Deportes

Preocupación en Colombia: la lesión de Yerry Mina pondría en riesgo su presencia en el Mundial FIFA 2026

El defensor Tricolor ha jugado en Italia desde 2023 tras su paso por el Everton de la Premier League

Yerry Mina espera jugar su
Yerry Mina espera jugar su segunda Copa del Mundo tras haber participado en Rusia 2018 - crédito Alberto Lingria/REUTERS

La cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo FIFA 2026 avanza y las 48 selecciones clasificadas afinan detalles en sus convocatorias. Para el combinado colombiano, dirigido por Néstor Lorenzo, el armado de la nómina definitiva busca superar los registros históricos alcanzados en Brasil 2014 y Rusia 2018, donde el equipo llegó a cuartos y octavos de final, respectivamente.

El cuerpo técnico analiza el presente de los jugadores en las diferentes ligas del mundo, concentrando la atención en aquellos que han sido constantes desde la llegada del entrenador argentino.

Antes de llegar a Cagliari,
Antes de llegar a Cagliari, Yerry Mina jugó en la Fiorentina - crédito Massimo Pinca/REUTERS

Uno de los nombres clave para la defensa de Colombia es Yerry Mina, central de amplia experiencia internacional y actualidad en el Cagliari de Italia. En las últimas horas, el club italiano encendió las alarmas al revelar detalles sobre el estado físico del defensor.

Fabio Pisacane, técnico del Cagliari, confirmó el lunes 9 de febrero de 2026 que Mina arrastra un problema crónico en una de sus rodillas, situación que involucra un manejo especial y constante monitoreo médico, luego de presentar una molestia en un entrenamiento en el mes de enero.

“Mina tiene un problema de rodilla que lleva meses, tenemos que vivir día a día. Es crónico, no agudo, necesita ser controlado y monitoreado”, indicó el italiano ante los medios de comunicación.

El entrenador subrayó que la prioridad es la salud del futbolista, y que el objetivo siempre será “priorizar al ser humano por encima del jugador”. Con 14 partidos restantes en la Serie A, el club espera que el exdefensor del Everton pueda seguir aportando en el tramo final de la temporada, aunque la incertidumbre sobre su continuidad en la cancha crece ante la proximidad del mundial.

El rendimiento de Yerry Mina en la Serie A

Desde su llegada al Cagliari en 2024, Yerry Mina se consolidó como uno de los líderes defensivos del equipo. En la actual campaña, el central colombiano ha disputado 16 compromisos y ha anotado un gol, aportando solidez en la zaga y experiencia en los duelos clave del campeonato. Su presencia en el campo ha sido fundamental, aunque las molestias físicas han limitado su regularidad en algunos tramos de la temporada.

¿Llega Yerry Mina al Mundial 2026?

Yerry Mina ha sido pieza
Yerry Mina ha sido pieza fundamental en la defensa del entrenador Néstor Lorenzo - crédito FCF

A falta de cinco meses para el inicio de la Copa del Mundo FIFA 2026, el ex defensor de Independiente Santa Fe y referente indiscutible de la selección Colombia trabaja en su recuperación con la esperanza de estar disponible para la cita mundialista.

Mina ya vivió la experiencia de Rusia 2018, donde se ganó el reconocimiento internacional al marcar el gol del empate ante Inglaterra en los octavos de final, forzando la definición por penales.

El cuerpo técnico y el departamento médico de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) siguen de cerca cada reporte desde Italia, mientras el jugador se esfuerza por llegar en plenitud al máximo desafío del fútbol mundial.

Opciones defensivas para la selección Colombia en la cita mundialista

Davinson Sánchez ha estado en
Davinson Sánchez ha estado en la zaga de la Tricolor desde 2016 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El seleccionador Néstor Lorenzo continúa definiendo la lista de 26 futbolistas que representarán a Colombia en el campeonato del mundo. En la defensa, además de la incógnita sobre la recuperación de Mina, aparecen nombres como Dávinson Sánchez, Carlos Cuesta y Jhon Lucumí, quienes han tenido continuidad en sus respectivos clubes y ofrecen alternativas de calidad para el esquema defensivo.

Si el caucano logra superar sus molestias y obtiene el aval médico, su trayectoria y liderazgo serían fundamentales para la Tricolor, aportando seguridad y confianza a la última línea defensiva. A medida que se acerca la fecha límite para entregar la convocatoria, el estado físico de Yerry Mina se mantiene como uno de los temas centrales del cuerpo técnico del estratega Lorenzo.

Selección Colombia Mundial 2026Yerry MinaCagliariFiorentinaSeria AFútbol italianoColombia-Deportes

Alejandro Restrepo está en la

Luis Díaz superó los registros

Iván René Valenciano fue tajante

El héroe del clásico: Luis

Técnico de Palmeiras reconoció que
Alejandro Restrepo está en la

Alejandro Restrepo está en la mira: la continuidad del técnico en Medellín se complica tras los últimos resultados

