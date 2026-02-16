Deportes

Colombia está lista para el Panamericano de Pista en Chile: estos son sus seleccionados y objetivos

La delegación nacional ya se encuentra en Santiago afinando detalles para una de las citas más exigentes del calendario, con la meta de sumar puntos internacionales

Stefany Cuadrado, campeona panamericana del
Stefany Cuadrado, campeona panamericana del kilómetro y medallista de bronce mundial en keirin - crédito Federación Colombiana de Ciclsimo

El ciclismo colombiano afronta una nueva cita de alto nivel: el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista, que se celebrará en Santiago de Chile entre el 18 y el 22 de febrero de 2026. Bajo la dirección del entrenador John Jaime González, la delegación nacional estará compuesta por 13 pedalistas, quienes buscarán sumar puntos clave para el ranking internacional y dar el primer paso en la ruta hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El evento, que reunirá a 168 deportistas de 21 países, pondrá en juego 22 títulos y 66 medallas -en pruebas masculinas y femeninas- en un escenario de alto nivel técnico y competitivo. El 16 y 17 de febrero estarán reservados para entrenamientos oficiales y adaptación al velódromo chileno, que cuenta con certificación internacional y fue sede de un reciente Mundial de pista.

La selección colombiana: velocidad, fondo y juventud

La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó que la escuadra nacional estará integrada por especialistas en pruebas de velocidad y semifondo, todos con experiencia internacional y algunos con presencia en podios mundiales. El equipo de velocidad estará liderado por Kevin Santiago Quintero, excampeón mundial y vigente campeón panamericano del keirin, y por Stefany Cuadrado, campeona panamericana del kilómetro y medallista de bronce mundial en keirin.

La Federación Colombiana de Ciclismo
La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó que la delegación está compuesta por ciclistas con experiencia internacional - crédito Juan Pablo Pino/EFE

Junto a ellos estarán Santiago Ramírez, Cristian Ortega, Rubén Murillo, Juliana Gaviria y Marianis Salazar, formando un bloque sólido y experimentado para las pruebas de sprint y velocidad por equipos.

En las pruebas de semifondo, Colombia contará con corredores de gran recorrido como Jordan Parra, Anderson Arboleda, Juan Esteban Arango y Brayan Sánchez. El equipo femenino tendrá a Elizabeth Castaño y a Luciana Osorio, múltiple campeona panamericana juvenil de pista, que hará su esperado debut en la categoría élite.

Esta combinación de experiencia y juventud busca mantener a Colombia en la élite del continente y seguir construyendo una base sólida para el próximo ciclo olímpico.

Así será el programa de competencias

Colombia compite en el Panamericano
Colombia compite en el Panamericano de Pista Élite en el Velódromo de Peñalolén - crédito @fedeciclismocol/X

El Campeonato Panamericano de Pista dará inicio el miércoles 18 de febrero con las clasificaciones de la persecución por equipos en ambas ramas, así como las clasificaciones y finales de la velocidad por equipos y del scratch femenino. La jornada del jueves estará dedicada a las clasificaciones del sprint femenino y del keirin masculino en la mañana, y a las finales de la persecución por equipos, el scratch y el keirin masculino, además de la eliminación femenina en la tarde.

El viernes, la atención se centrará en las rondas del sprint masculino, la persecución individual masculina y el ómnium femenino, con títulos en juego tanto en el sprint como en el ómnium femenino, además de la persecución y la prueba por puntos masculina.

El sábado 21 de febrero se definirán a los nuevos campeones panamericanos en la persecución individual, la prueba por puntos y el kilómetro femenino, y el ómnium y el sprint en los varones. Finalmente, el domingo 22 se cerrará el certamen con las finales de la eliminación y el kilómetro masculino, el keirin femenino y la madison en ambas ramas, asegurando un cierre vibrante y con presencia de las principales potencias del continente.

Colombia busca puntos y protagonismo

La delegación colombiana llega a Santiago con el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos posibles para el ranking internacional, que será clave en el proceso clasificatorio hacia Los Ángeles 2028. El nivel de la competencia y la calidad del velódromo servirán como referencia para ajustar detalles de cara a los compromisos del calendario mundial, donde la meta es mantener a Colombia como una potencia de la pista en América.

El Panamericano, primer paso al ciclo olímpico

Un cartel de LA2028 se
Un cartel de LA2028 se ve en el Coliseo de Los Ángeles para celebrar que Los Ángeles se adjudicó los Juegos Olímpicos de 2028, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, 13 de septiembre de 2017 - crédito Lucy Nicholson/REUTERS

En palabras de Jorge Espinoza, presidente de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile: “Este Campeonato Panamericano marca el inicio de las clasificaciones del ciclo olímpico continental hacia Los Ángeles 2028, en un velódromo que recientemente fue sede de un Campeonato Mundial y que hoy cuenta con certificación en la máxima categoría internacional. Agradecemos la presencia de las delegaciones y autoridades continentales, e invitamos a todos a disfrutar del deporte de alto rendimiento en este recinto que vuelve a situar a Chile en el centro del ciclismo americano”.

ColombiaPanamericano de PistaChileColombia-Deportes

