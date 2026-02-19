Deportes

Bajo tremenda nevada tuvo que entrenar Luis Díaz con el Bayern Múnich previo al duelo contra Eintracht Frankfurt en la Bundesliga

El entrenador del líder del fútbol alemán, Vincent Kompany, le pidió a los futbolistas bajar la intensidad en el entrenamiento para evitar lesiones de cara al cierre de la temporada

La página del Bayern Múnich compartió un video con Luis Díaz rodando el balón en la nieve que cayó sobre la sede de entrenamiento - crédito Bayern Múnich

Bayern Múnich continúa su preparación para el partido contra el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga, desafiando una tormenta de nieve que cubrió por completo el campo de entrenamiento en Säbener Strabe. }

Durante la sesión, los jugadores alternaron entre ejercicios físicos y momentos de diversión con bolas de nieve, en un ambiente a la vez exigente y distendido.

El club debió limpiar la nieve de varios campos pequeños para poder entrenar, según informó Bild, tarea que se complicaba por la intensidad del clima, obligando a interrumpir la práctica en reiteradas ocasiones. Incluso el sistema de calefacción del Bayern resultó insuficiente ante la magnitud de la helada. No obstante, el ambiente se mantenía animado gracias a la música afro que sonaba en el sistema de audio.

Luis Díaz participó activamente en el entrenamiento, adaptándose a las condiciones, mientras el entrenador Vincent Kompany instruía a los futbolistas para evitar riesgos innecesarios. También se contó con la presencia de aficionados que asistieron para observar la práctica y con distintos medios que registraron el evento.

Respecto a las dificultades de adaptarse al fútbol alemán, el propio Luis Díaz expresó a Sky Sports Alemania que “lo más difícil para mí y mi familia fue, y sigue siendo, sin duda, el idioma… pero sabía que encajaría muy bien aquí, que contribuiría al éxito del equipo, como ya lo había hecho antes en Liverpool. Así que el FC Bayern depositó su confianza en mí y estoy intentando corresponderles en el campo”.

Una fuerte nevada interrumpió el entrenamiento de Bayern Múnich, lo que obligó a los jugadores a bajar la intensidad en el entrenamiento - crédito X/@kerry_hau

La agenda del Bayern Múnich prevé recibir el sábado 21 de febrero al Eintracht Frankfurt en el Allianz Arena y visitar al Borussia Dortmund el 28 de febrero. Actualmente, el club está clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones. En la temporada, Luis Díaz ha disputado 32 partidos, sumando 19 goles y 12 asistencias, con posibilidades reales de superar sus mejores cifras anteriores en Europa.

