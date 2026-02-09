Deportes

Rafael Santos Borré se entrena como Mohamed Salah para ser tenido en cuenta en la convocatoria para el Mundial 2026

El colombiano tiene un grupo de al menos cuatro personas, donde una de ellas fue preparador físico del atacante egipcio Mohamed Salah, para que su nombre no esté ausente en la lista de 26 futbolistas

Rafael Santos Borré ha sido
Rafael Santos Borré ha sido el delantero titular del Inter de Porto Alegre durante el inicio del Brasileirao - crédito REUTERS/Thiago Bernardes

El delantero colombiano Rafael Santos Borré atraviesa un brillante inicio de temporada en el Internacional de Porto Alegre, impulsado por una estrategia de trabajo individual inspirada en el método que utilizó Mohamed Salah durante su etapa en la Roma.

Esta preparación multidisciplinar busca no solo mejorar su rendimiento deportivo, sino también fortalecer sus posibilidades de ser llamado por la Selección Colombia para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, donde el equipo nacional compartirá grupo con Portugal, Uzbekistán y el ganador de la repesca.

A finales de 2025, el rendimiento de Borré estuvo por debajo de lo esperado: marcó solo ocho tantos y entregó cuatro asistencias en 48 partidos, cifras lejanas a las expectativas generadas tras su arribo procedente del fútbol alemán, donde forjó relación con el chef español que actualmente adapta su dieta.

Soccer Football - Brasileiro Championship
Soccer Football - Brasileiro Championship - Internacional v Santos - Estadio Beira-Rio, Porto Alegre, Brazil - November 24, 2025 Internacional's Rafael Borre in action with Santos' Luan Peres REUTERS/Diego Vara

No obstante, en el arranque de 2026, Borré registra cinco goles y una asistencia en cinco encuentros, una media de un gol cada 77 minutos y una participación directa en gol cada 63 minutos. El último tanto llegó en el empate ante Flamengo en el estadio Maracaná, tras superar a Léo Ortiz y definir ante Rossi.

Lejos de limitarse a los entrenamientos habituales del club, el atacante estableció por cuenta propia una estructura de alta exigencia. En este equipo de trabajo, que opera fuera de las instalaciones del Beira-Rio y del CT Parque Gigante, sobresale un entrenador personal que compartió labores con Mohamed Salah en la Roma. Este profesional coordina ejercicios técnicos y repeticiones de movimientos ofensivos, además de simular situaciones reales de partido. De acuerdo con GloboEsporte, la táctica dio frutos visibles en el nivel mostrado por el delantero.

Al grupo de apoyo se suman un analista de desempeño que suministra información táctica sobre los defensas rivales y patrones de juego antes de cada partido, y que posteriormente elabora informes detallando acciones positivas y aspectos a corregir. También forman parte de su equipo un fisioterapeuta encargado de la prevención de lesiones y manejo de cargas, un motivador que refuerza el control mental y la competitividad, así como un nutricionista y un chef, ambos responsables de adecuar la alimentación de Borré para mantenerlo en óptimo estado físico.

Rafael Santos Borré se volvió
Rafael Santos Borré se volvió a lesionar con Internacional de Porto Alegre y es duda para las eliminatorias con Colombia en junio - crédito SC Internacional

La estabilidad familiar es otro factor señalado por ge.globo como clave en el resurgimiento del atacante. Tanto Borré como su esposa Anita y sus hijas se han integrado plenamente a la vida en Porto Alegre. Anita, periodista, actualmente desarrolla una serie sobre las rivalidades históricas del fútbol sudamericano.

El respaldo al delantero por parte de la dirigencia y del técnico Paulo Pezzolano es firme. El entrenador manifestó a ge.globo: “Siempre entregó el 100%, con o sin balón. Dios quiera que haga 30 goles, como merece. Estoy muy contento con Rafa.” El colombiano ahora se enfoca en los cuartos de final del torneo estadual, disputando contra Sao Luiz, con el objetivo de superar las marcas de su temporada anterior y consolidar su candidatura para regresar a la titularidad en la Selección Colombia que aspira a la próxima Copa del Mundo.

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia

James Rodríguez, Luis Díaz y
James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos son algunos de los jugadores fijos en la nómina de la selección Colombia - crédito FCF

La selección Colombia enfrentará en marzo a Francia y Croacia en partidos amistosos confirmados como parte de su preparación para la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. El equipo sudamericano disputará su primer encuentro ante la escuadra croata el jueves 26 de marzo a las 7:30 p. m. (hora colombiana), en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, recinto con capacidad para 65.000 personas.

El segundo amistoso de la selección Colombia será contra Francia el domingo 29 de marzo a las 3:00 p. m. (hora colombiana) en el estadio Northwest de Landover, Maryland. Croacia, subcampeona del mundo en Rusia 2018, llegará con destacados jugadores como Luka Modric del AC Milán, Joško Gvardiol del Manchester City y Josip Stanisic del Bayern Múnich.

