El récord de Messi, Suárez y Neymar en el Barcelona que amenazan Luis Díaz junto a Harry Kane y Michael Olise en Bayern Múnich

Luis Díaz registra 19 goles y 12 asistencias en la temporada con Bayern Múnich - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise están a punto de hacer historia al conformar uno de los tríos ofensivos más explosivos y productivos del fútbol europeo. El aporte de estos tres futbolistas en el Bayern Múnich no solo los ha convertido en el tercer tridente más letal jamás visto en las grandes ligas europeas, también amenaza con superar las marcas históricas de tridentes como el de Neymar, Luis Suárez y Lionel Messi en el FC Barcelona.

De mantener su ritmo, el ataque liderado por el colombiano podría terminar la temporada en el primer lugar absoluto de aportes de gol y consolidar una campaña memorable para el club alemán.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Apenas 10 goles separan al tridente del Bayern Múnich de la histórica marca de la MSN de Messi, Suárez y Neymar - crédito Transfermarkt

El tridente de Díaz, Kane y Olise ya acumula 115 goles y asistencias combinadas, ubicándose, a estas alturas de la temporada, en el tercer lugar de la historia entre las cinco principales ligas europeas. Este registro excede a la mayoría de los delanteros históricos y se encuentra apenas detrás del tridente David Villa-Lionel Messi-Pedro Rodríguez del Barcelona 2010/2011 (con 117 contribuciones) y del conformado por Neymar-Suárez-Messi, que en la temporada 2015/2016 alcanzaron 122.

El impacto de este trío se ha sentido frente a cualquier rival, no solo en la Bundesliga sino en toda Europa, donde las defensas luchan para contener sus movimientos sincronizados y su capacidad para producir peligro constante. Cada intervención de Luis Díaz, Harry Kane o Michael Olise se traduce en una amenaza para los arqueros rivales.

Luis Díaz ante su mejor temporada individual en Europa, de la mano del Bayern Múnich

Luis Díaz ha marcado goles en todas las competencias que ha disputado con Bayern Múnich en su primer año en Alemania - crédito Fabian Bimmer/REUTERS

Harry Kane lidera la tabla interna con 39 goles y 5 asistencias, reflejando su rol como finalizador implacable en la ofensiva del conjunto bávaro. Luis Díaz, tras su llegada a Alemania con 28 años, disipó cualquier duda por su edad y ya registra 19 goles y 14 asistencias, destacándose como uno de los extremos más desequilibrantes del mundo.

Kane puso de relieve la versatilidad de Díaz, apreciando especialmente su capacidad para desbordar por los costados y su peligro en zona de definición: “Es muy peligroso. Creo que por afuera le causa muchos problemas a los laterales y también llega a posicionarse en zonas de gol, que es lo que queremos de nuestros extremos. Su gol ante Leipzig es más de un centrodelantero, por el medio. Suele llegar al área chica en los centros y convierte lo que yo llamo goles más ‘sucios’, no tan glamorosos”.

Por su parte, Michael Olise ha demostrado ser el socio ideal de ambos, sumando 13 goles y 25 asistencias, la mayor cantidad de pases gol entre ellos tres.

En total, la cifra de 115 participaciones directas en goles convierte a este trío en el pilar ofensivo sobre el que descansa la campaña del Bayern Múnich.

Bayern Múnich domina la Bundesliga: así va en la tabla de posiciones

Luis Díaz es el llamado a liderar a la selección Colombia en la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA - crédito Heiko Becker/REUTERS

Los dirigidos por Vincent Kompany dominan la Bundesliga, liderando con 57 puntos y una ofensiva que intimida tanto en Alemania como en el continente. El sábado 21 de febrero será crucial para el Bayern Múnich, que enfrentará en el Allianz Arena al Eintracht Frankfurt, partido programado para las 9:30 a. m. (hora de Colombia). Si mantienen el promedio actual, Díaz, Kane y Olise podrían terminar la temporada al frente de la estadística histórica de goles creados por un tridente en Europa.

A cinco aportaciones de igualar al tridente de Villa-Messi-Pedro y a solo siete de alcanzar a la leyenda de Neymar-Suárez-Messi, la posibilidad de un récord absoluto está hoy más cerca que nunca. La consolidación del colombiano como figura de la liga alemana y la química inédita entre los tres refuerza la ambición del Bayern por cerrar el año con títulos y registros sin precedente.