

En lo que se refiere a la actualidad, el cuadro blanquinegro jugará ante Fluminense por el Campeonato Carioca, el 22 de febrero de 2026 a partir de las 4:00 p. m. (hora de Colombia).

A continuación, este es el calendario que tendrá el conjunto de Río de Janeiro en el cierre de febrero y durante el mes de marzo:

  • 22 de febrero de 2026 - Campeonato Carioca: Vasco vs. Fluminense
  • 26 de febrero de 2026 - Serie A de Brasil: Santos vs. Vasco
  • 1 de marzo de 2026 - Campeonato Carioca: Fluminense vs. Vasco
  • 12 de marzo de 2026 - Serie A de Brasil: Vasco vs. Palmeiras
  • 15 de marzo de 2026 - Serie A de Brasil: Cruzeiro vs. Vasco
  • 18 de marzo de 2026 - Serie A de Brasil: Vasco vs. Fluminense
  • 22 de marzo de 2026 - Serie A de Brasil: Vasco vs. Gremio

Estadísticas de los colombianos en el Vasco

Carlos Cuesta ha tenido varias
Carlos Cuesta ha tenido varias dudas en el cuadro de Río a partir de su rendimiento - crédito Pilar Olivares / REUTERS

Carlos Cuesta, defensor de la selección Colombia lleva 7 partidos en todas las competencias (Serie A de Brasil y Campeonato Carioca) en 566 minutos y ya anotó gol y asistencia.

  • 15 de enero de 2026 - Cameponato Carioca: 90 minutos y gol en el Vasco da Gama 4-2 Maricá
El exdelantero de Atlético Nacional
El exdelantero de Atlético Nacional llegó como refuerzo del equipo de Río - crédito @VascodaGama / X

Por los lados de Marino Hinestroza, desde su llegada suma 79 minutos en cuatro partidos y por el momento no anotó ni realizó asistencias.

Carlos Gómez se destaca por
Carlos Gómez se destaca por ser uno de los mejores del Vasco da Gama - crédito Pilar Olivares / REUTERS

Por los lados de Andrés Gómez, el “Cafetero” que tuvo más regularidad, sumó 10 partidos en todas las competencias, registró un gol y asistió en dos ocasiones en 822 minutos.

  • 25 de enero de 2026 - Campeonato Carioca: 72 minutos y gol en el Boavista 0-3 Vasco da Gama
Carlos Gómez, Carlos Cuesta y
Carlos Gómez, Carlos Cuesta y Johan Gómez, tres de los cuatro colombianos del Vasco da Gama - crédito Vasco da Gama

Y en el caso de Johan Rojas, sumó 8 partidos en 314 minutos en todas las competencias (Campeonato Carioca y Serie A de Brasil), no anotó goles por el momento pero sumó dos asitencias.

