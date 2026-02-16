Deportivo Cali ganó ante Atlético Nacional y toma un respiro en la tabla del descenso: así quedaron los Azucareros en el promedio

Juan Ignacio Dinenno marcó el gol del Deportivo Cali en la victoria contra Atlético Nacional - crédito Colprensa

Deportivo Cali consiguió una victoria importante en su lucha por huir de la tabla del descenso al ganar 1-0 ante Atlético Nacional en su casa, en el duelo válido por la fecha 7 de la Liga BetPlay I-2025.

Los tres puntos no le permiten al equipo de Alberto Gamero superar a Internacional de Bogotá a pesar de tener el mismo puntaje y el mismo promedio, pero seguir poniendo distancia con los clubes en los dos puestos que determinan la pérdida de categoría.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Los empates que se produzcan en el promedio de la Tabla de Descenso de la LIGA BETPLAY DIMAYOR 2026 se resolverán teniendo en cuenta únicamente la sumatoria de la Fase I (“Todos contra todos”) de la LIGA BETPLAY DIMAYOR I 2026 y la Fase I (“Todos contra todos”) de la LIGA BETPLAY DIMAYOR II 2026, atendiendo los siguientes criterios en orden de prelación

1) Club con mayor puntaje obtenido.

2) Mayor diferencia entre el total de goles a favor y el total de goles en contra.“, establece el reglamento de la Liga BetPlay Dimayor 2026.

Actualmente los dos clubes que perderían la categoría son Cúcuta Deportivo y Boyacá Chicó. El primero con apenas dos puntos en la sumatoria, mientras que el segundo si arrastra una mala campaña de apenas 70 puntos en los tres últimos años. Así va la tabla del descenso en la Liga BetPlay 2026:

20. Cúcuta Deportivo: 2 puntos / 6 partidos jugados / -5 diferencia de gol / 0.333 promedio (recién ascendido).

19. Boyacá Chicó: 73 puntos / 84 partidos jugados / -9 diferencia de gol / 0.869 promedio.

18. Deportivo Cali: 93 puntos / 85 partidos jugados / +3 diferencia de gol / 1.094 promedio.

17. Internacional de Bogotá: 93 puntos / 85 partidos jugados / +1 diferencia de gol / 1.094 promedio.

16. Alianza FC: 93 puntos / 83 partidos jugados / -8 diferencia de gol / 1.120 promedio.

15. Llaneros FC: 54 puntos / 47 partidos jugados / +2 diferencia de gol / 1.148 promedio.

14. Águilas Doradas: 102 puntos / 84 partidos jugados / 0 diferencia de gol / 1.21 promedio.

13. Deportivo Pasto: 111 puntos / 85 partidos jugados / +1 diferencia de gol / 1.305 promedio.

12. Deportivo Pereira: 110 puntos / 84 partidos jugados / -4 diferencia de gol / 1.309 promedio.

Así fue la victoria del Deportivo Cali contra Atlético Nacional

Deportivo Cali acumula un invícto de cuatro fechas en condición de local en la Liga BetPlay I-2026 - crédito Deportivo Cali

Deportivo Cali consiguió una victoria por 1-0 frente a Atlético Nacional en Palmaseca, resultado que pone fin al invicto del equipo antioqueño y ofrece un respiro a la dirección técnica de Alberto Gamero. El único gol del encuentro llegó al inicio del segundo tiempo, cuando Juan Dinenno aprovechó un centro de Luis Manuel Orejuela para marcar de cabeza.

En la primera mitad, los visitantes generaron mayor peligro, pero la atención se centró en la lesión de Bebelo Reynoso, quien debió abandonar el campo tras una colisión. De regreso del descanso, Nacional estuvo cerca de abrir el marcador, aunque el portero Pedro Gallese detuvo de manera decisiva un mano a mano frente a Andrés Román.

Tras la anotación de Dinenno, Deportivo Cali aprovechó espacios a la contra y estuvo cerca del segundo gol, pero el arquero Chipi Chipi Castillo detuvo un remate de Martínez a los 62 minutos. Por su parte, Nacional adelantó líneas en busca del empate, aunque se encontró otra vez con Gallese, que brilló con una doble atajada ante disparos de Morelos y Marlos.

En los minutos finales, el conjunto local desperdició varias opciones para aumentar la ventaja, pero logró mantener la diferencia. Atlético Nacional sufrió así su primera derrota en la Liga BetPlay I-2026. Los azucareros acumulan 10 puntos de 12 posibles disputados en su casa, lo que los deja invictos en condición de local, pero con un rendimiento del 0% en condición de visitante perdiendo en tres partidos.