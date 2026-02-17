Deportes

Junior estrenará camiseta visitante para la temporada 2026: así luce el nuevo diseño

La indumentaria alternativa del club rojiblanco ya está disponible para los hinchas y promete convertirse en una de las más emblemáticas del año

Junior de Barranquilla quedó campeón
Junior de Barranquilla quedó campeón de la Superliga BetPlay Dimayor 2026 - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla, vigente campeón del Fútbol Profesional Colombiano, se prepara para un nuevo reto en la Liga BetPlay. El equipo dirigido por Alfredo Arias recibirá a América de Cali el miércoles 18 de febrero de 2026 en el estadio Romelio Martínez, con el partido programado para las 7:30 p. m., recordando que su casa y la de la selección Colombia, el Metropolitano, se encuentra en remodelación, ya que será donde se disputará la final de la Copa Sudamericana 2026.

El cuadro Tiburón buscará reencontrarse con la victoria tras su reciente derrota ante Once Caldas en el Palogrande de Manizales, resultado que cortó una racha positiva en el inicio del semestre.

Nueva camiseta visitante: homenaje al carnaval y a la afición

Junior de Barranquilla tendrá camiseta
Junior de Barranquilla tendrá camiseta para usar en condición de visitante a nivel nacional e internacional - crédito adidasco/Instagram

En medio de la expectativa por el duelo ante los escarlatas, Junior sorprendió a sus hinchas presentando la nueva camiseta visitante, la cual fue promocionada en redes sociales con el goleador y referente Carlos Bacca como imagen principal. Aprovechando el contexto del tradicional carnaval de Barranquilla, el club destacó en su publicación que el delantero estaba “en modo carnaval”, conectando con el espíritu festivo de la ciudad.

Aunque el anuncio oficial del club aún no se ha realizado, la marca patrocinadora Adidas anticipó el lanzamiento en su cuenta de Instagram: “La nueva visitante del Junior ya está aquí. Evolución que se lleva puesta”. La camiseta está disponible en la tienda oficial online en todas las tallas para hombre y mujer por un precio de 319.950 pesos colombianos, así como en versión infantil por 269.950 pesos.

Carlos Bacca: recuperación, competencia interna y futuro en Junior

El atacante Carlos Bacca se
El atacante Carlos Bacca se recupera de una lesión sufrida en 2025 - crédito @JuniorClubSA/X

El presente de Carlos Bacca ha estado marcado por la recuperación de una lesión en el tendón de Aquiles, que lo mantuvo alejado de las canchas durante el segundo semestre de 2025 y lo dejó fuera de la inscripción oficial ante la Dimayor. Pese a las dudas sobre su continuidad, el atacante barranquillero seguirá ligado al equipo de sus amores, aunque su regreso a la titular dependerá de la evolución favorable en su proceso de recuperación.

En el horizonte, Bacca tendrá competencia directa por el puesto de delantero con nombres de peso como Teófilo Gutiérrez, Luis Fernando Muriel y el paraguayo Guillermo Paiva. Este último, además, ha despertado el interés de clubes en el extranjero. Según el periodista Felipe Sierra, Atlas de México -donde milita el arquero colombiano Camilo Vargas- mostró interés en fichar al paraguayo para reforzar su ataque, pero la propuesta económica presentada no cumplió las expectativas de la directiva de Junior, que valora al delantero en al menos tres millones de dólares por la totalidad de la operación.

Paiva, entre la continuidad y el mercado internacional

Guillermo Paiva está en la
Guillermo Paiva está en la órbita de Atlas de México para aportar sus goles en el fútbol de ese país - crédito @JuniorClubSA/Atlas

El futuro de Guillermo Paiva continúa generando atención en el entorno de Junior. Si bien el interés de Atlas de México fue real, la propuesta económica presentada no convenció a la directiva rojiblanca, que solo estaría dispuesta a negociar si la oferta se acerca a la valoración que tiene el club por el delantero en venta y no en condición de préstamo.

Además, la salida del paraguayo no parece sencilla en este momento, ya que Paiva es uno de los referentes ofensivos del equipo y cuenta con la confianza del técnico Alfredo Arias, que lo considera una pieza clave en el esquema de ataque barranquillero.

Miguel Ángel Borja y la posibilidad de volver a Junior

Miguel Borja llegó como delantero
Miguel Borja llegó como delantero de Al Wasl SC en enero de 2026 tras su desvinculación con River Plate - crédito @AlWaslSC/X

El nombre de Miguel Ángel Borja estuvo sonando en el entorno del Tiburón. Tras su reciente paso al Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, el delantero colombiano dejó abierta la puerta a un posible regreso a Junior en el futuro.

En diálogo con el programa El Vbar de Caracol Radio, Borja reconoció que, después de sus experiencias en el exterior y sus buenos resultados, “las puertas quedaron abiertas” para un eventual retorno tanto a Junior como a Atlético Nacional, siempre que se presente una oportunidad adecuada y beneficiosa para ambas partes, aunque depende de su estadía en el continente asiático.

