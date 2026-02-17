Así detalla la prensa catalana el buen momento de Yerry Mina en el Cagliari de Italia: “Nunca es fácil destacar”

Yerry Mina se consolidó como una de las figuras en el fútbol italiano - crédito Alberto Lingria / REUTERS

El susto que se llevó Yerry Mina en el partido que Cagliari perdió ante la Roma por 2-0, el 9 de febrero de 2025, se desapareció tras las declaraciones del defensor de la selección Colombia.

En medio de esta situación, el rendimiento del oriundo de Guachené (Cauca), es tema de conversación, debate y análisis tanto en la prensa italiana como en uno de los principales diarios deportivos de Europa.

Mina fue destacado por la prensa italiana

El 17 de febrero de 2026, el periodista Sebastián Vargas Rozo, del diario Sport de España, habló con el también periodista Óscar Maresca de La Gazzeta dello Sport sobre el presente que vive el colombiano en el cuadro de Cerdeña:

“En el Cagliari, encontró su vocación: se convirtió en una pieza clave del equipo. Con Pisacane, sintió la máxima confianza y, sobre todo, se convirtió en una pieza clave del proyecto técnico del entrenador", dijo Maresca.

En la misma conversación, Maresca le comentó a Vargas Rozo que la diferencia entre la etapa que vivió Yerry Mina en el FC Barcelona pasó por el tema de la adaptación que vivió bajo el mando de Ernesto Valverde, además de la exigencia que representa jugar en el Barcelona FC:

“En un club de élite como el Barcelona, nunca es fácil destacar. Creo que las dificultades de Mina en el Blaugrana se debieron principalmente a su adaptación. Era su primera experiencia en Europa, tras dos temporadas con el Palmeiras de Brasil, y se vio catapultado a un equipo campeón con Messi, Suárez y mucha competencia defensiva. Sin embargo, creo que su experiencia en el Barcelona le ayudó a crecer, mejorar técnicamente y a aprender el estilo de juego europeo".

La clave para el éxito de Yerry Mina en el fútbol italiano

Yerry Mina se destaca como una de las figuras del fútbol italiano

Maresca explicó en Sport que la clave del buen momento que vive Yerry Mina pasa por su mentalidad, situación que aprendió cuando llegó al Barcelona FC:

"El hambre, la disciplina y la obsesión por los resultados que aprendió en el Barcelona le ayudaron a forjarse un lugar destacado en el Everton, especialmente en sus primeras temporadas, antes de llegar a Italia", dijo.

Finalmente, ratificó el buen momento de Yerry Mina en el Cagliari al explicar que el defensor de 31 años, se ganó el derecho a ser el capitán del club italiano:

“Pisacane le confió el brazalete. En un equipo que aspira a una salvación cómoda, Mina es el líder indiscutible del grupo.Se siente como en casa en la ciudad, es apreciado por los aficionados y su coraje y picardía lo convierten en una amenaza constante para los atacantes", complementó.

Estadísticas de Yerry Mina en la temporada 2025-2026

Yerry Mina se consolidó como el más destacado de la Serie A

Durante la temporada 2025-2026, Yerry Mina jugó 17 partidos en 1.393 minutos durante todas las competencias y anotó un gol, además recibió la tarjeta amarilla en una ocasión.

13 de septiembre de 2025 - Serie A de Italia: 90 minutos y gol en el Cagliari 2-0 Parma

En lo que se refiere con la selección Colombia durante las fechas FIFA que hubo a finales de 2025, jugó como titular en la victoria ante Nueva Zelanda y realizó una asistencia

15 de noviembre de 2025 - Asmistoso internacionales: 90 mnutos y asistencia en el Colombia 2-1 Nueva Zelanda

Cuándo vuelve a jugar Cagliari: estos son los calendarios de partidos

Cagliari se encuentra en el puesto 13 de la Serie A de Italia

Cagliari volverá a jugar el 21 de febrero de 2026 ante Lazio por a partir de las 2:45 p. m. (hora de Colombia). A continuación, este es el calendario de partidos que tendrá en el cierre de febrero:

21 de febrero de 2026 - Serie A: Cagliari vs. Lazio

27 de febrero de 20269 - Serie A: Parma vs. Cagliari