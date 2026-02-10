Falcao está cumpliendo 40 años y así lo felicitó el mundo del fútbol: desde Hugo Rodallega hasta la selección Colombia

Falcao en el partido ante Deportivo Cali - crédito Aymer Andrés Álvarez - El País / Colprensa

El 10 de febrero de 2026 se celebra una fecha especial en el fútbol colombiano: el delantero samario Radamel Falcao García, actual jugador de Millonarios y referente de la selección Colombia está de cumpleaños.

Por esta razón, los amantes del fútbol se unieron en su día para enviar las felicitaciones al exgoleador del Atlético de Madrid y Mónaco de Francia, siendo los mensajes de la selección Colombia y de organizaciones del fútbol como Conmebol y FIFA las más destacadas en enviar saludos al colombiano.

Con la referencia de su participación en Rusia 2018, Conmebol felicitó a Falcao - crédito @CONMEBOL/ X

Una de las que se unió a la cadena de mensajes de felicitaciones fue la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), quienes recordaron el momento cuando el “Tigre” pudo disputar una Copa del Mundo: Rusia 2018. La primera del artillero colombiano, que pese a ser la gran figura de las Eliminatorias Brasil 2014, una lesión le impidió su participación.

“El capitán de la selección Colombia del Mundial de la FIFA 2018″, recordaron.

La "Tricolor" también tuvo el detalle de felicitar a su máximo goleador en la historia - crédito @FCFSeleccionCol / X

Otro de los protagonistas en el aniversario 40 de el “Tigre” fue la selección Colombia.

La “Tricolor”, de la cual Falcao ostenta el máximo galardón siendo el máximo goleador, publicó un afiche en referencia a su apodo, y junto a la celebración que hizo en el único gol que marcó en Mundiales: el 24 de junio de 2018 en la segunda anotación frente a Polonia, partido que terminó por 3-0, y dejaron el siguiente mensaje abriendo la posibilidad de que los hinchas lo felicitaran:

“¡𝐅𝐞𝐥𝐢𝐳 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐓𝐢𝐠𝐫𝐞! Déjale un saludo a nuestro 𝐦𝐚́𝐱𝐢𝐦𝐨 𝐠𝐨𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐫“, dijeron.

También otro de los protagonistas que se unió a la celebración fue el Atlético de Madrid, equipo que supo ser protagonista en Europa.

El cuadro madrileño felicitó al goleador, con quien ganó dos títulos: la UEFA Europa League ante Athletic Bilbao y la Supercopa de Europa ante Chelsea - crédito @Atleti - La Liga

Además, el campeón del primer semestre de 2025 y supercampeón de Colombia con Santa Fe como Hugo Rodallega se unión a la fiesta de celebración por los 40 años del “Tigre”, y tanto en el programa Despierta Win, como en sus historias aprovechó para mandarle un saludo al delantero de Millonarios:

El capitán de Santa Fe felicitó a Falcao por su cumpleaños número 40 - crédito @rodallega20 / Instagram

“Bueno, aprovechar para desearle un feliz cumpleaños al goleador, al Tigre Falcao, sabe que lo admiro, lo quiero mucho, ya por ahí lo felicité también en privado y en las redes sociales también ya pusimos una fótico", dijo el goleador Cardenal.

El mundo del fútbol y los elogios a Falcao García

Pocos futbolistas han logrado que figuras de la talla de Messi, Cristiano Ronaldo y Maradona coincidan en elogios hacia su carrera. En el día de su cumpleaños número 40, Radamel Falcao García recibe el reconocimiento unánime de sus colegas y rivales, quienes lo sitúan como uno de los referentes indiscutibles del fútbol mundial. Más allá de sus logros en el campo, su liderazgo y capacidad de influencia resultan centrales para comprender la magnitud de su legado.

En sus últimas temporadas, el impacto de Falcao se ha extendido a nuevos equipos, como Millonarios, donde, según Mackalister Silva, su presencia “sorprende por el aura que transmite y cómo contagia al grupo”. Otros testimonios recientes, como el de Leonardo Castro, subrayan que “la llegada de Falcao al club ha servido mucho porque es un jugador que tiene mucha experiencia y al equipo le ha aportado mucho”. Estas valoraciones refuerzan el rol del delantero no solo como goleador, sino como un referente y mentor dentro y fuera de la cancha.

Falcao inició su recorrido profesional en la segunda división del fútbol colombiano, más tarde debutó en River Plate en momentos difíciles para el club argentino, y su ascenso en el fútbol internacional no tardó en llegar. Con el Porto de Portugal, en su primera experiencia europea, alcanzó cifras sobresalientes, lo que lo llevó al Atlético de Madrid, donde consolidó su prestigio como uno de los mejores nueves del mundo. Más tarde brilló con el Mónaco, dejando huella en Inglaterra y en la liga turca con el Galatasaray. En cada destino fue reconocido tanto por técnicos como por compañeros.

Voces autorizadas del fútbol internacional han destacado su figura a lo largo de los años. Pep Guardiola, tras enfrentarlo en la Liga de España, afirmó:

“Hay que jugar mejor que ellos, evitar las contras y controlar al mejor jugador de área que hay en el mundo”, atribuye AS Colombia, en recopilación que hizo el periodista Felipe Molina sobre las frases más destacadas halagando al Tigre de Santa Marta.

Marcelo Bielsa, derrotado en ese mismo partido, también manifestó después de la final que Athletic Bilbao (técnico del cual dirigía), su concepto sobre Falcao tras el 3-0 que sufrió ante Atlético de Madrid en la final de la UEFA Europa League:

“Tengo una opinión inmejorable de Falcao. Es un jugador fantástico”.

Las generaciones más jóvenes también lo toman como referente. Kylian Mbappé recordó su convivencia con el colombiano cuando compartieron camerino en el Mónaco de Francia:

“Era una estrella, pero tenía ganas de transmitir. Fue como un maestro para mí. Es alguien que siempre quiere marcar, pero me dejó espacio para expresarme”. Lautaro Martínez confesó: “Mi ídolo era Falcao, un delantero que me inspiró con su forma de vivir y de jugar”.

Del mismo modo, Luka Jovic, delantero serbio que tuvo paso por el Real Madrid en su momento, reconoció:

“Creo que todos ven a Ronaldo y a Messi, pero Falcao es mi ídolo. Creo que jugamos de manera similar y espero lograr tanto como él algún día”.

El respeto traspasa las fronteras sudamericanas y europeas. Wayne Rooney valoró su llegada al fútbol inglés, y con quien compartió camerino y cancha cuando llegó al Manchester United en la temporada 2014-2015 (luego de su lesión y el Mundial de Brasil2014):

“Es una incorporación fantástica. Es uno de los mejores jugadores del mundo”.

John Terry, exdefensor del Chelsea de la Premier League y referente defensivo de la selección de Inglaterra describió el desafío de enfrentarlo de la siguiente forma:

“Tan solo dos minutos después de iniciar el partido contra el Manchester United, Falcao ya estaba incomodándonos a Cahil y a mí. Sus movimientos eran excelentes. Creo que Falcao y Harry Kane fueron los mejores delanteros que enfrenté la temporada pasada”.

En Colombia, su figura alcanza proporciones históricas. James Rodríguez sentenció en su momento al hablar del goleador histórico de la selección Colombia lo siguiente:

“Falcao seguro es de los mejores de la historia de Colombia, está conmigo ahí arriba. Somos hermanos”.

Arnoldo Iguarán, delantero y goleador histórico de Millonarios admitió:

“Después de ver a tantos jugadores llegó Falcao y dije, este va a ser el que me va a quitar el récord. Aparte de eso yo siempre hago fuerza para que haga gol con Colombia”. El propio Pibe Valderrama declaró: “Lo que hizo Radamel se pasó de calidad, para mí fue el broche de oro, ese ‘man’ puede jugar en cualquier equipo del mundo”. Álvaro Montero llegó a afirmar: “Es el jugador de fútbol más grande que ha nacido en Colombia y no creo que eso vaya a cambiar”.

En la retina de muchos permanece la admiración de íconos como Lionel Messi, quien recordó la rivalidad que tuvo con el colombiano cuando estuvo en Atlético de Madrid y el astro argentino en Barcelona:

“Falcao y yo competimos en España durante muchos años. Lo conozco bien desde el Atlético de Madrid. Definitivamente es un gran delantero y ha marcado innumerables goles en su carrera hasta ahora”.

Cristiano Ronaldo expresó cuando Falcao sufrió la lesión del ligamento cruzado anterior, tras una fuerte entrada de Soner Ertek en un partido de la Copa de Francia entre el Mónaco y el Monts d’or Azergues Chasselay:

“El mensaje que le puedo dar es que tenga muchos ánimos, mucha fuerza, que se recupere muy rápido porque el fútbol necesita a Falcao”.