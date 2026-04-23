Colombia

Dos mujeres, presuntamente funcionarias de la Alcaldía de Bogotá, fueron captadas en video colándose en Transmilenio: “Yo sigo su ejemplo”

La grabación generó indignación en redes sociales por el ejemplo negativo que ofrecieron las ciudadanas en cuestión

Guardar

Un video viral exhibe a dos funcionarias de la alcaldía accediendo sin pagar a la estación Consuelo de Transmilenio, lo que desató una ola de críticas y comentarios en redes sociales sobre el comportamiento de los empleados públicos y la cultura de pago en el sistema de transporte - crédito @MunirCardenas / X

La difusión de un video en redes sociales ha puesto en el centro de la conversación a dos presuntas funcionarias de la Alcaldía de Bogotá que accedieron a la estación Consuelo de Transmilenio por una entrada lateral. En las imágenes se observa cómo ambas trepan la reja y utilizan una puerta abierta mientras varios usuarios esperan el bus.

“Es el ejemplo q dan los funcionarios q representan a la alcaldía”, expresó un internauta, reflejando el malestar general. La grabación provocó numerosos comentarios, entre ellos: “El pasaje es individual” y “Y lo peor es que ganan más de dos mínimos”.

Algunos aprovecharon para denunciar la situación laboral en el sector público: “Soy contratista y pasamos muchos meses sin recibir sueldo, es horrible trabajar con el Estado ahora”. Otros ironizaron: “Y si ellos pueden, porque yo no?” y “Yo sigo el ejemplo de las funcionarias”. Incluso surgió sarcasmo: “Es una campaña pedagógica”.

Temas Relacionados

Colados TransmilenioFuncionarios alcaldíaEstación TransmilenioVideo ViralColombia-Noticias

Más Noticias

Así quedó la placa parcial de nominados de ‘La casa de los famosos Colombia’: hubo sanciones para los participantes

Aura Cristina, Alejandro Estrada y Juanda Caribe debieron pasar la noche en el calabozo por decisión del Jefe, debido a los movimientos que hicieron durante la dinámica del congelado de Juan Palau

Así quedó la placa parcial de nominados de ‘La casa de los famosos Colombia’: hubo sanciones para los participantes

Uiaf respondió a denuncias de Angie Rodríguez y aseguró que no adelanta un análisis financiero en su contra

La entidad señaló que no investiga a la gerente del Fondo Adaptación, porque “no existe reporte, alerta o información” que la vincule con operaciones sospechosas

Uiaf respondió a denuncias de Angie Rodríguez y aseguró que no adelanta un análisis financiero en su contra

Codirectora del Banco de la República defendió aumento de tasas y advirtió sobre riesgos de inflación por encima del 5%: “Teníamos que actuar”

Olga Lucía Acosta afirmó que las medidas adoptadas por la junta directiva del banco central buscan evitar una espiral inflacionaria, considerando el contexto internacional y la necesidad de mantener la credibilidad de la entidad

Codirectora del Banco de la República defendió aumento de tasas y advirtió sobre riesgos de inflación por encima del 5%: “Teníamos que actuar”

Así calificó la prensa alemana a Luis Díaz tras su gol en la clasificación del Bayern Múnich a la final de la Copa de Alemania: “Incomodó”

Los Gigantes de Baviera jugarán ante el ganador de la llave entre Stuttgart y Friburgo, programado para el 23 de mayo de 2026 en Berlín

Así calificó la prensa alemana a Luis Díaz tras su gol en la clasificación del Bayern Múnich a la final de la Copa de Alemania: “Incomodó”

Enrique Gómez afirmó que los “de siempre” no muestran mediciones reales sobre el fervor hacia Abelardo de la Espriella: “Paloma hace rato no vuela”

El líder de Salvación Nacional afirmó que sectores tradicionales recurren a “falsas encuestas” y presionan a medios de comunicación para favorecer a otros candidatos presidenciales

Enrique Gómez afirmó que los “de siempre” no muestran mediciones reales sobre el fervor hacia Abelardo de la Espriella: “Paloma hace rato no vuela”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

Testigos señalaron al coronel (r) Guzmán Ramírez de estar implicado en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

ENTRETENIMIENTO

Así quedó la placa parcial de nominados de ‘La casa de los famosos Colombia’: hubo sanciones para los participantes

Así quedó la placa parcial de nominados de ‘La casa de los famosos Colombia’: hubo sanciones para los participantes

La Liendra intentó infiltrarse a una zona de tolerancia en Medellín para un nuevo documental: así le fue

Ana del Castillo habló de James Rodríguez y de un jugador de la selección Colombia que le obsesiona: “Ni siquiera me sigue”

Flow, la banda japonesa de Naruto y Dragon Ball, encabezará la programación internacional en la Comic Con Colombia con un concierto exclusivo

Bacilos rehizo “Perderme Contigo” junto a Gilberto Santa Rosa e incursionó en el formato sinfónico

Deportes

Así calificó la prensa alemana a Luis Díaz tras su gol en la clasificación del Bayern Múnich a la final de la Copa de Alemania: “Incomodó”

Así calificó la prensa alemana a Luis Díaz tras su gol en la clasificación del Bayern Múnich a la final de la Copa de Alemania: “Incomodó”

América de Cali derrotó 2-1 a Fortaleza en Bogotá y selló su clasificación a playoffs

Samuel Martínez, joya de la selección Colombia sub-17, va camino a Europa: el representante reveló su próximo equipo

Andrés Gómez no deja de brillar con el Vasco da Gama: líder de asistencias en el fútbol brasileño

Freddy Hurtado, técnico de la selección Colombia sub-17 reveló el partido más importante del campeonato: no fue la final