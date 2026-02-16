Deportes

El récord de Messi, Suárez y Neymar en el Barcelona que amenazan Luis Díaz junto a Harry Kane y Michael Olise en Bayern Múnich

El equipo bávaro es líder en la Bundesliga con una ventaja de seis puntos frente al Borussia Dortmund, mientras Luis Díaz atraviesa su mejor temporada como profesional

Guardar
Luis Díaz registra 19 goles
Luis Díaz registra 19 goles y 12 asistencias en la temporada con Bayern Múnich - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise están a punto de hacer historia al conformar uno de los tríos ofensivos más explosivos y productivos del fútbol europeo. El aporte de estos tres futbolistas en el Bayern Múnich no solo los ha convertido en el tercer tridente más letal jamás visto en las grandes ligas europeas, también amenaza con superar las marcas históricas de tridentes como el de Neymar, Luis Suárez y Lionel Messi en el FC Barcelona.

De mantener su ritmo, el ataque liderado por el colombiano podría terminar la temporada en el primer lugar absoluto de aportes de gol y consolidar una campaña memorable para el club alemán.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Apenas 10 goles separan al
Apenas 10 goles separan al tridente del Bayern Múnich de la histórica marca de la MSN de Messi, Suárez y Neymar - crédito Transfermarkt

El tridente de Díaz, Kane y Olise ya acumula 115 goles y asistencias combinadas, ubicándose, a estas alturas de la temporada, en el tercer lugar de la historia entre las cinco principales ligas europeas. Este registro excede a la mayoría de los delanteros históricos y se encuentra apenas detrás del tridente David Villa-Lionel Messi-Pedro Rodríguez del Barcelona 2010/2011 (con 117 contribuciones) y del conformado por Neymar-Suárez-Messi, que en la temporada 2015/2016 alcanzaron 122.

El impacto de este trío se ha sentido frente a cualquier rival, no solo en la Bundesliga sino en toda Europa, donde las defensas luchan para contener sus movimientos sincronizados y su capacidad para producir peligro constante. Cada intervención de Luis Díaz, Harry Kane o Michael Olise se traduce en una amenaza para los arqueros rivales.

Luis Díaz ante su mejor temporada individual en Europa, de la mano del Bayern Múnich

Luis Díaz ha marcado goles
Luis Díaz ha marcado goles en todas las competencias que ha disputado con Bayern Múnich en su primer año en Alemania - crédito Fabian Bimmer/REUTERS

Harry Kane lidera la tabla interna con 39 goles y 5 asistencias, reflejando su rol como finalizador implacable en la ofensiva del conjunto bávaro. Luis Díaz, tras su llegada a Alemania con 28 años, disipó cualquier duda por su edad y ya registra 19 goles y 14 asistencias, destacándose como uno de los extremos más desequilibrantes del mundo.

Kane puso de relieve la versatilidad de Díaz, apreciando especialmente su capacidad para desbordar por los costados y su peligro en zona de definición: “Es muy peligroso. Creo que por afuera le causa muchos problemas a los laterales y también llega a posicionarse en zonas de gol, que es lo que queremos de nuestros extremos. Su gol ante Leipzig es más de un centrodelantero, por el medio. Suele llegar al área chica en los centros y convierte lo que yo llamo goles más ‘sucios’, no tan glamorosos”.

Por su parte, Michael Olise ha demostrado ser el socio ideal de ambos, sumando 13 goles y 25 asistencias, la mayor cantidad de pases gol entre ellos tres.

En total, la cifra de 115 participaciones directas en goles convierte a este trío en el pilar ofensivo sobre el que descansa la campaña del Bayern Múnich.

Bayern Múnich domina la Bundesliga: así va en la tabla de posiciones

Luis Díaz es el llamado
Luis Díaz es el llamado a liderar a la selección Colombia en la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA - crédito Heiko Becker/REUTERS

Los dirigidos por Vincent Kompany dominan la Bundesliga, liderando con 57 puntos y una ofensiva que intimida tanto en Alemania como en el continente. El sábado 21 de febrero será crucial para el Bayern Múnich, que enfrentará en el Allianz Arena al Eintracht Frankfurt, partido programado para las 9:30 a. m. (hora de Colombia). Si mantienen el promedio actual, Díaz, Kane y Olise podrían terminar la temporada al frente de la estadística histórica de goles creados por un tridente en Europa.

A cinco aportaciones de igualar al tridente de Villa-Messi-Pedro y a solo siete de alcanzar a la leyenda de Neymar-Suárez-Messi, la posibilidad de un récord absoluto está hoy más cerca que nunca. La consolidación del colombiano como figura de la liga alemana y la química inédita entre los tres refuerza la ambición del Bayern por cerrar el año con títulos y registros sin precedente.

Temas Relacionados

Luis DíazHarry KaneMichael OliseNeymar JrLionel MessiLuis SuárezBayern MúnichFC BarcelonaColombia-Deportes

Más Noticias

Deportivo Cali ganó ante Atlético Nacional y toma un respiro en la tabla del descenso: así quedaron los Azucareros en el promedio

El cuadro azucarero sigue en el borde de los puestos del descenso, pero con una ventaja importante ante Cúcuta Deportivo y Boyacá Chicó, clubes en el fondo de la clasificación

Deportivo Cali ganó ante Atlético

Miguel Borja detalló su salida de Cruz Azul y no descarta regresar a Junior o Nacional

El delantero colombiano, que levantó el máximo trofeo continental con Atlético Nacional en 2016, dejó en claro que no descarta volver a vestir la camiseta de dos de los grandes del fútbol colombiano en el futuro

Miguel Borja detalló su salida

Gustavo Florentín regresaría al fútbol colombiano: este es el equipo que quiere al paraguayo

Este sería el cuarto club del entrenador con pasado en Atlético Bucaramanga, Deportivo Pasto y Águilas Doradas en el fútbol profesional colombiano

Gustavo Florentín regresaría al fútbol

Deportivo Cali rompe invicto de Nacional y Gamero respira: triunfo azucarero con gol de Dinenno en Palmaseca

El cuadro Azucarero sumó su tercera victoria en el campeonato y se ubica en la sexta posición

Deportivo Cali rompe invicto de

Hora y dónde ver el primer partido de la selección Colombia, contra Ecuador, en la ronda final del Sudamericano Femenino Sub20

La Tricolor terminó lider en el grupo A, sin goles en contra y es favorita no solo a quedarse con un cupo al Mundial de Polonia, sino a ser campeona del certámen dominado por Brasil

Hora y dónde ver el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamientos entre Los Pachencas y

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera y Jenny López

Jhonny Rivera y Jenny López confirman detalles exclusivos de su boda y luna de miel

Kevyn Rúa se refirió a la supuesta traición a Valkyria en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Se molestó”

Luis Díaz y su familia conquistaron las redes sociales al ritmo de “Chévere”: la estrella del Bayern de Múnich movió sus caderas

Luis Alfonso promete honrar el legado de Yeison Jiménez en los escenarios: “Es un shock del que no hemos salido”

Zambrano y Miryam aclararon si seguirán juntos después del ‘Desafío Siglo XXI’

Deportes

Deportivo Cali ganó ante Atlético

Deportivo Cali ganó ante Atlético Nacional y toma un respiro en la tabla del descenso: así quedaron los Azucareros en el promedio

Miguel Borja detalló su salida de Cruz Azul y no descarta regresar a Junior o Nacional

Gustavo Florentín regresaría al fútbol colombiano: este es el equipo que quiere al paraguayo

Deportivo Cali rompe invicto de Nacional y Gamero respira: triunfo azucarero con gol de Dinenno en Palmaseca

Hora y dónde ver el primer partido de la selección Colombia, contra Ecuador, en la ronda final del Sudamericano Femenino Sub20