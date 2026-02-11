Se le cayó otro delantero al América de Cali: esta fue la razón por la que no firmó a atacante del fútbol argentino

América de Cali sufrió en el mercado de fichajes por buscar un delantero goleador, tras las bajas de Rodrigo Holgado y Luis Ramos - crédito Colprensa

América de Cali es uno de los pocos equipos que se mueve en el mercado de fichajes de la Liga BetPlay, pues le falta un delantero para cerrar el libro de pases para afrontar el campeonato colombiano, así como la fase previa de la Copa Sudamericana en marzo contra Bucaramanga.

Sin embargo, se conoció que el cuadro rojo perdió la opción de un atacante del fútbol argentino, que parecía cerrado y a última hora se cayó, dejando al club nuevamente “con los crespos hechos” porque no es la primera vez que termina mal un negocio en este periodo de transferencias.

Queda por saber qué otro jugador queda en la lista de posibilidades de los rojos, que con el tiempo pasando y el campeonato encima, solo tiene la opción de alguien del exterior y en condición libre para inscribirlo lo antes posible y cumplir con el deseo del técnico David González, de contar por fin con una nómina completa.

Negocio fallido de América

América de Cali habría terminado en el último momento la negociación por el delantero paraguayo Marcelo Pérez, pese a que existía un acuerdo contractual prácticamente definido con Huracán de Argentina.

Según el periodista Felipe Sierra, a través de su cuenta de X, la decisión se produjo cuando el intercambio de documentos ya estaba avanzado, pero el club colombiano terminó con el proceso y decidió buscar alternativas internacionales para reforzar su ataque para la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana.

De acuerdo con Deportes RCN, Pérez figuraba junto a Daniel Valencia como los principales objetivos del club en el mercado de pases. El delantero ecuatoriano fue finalmente fichado y está a la espera de su debut oficial bajo la dirección de David González. La incorporación del paraguayo parecía inminente, pero América de Cali optó por poner fin a las gestiones y cambió de enfoque para los refuerzos ofensivos.

Otros movimientos han marcado el panorama en la delantera americana. El argentino Rodrigo Holgado será cedido a Coquimbo Unido tras una resolución provisional a su favor. Este movimiento deja a Valencia como el principal refuerzo internacional, aunque desde el cuerpo técnico consideran que el plantel necesita sumar un delantero extranjero de jerarquía para la temporada.

Valencia todavía no debuta oficialmente y comparte la delantera con Kevin Angulo y Yojan “Papula” Garcés. Estos dos futbolistas, calificados como jugadores en proyección, no cuentan con la confianza suficiente del cuerpo técnico para asumir un rol titular.

Otro delantero que dijo no al rojo

El mercado tampoco ha sido favorable en otros intentos de refuerzo. Según El País, el uruguayo Agustín Rodríguez, atacante de Defensor Sporting, rechazó la propuesta del América y se decantó por fichar con Peñarol para la temporada 2026. “Feliz de poder vestir esta camiseta. Vamos Peñarol”, compartió el jugador en redes sociales.

A estos reveses se suma el caso del uruguayo José Neris, de Colón de Santa Fe, cuyas negociaciones se complicaron y terminaron por descartarse. La acumulación de fichajes frustrados ha impedido que el América concrete la llegada del delantero internacional que busca para revitalizar su plantilla.

El club vallecaucano mantiene la prioridad de sumar refuerzos extranjeros y ajustar el perfil del atacante deseado. El América atraviesa una etapa de incertidumbre en el sector ofensivo, luego de una temporada previa con resultados irregulares y la salida de elementos clave.

Con el mercado de pases entrando en su fase final, la directiva del rojo sigue evaluando alternativas para su línea de ataque. Tras varios acuerdos fallidos, el club deberá explorar nuevos caminos para satisfacer las expectativas de la afición y el cuerpo técnico en el cierre del periodo de transferencias.