Novedades médicas en el Cruzeiro de Brasil: estos son los reportes médicos de Néiser Villarreal y Luis Sinisterra

Kenji y los colombianos Néyser Villarreal y Luis Sinisterra encabezan la lista de futbolistas ausentes por problemas físicos, afectando el rendimiento del equipo en un momento crucial del Campeonato Mineiro

Neiser Villarreal sufrió una lesión
Neiser Villarreal sufrió una lesión ósea - crédito Cruzeiro

La Serie A de Brasil cuenta con 30 colombianos para la temporada 2026 (recordando la llegada de Jhon Arias al Palmeiras).

Dos de ellos son los atacantes Néiser Villarreal (exfigura de Millonarios) y Luis Sinisterra, que no pasan por su mejor momento a nivel de salud.

El cuadro de Belo Horizonte
El cuadro de Belo Horizonte informó sobre lo ocurrido con los atacantes colombianos-crédito @Cruzeiro/X

El 13 de febrero de 2026, Cruzeiro a través de sus redes sociales informó sobre las lesiones que sufren, explicando que tendrán de inmediato un tratamiento por parte del cuerpo médico del club brasileño:

“El delantero Sinisterra fue diagnosticado con una lesión muscular en el muslo derecho. Por otro lado, el delantero Néiser Villareal sufrió un traumatismo durante el entrenamiento del jueves, lo que le provocó un edema óseo en el pie derecho. En los tres casos, se recomienda tratamiento conservador, sin necesidad de cirugía, que se iniciará de inmediato en el Departamento de Salud y Rendimiento de Cruzeiro".

Estadísticas de Néiser Villarreal y de Luis Sinisterra

Luis Sinisterra es una de
Luis Sinisterra es una de las figuras del Cruzeiro-crédito Cris Mattos/REUTERS

Luis Sinisterra lleva 68 minutos en dos partidos (tanto en la Serie A de Brasil como en el Campeonato Mineiro), y por el momento no anotó gol.

Además se perdió los dos partidos de la Serie A de Brasil, dónde Cruzeiro perdió sus duelos. A continuación, estos son los partidos que jugó el colombiano:

  • 8 de febrero de 2026 - Campeonato Mineiro: 23 minutos en el Cruzeiro 2-0 América Mineiro
  • 11 de febrero de 2026 - Serie A de Brasil: 45 minutos en el Mirassol 2-2 Cruzeiro

Por los lados de Néiser Villarreal, hasta la actualidad, no ha debutado en los tres partidos del Brasileirao, la principal liga brasileña. Su participación se ha limitado al Campeonato Mineiro, en el que, bajo la dirección de Tite, solo ha participado en tres encuentros —frente a América Mineiro, Betim y Democrata GV— para un acumulado de 99 minutos en cancha desde su llegada a Brasil.

El partido en el que sumó más minutos fue el 1 de febrero contra el Betim, cuando disputó 67 minutos tras ingresar temprano en el encuentro. Su rendimiento, no obstante, fue calificado como discreto por la prensa brasileña, que subrayó que “no aprovechó su oportunidad”, por la dificultad de Villarreal para consolidarse en el fútbol internacional.

Estos son los detalles de los partidos que jugó el exfutbolista de Millonarios:

  • 22 de enero de 2026 - Campeonato Mineiro: 16 minutos en el Cruzeiro 0-1 Demócrata GV
  • 1 de febrero de 2026 - Campeonato Mineiro: 67 minutos en el Betim 0-1 Cruzeiro
  • 8 de febrero de 2026 - Campeonato Mineiro: 14 minutos en el Cruzeiro 2-0 América Mineiro

Cuándo juega Cruzeiro

El cuadro de Belo Horizonte
El cuadro de Belo Horizonte jugará el Campeonato Mineiro-crédito Ricardo Moraes/REUTERS

El equipo azul dirigido por Tite jugará el 14 de febrero de 2026, a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia), ante el URT.

A continuación, este es el calendario de partidos que tendrán en el cierre de febrero y en marzo:

  • 14 de febrero de 2026 - Campeonato Mineiro: URT vs. Cruzeiro
  • 25 de febrero de 2026 - Serie A de Brasil: Cruzeiro vs. Corinthians
  • 11 de marzo de 2026 - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Cruzeiro
  • 15 de marzo de 2026 - Serie A de Brasil: Cruzeiro vs. Vasco da Gama
  • 18 de marzo de 2026 - Serie A de Brasil: Athletico Paranaense vs. Cruzeiro
  • 22 de marzo de 2026 - Serie A de Brasil: Cruzeiro vs. Santos

Lista de colombianos en la primera división de Brasil

Jhon Arias fue presentado oficialmente
Jhon Arias fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Palmeiras, tras concluir su etapa en Wolverhampton Wanderers - crédito @Palmeiras/X
  1. Atlético Mineiro: Mateo Casierra
  2. Botafogo: Jordan Barrera
  3. Athletico Paranaense: Carlos Terán, Felipe Aguirre, Juan Camilo Portilla, Alejandro García, Stiven Mendoza, Kevin Viveros, Daniel Aguilar
  4. Chapecoense: Jonathan Palacios
  5. Coritiba: Sebastián Gómez
  6. Jorge Carrascal: Flamengo
  7. Vasco da Gama: Carlos Cuesta, Johan Rojas, Carlos Andrés Gómez, Marino Hinestroza
  8. Cruzeiro: Luis Sinisterra, Néiser Villarreal
  9. Fluminense: Gabriel Fuentes, Santiago Moreno, Kevin Serna
  10. Grêmio: Gustavo Cuéllar, Miguel Monsalve, José Enamorado
  11. Bragantino: Sergio Palacios, Henry Mosquera
  12. Remo: Víctor Cantillo
  13. Internacional de Porto Alegre: Johan Carbonero, Rafael Santos Borré
  14. Palmeiras: Jhon Arias

Néiser VillarealLuis SinisterraCruzeiroSerie A de BrasilColombia-Deportes

