Gustavo Florentín regresaría al fútbol colombiano: este es el equipo que quiere al paraguayo

Gustavo Florentín ha dirigido en 13 equipos de ligas de Paraguay, Colombia, Brasil y hasta Bolivia

Gustavo Florentín, entrenador paraguayo, prepara su arribo para convertirse en el nuevo técnico de Jaguares de Córdoba, equipo de Montería que busca nuevo director técnico tras la salida de Alexis Márquez. La noticia fue reportada por el periodista Mariano Olsen y confirmada por medios paraguayos y locales.

La posible incorporación responde a la necesidad del club de levantar el rendimiento, luego de alternar dos victorias, dos derrotas y un empate en la temporada actual, lo que posiciona a Jaguares de Córdoba en el puesto 15 de la tabla con siete puntos. Tras la renuncia de Márquez posterior a la caída 5-0 ante Boyacá Chicó, la dirigencia aceleró gestiones para asegurar al nuevo estratega.

El entrenador Gustavo Florentín tuvo a Águilas Doradas como último club en el fútbol profesional colombiano

Florentín aportaría experiencia en la Liga BetPlay, luego de sus pasos dirigiendo a Deportivo Pasto, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas, clubes en los que dejó una impresión positiva y un sello táctico definido. Se prevé la llegada del técnico a Montería durante la semana para formalizar el vínculo con el plantel, aunque todavía restan detalles contractuales por resolver antes del anuncio oficial.

Los entrenadores del FPC que han salido en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026

La renuncia irrevocable de Alexis Márquez como entrenador de Jaguares constituye ya la tercera salida de un técnico en la Liga BetPlay durante el primer semestre de 2026, un hecho que refleja la intensa presión y la volatilidad de los banquillos en el fútbol colombiano.

Esta temporada, marcada por el formato corto del torneo y la urgencia de resultados inmediatos, ha expuesto a numerosos entrenadores al riesgo de quedar desempleados, incluso cuando apenas han transcurrido las primeras fechas del campeonato.

Hernán Torres fracasó en más de 20 partidos con Millonarios entre el último semestre del 2025 y el primero del 2026

Apenas cinco partidos alcanzó a dirigir el técnico, que acumuló dos triunfos, un empate y dos derrotas antes de presentar su renuncia. El club cordobés anunció que, al momento, no existe un reemplazo definido a solo tres días de su siguiente compromiso en primera división. En el comunicado oficial, la dirigencia de Jaguares expresó: “Al profesor se le reconoce su profesionalismo y dedicación durante el tiempo que estuvo al frente del Club. Jaguares le desea éxitos en sus proyectos futuros.”

La salida de Márquez ocurre en un contexto de máxima tensión para clubes comprometidos con el descenso. Según la tabla de promedios, Jaguares cuenta con 1,40, un margen que le permite alejarse temporalmente de la zona roja, pero la irregularidad del equipo amenaza con arrastrarlo de nuevo a los últimos puestos, reviviendo el fantasma del descenso sufrido en 2025. La directiva busca evitar a toda costa regresar a la segunda división.

El formato semestral del campeonato exige a los equipos sumar la mayor cantidad de puntos posible en apenas tres meses y medio, lo que genera una presión adicional: acceder a los cuadrangulares es considerado un objetivo obligatorio para cualquier proyecto técnico.

Hernán Torres, que dirigía a Millonarios, inauguró la lista de salidas técnicas en la temporada tras la derrota 2-1 frente al Deportivo Pasto en la tercera fecha, decisión tomada por la dirigencia del club. Poco después, en la quinta jornada, Cúcuta Deportivo despidió a Nelson “Rolo” Flórez, siendo reemplazado por Ricardo Páez.

Los técnicos en la cuerda floja en la Liga BetPlay I-2026

Alberto Gamero volvió a perder con Deportivo Cali y genera dudas sobre su continuidad en 2026

La tendencia podría no detenerse. Otros técnicos están al borde de perder su puesto por malos resultados o por no cumplir con las expectativas generadas por la inversión realizada en el primer semestre de 2026.

Entre ellos, Alberto Gamero, que tras la reciente derrota ante Internacional de Bogotá, se mantiene en una situación delicada al frente de Deportivo Cali. La directiva le concedería una última oportunidad en el próximo encuentro ante Atlético Nacional para revertir su situación.

Las necesidades deportivas y económicas fuerzan a los clubes a buscar soluciones rápidas. Alejandro Restrepo conservó su puesto tras una victoria 3-1 contra Cúcuta Deportivo, aunque su arranque de temporada fue complicado. Otros casos críticos incluyen a Hubert Bodhert (Alianza), Arturo Reyes (Pereira) y Flabio Torres (Boyacá Chicó), todos arrastrados al fondo de la tabla de posiciones mientras sus futuros penden de un hilo.