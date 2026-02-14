Falcao prendió las alarmas en Millonarios: sufrió lesión en pleno partido contra Llaneros

Falcao García fue titular en Millonarios por primera vez en la temporada 2026, enfrentando a Llaneros - crédito Millonarios FC

Millonarios tuvo un buen inicio de partido ante Llaneros, por la séptima fecha de la Liga BetPlay, pero el entrenador Fabián Bustos tuvo muchas preocupaciones y líos con la plantilla tanto antes como durante el juego, producto de las lesiones y molestias físicas en sus jugadores.

Ese fue el caso de Falcao, que causó alerta en los azules por una dolencia en su pierna derecha, que no le permitió la finalización del primer tiempo en el campo de juego y con el cuerpo médico cuidándolo para saber la gravedad de la lesión, pues en sus últimos años provocó que mermara su rendimiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por lo pronto, los azules no han dado un parte sobre la condición del “Tigre”, a la espera de los exámenes que definan la molestia y el tiempo de recuperación, sumado al de otro atacante que sufrió la misma suerte momentos antes del caso del atacante samario y debió ser sustituido.

La lesión de Falcao

Para la tarde del sábado 14 de febrero, el entrenador Fabián Bustos sorprendió con un cambio en su esquema táctico, pues por primera vez puso a tres delanteros y dos mediocampistas, ante la falta de un volante creativo por las lesiones de Carlos Darwin Quintero y David Mackalister Silva.

Falcao fue titular por primera vez con Millonarios, después de marcar gol contra Águilas Doradas y de cuatro compromisos en los que entró desde el banco de suplentes, acompañado en el frente de ataque por Leonardo Castro y Rodrigo Contreras que aparecían por los costados.

Rodrigo Contreras y Falcao García salieron lesionados en Millonarios contra Llaneros, ambos en el primer tiempo - crédito Millonarios FC

Al principio, las cosas salieron bien en los azules, pues abrieron el marcador a los cinco minutos con el “Tucu”, con un cabezazo en el área, pero ese mismo jugador se retiró de la cancha a los 35′ por una molestia en el muslo izquierdo, siendo reemplazado por Stiven Vega y se cambió el planteamiento de Bustos.

Previo al final del primer tiempo, Falcao corrió por un balón en campo contrario, detuvo la marcha y se tocó el posterior de la pierna derecha, el juez pidió el ingreso del cuerpo médico y la camilla, debido a que el “Tigre” le costaba mantenerse de pie y así se fue al camerino.

El momento en que Falcao siente la lesión en su pierna derecha y el juez pide el ingreso del cuerpo médico - crédito Captura de video Win Sports

En la segunda parte, Millonarios reemplazó al samario con Jorge Hurtado, el delantero volvió minutos después al banquillo para ver el resto del compromiso y con mucha preocupación por el tiempo de recuperación, debido a que la condición física lo ha dejado un gran tiempo afuera por ese tipo de casos.

Lesionados en Millonarios

El Embajador vuelve a sufrir por el tema de los problemas físicos, cuyos factores serían la cantidad de partidos seguidos, el estado de la cancha en El Campín y el desgaste en algunos hombres por los compromisos y entrenamientos, en especial con la llegada de un nuevo entrenador que apura para consolidar su idea.

Por el momento, Millonarios tiene un total de cinco jugadores lesionados, tres de ellos se acabaron de unir entre el 13 y 14 de febrero, lo que es un golpe duro para el cuerpo técnico porque deberá mover el esquema y mirar variantes para el juego frente a Internacional, que es el próximo reto.

Carlos Darwin Quintero se lesionó de la rodilla un día antes del partido de Millonarios contra Llaneros - crédito @MillosFCoficial/X

Falcao García, Rodrigo Contreras y Carlos Darwin Quintero fueron los nuevos hombres en el departamento médico, los dos delanteros por dolencias en el posterior y el volante por un esguince en la rodilla que lo sacó de la convocatoria frente a Llaneros, dejando a los azules sin creativo.

Ellos se unen a David Mackalister Silva, que se recupera de una molestia en el aductor, y el defensor central Alex Moreno Paz que sufrió la misma lesión, con casi un mes de recuperación y a la espera de que estén disponibles para darle una mano al entrenador argentino.