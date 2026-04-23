Dos mujeres, presuntamente funcionarias de la Alcaldía de Bogotá, fueron captadas en video colándose en Transmilenio: “Yo sigo su ejemplo”

Un video viral exhibe a dos funcionarias de la alcaldía accediendo sin pagar a la estación Consuelo de Transmilenio, lo que desató una ola de críticas y comentarios en redes sociales sobre el comportamiento de los empleados públicos y la cultura de pago en el sistema de transporte - crédito @MunirCardenas / X

La difusión de un video en redes sociales ha puesto en el centro de la conversación a dos presuntas funcionarias de la Alcaldía de Bogotá que accedieron a la estación Consuelo de Transmilenio por una entrada lateral. En las imágenes se observa cómo ambas trepan la reja y utilizan una puerta abierta mientras varios usuarios esperan el bus.

“Es el ejemplo q dan los funcionarios q representan a la alcaldía”, expresó un internauta, reflejando el malestar general. La grabación provocó numerosos comentarios, entre ellos: “El pasaje es individual” y “Y lo peor es que ganan más de dos mínimos”.

Algunos aprovecharon para denunciar la situación laboral en el sector público: “Soy contratista y pasamos muchos meses sin recibir sueldo, es horrible trabajar con el Estado ahora”. Otros ironizaron: “Y si ellos pueden, porque yo no?” y “Yo sigo el ejemplo de las funcionarias”. Incluso surgió sarcasmo: “Es una campaña pedagógica”.