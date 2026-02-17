Luis Díaz reveló detalles de su llegada al Bayern Múnich y abrió herida en Liverpool: “Fue la decisión correcta”

Luis Díaz venía de ser figura en Liverpool para ser referente en Bayern Múnich en menos de un año - crédito Odd ANDERSEN / AFP

Luis Díaz ha sido determinante para el Bayern Múnich a lo largo de la temporada 2025/2026, con sus goles y asistencias el club ganó la Supercopa, avanzó en la Copa de Alemania, lidera la Bundesliga y llegó a los octavos de la Champions League, el objetivo principal del club.

El colombiano reveló lo que sintió al momento de saber la oferta de los bávaros, mientras era parte del Liverpool y vivía una etapa complicada por líos con la renovación de su contrato, el tema de su salario y los rumores que lo colocaban en escuadras como el Barcelona.

Con esas declaraciones, el guajiro reabrió una herida en los ingleses que no cierra por la mala campaña en la Premier League, la irregularidad en los resultados y las versiones de que el técnico Arne Slot, con un pie afuera del equipo, peleó para que el cafetero no se fuera de su plantilla.

Noticia en desarrollo...