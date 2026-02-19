Así va la tabla de posiciones de la Liga Femenina, luego de jugarse la fecha 1 del torneo: Deportivo Cali, América, Nacional y Santa Fe comandan

Deportivo Cali inició con goleada su defensa del título de la Liga Femenina - crédito Deportivo Cali

La Liga BetPlay Femenina se puso en marcha con 16 equipos inscritos, algunos debutantes como Internacional de Bogotá y Llaneros y otros favoritos desde la primera edición como Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, América de Cali y Atlético Nacional, aunque a las últimas, el título les ha sido esquivo.

Deportivo Cali, último campeón, debutó con un triunfo sólido al imponerse 3-1 a Independiente Medellín. El encuentro significó el debut de la arquera Maryory Sánchez, quien reemplazó a Luisa Agudelo. Ingrid Guerra adelantó al equipo azucarero a los trece minutos, mientras que el mediocampo tuvo el control bajo la conducción de Zharick Montoya.

En el complemento, un penal originado por falta sobre Vanessa Castillo fue transformado en gol por Ana Mile González. Karla Viancha aumentó la ventaja a los 66 minutos, dejando pocas opciones al cuadro visitante. Sobre el final, Liseth Cárdenas sentenció la victoria.

América de Cali ganó en su debut con buena asistencia de público - crédito América de Cali

El América de Cali Femenino celebró su aniversario 99 con una victoria categórica: goleó 3-0 a Junior en el estadio Pascual Guerrero. Se adueñó de la posesión desde el inicio y generó las oportunidades más claras. Génesis Flórez abrió el marcador al minuto 20, comenzando la fiesta para las locales.

En la segunda etapa, la capitana Catalina Usme amplió la ventaja con un gol olímpico al minuto 71, ratificando la superioridad del equipo rojo sobre el conjunto costeño. Ya en tiempo de descuento, Stefanía Santos sentenció la goleada, consolidando un debut que ilusiona a la hinchada escarlata.

Atlético Nacional Femenino también tuvo un estreno contundente al vencer 3-0 a Fortaleza CEIF. El equipo antioqueño resolvió el partido en los primeros minutos. Manuela González abrió la cuenta apenas a los dos minutos, seguida por el debut goleador de Luisa Álvarez al minuto 26, lo que reafirmó la apuesta por la juventud dentro del plantel.

Manuela González, Luisa Hernández y Lucero Robayo fueron las anotadoras del partido de Atlético Nacional contra Fortaleza FC - crédito Atlético Nacional

En el segundo tiempo, las rotaciones permitieron mantener la intensidad. Lucero Robayo, también en su primer partido con la camiseta verdolaga, marcó el tercero al minuto 72 sellando la victoria y mostrando una estructura colectiva sólida y eficiente.

Por otra parte, Independiente Santa Fe mostró su potencial ofensivo y derrotó a Once Caldas por 3-0 en Manizales. El conjunto cardenal se adelantó justo antes del descanso, primero con una asistencia de Ysaura Viso para que Mariana Zamorano convirtiera, y luego con el tanto de Natalia Orozco tras un centro de Tahicelis Marcano. En la segunda parte, Santa Fe no cedió terreno y Zamorano volvió a marcar para cerrar el resultado y asegurar los tres puntos.

Llaneros se impuso 2-0 ante Deportivo Pasto en el cierre de la primera fecha, aprovechando al máximo su condición de local y capitalizando los errores rivales en el complemento. El juego destacó por la falta de precisión durante el primer tiempo, con escasas llegadas y ausencia de goles.

Resultados de la fecha 1 en la Liga Femenina 2026

Atlético Nacional 3-0 Fortaleza.

América de Cali 3-0 Junior.

Deportivo Cali 3-1 Independiente Medellín.

Once Caldas 0-3 Independiente Santa Fe.

Millonarios 2-0 Orsomarso.

Internacional de Palmira 1-0 Internacional de Bogotá.

Real Santander 0-0 Atlético Bucaramanga.

Llaneros 2-0 Deportivo Pasto.

Así va la tabla de posiciones de la Liga Femenina 2026 tras la fecha 1

Daniela Garavito y Natalia Orozco son dos de las jugadoras más importantes de Santa Fe Femenino en el 2026 - crédito Santa Fe

Independiente Santa Fe: 3 puntos / +3 diferencia de gol / 1 partido jugado. América de Cali: 3 puntos / +3 diferencia de gol / 1 partido jugado. Atlético Nacional: 3 puntos / +3 diferencia de gol / 1 partido jugado. Deportivo Cali: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 1 partido jugado. Llaneros FC: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 1 partido jugado. Millonarios FC: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 1 partido jugado. Internacional de Palmira: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado. Atlético Bucaramanga: 1 punto / 0 diferencia de gol / 1 partido jugado. Real Santander: 1 punto / 0 diferencia de gol / 1 partido jugado. Internacional de Bogotá: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado. Independiente Medellín: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 1 partido jugado. Deportivo Pasto: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 1 partido jugado. Orsomarso SC: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 1 partido jugado. Once Caldas: 0 puntos / -3 diferencia de gol / 1 partido jugado. Fortaleza FC: 0 puntos / -3 diferencia de gol / 1 partido jugado. Junior FC: 0 puntos / -3 diferencia de gol / 1 partido jugado.