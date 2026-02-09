El héroe del clásico: Luis Suárez marcó en el último suspiro y evitó la caída del Sporting ante Porto

Luis Javier Suárez se ha convertido en la figura del Sporting de Lisboa tras ser uno de los goleadores del campeonato - crédito Rita Franca/REUTERS

Se disputó uno de los duelos más esperados de la Primeira Liga de Portugal: Porto y Sporting de Lisboa se enfrentaron en el Estádio do Dragão (estadio del Dragón) por la jornada 21, en un clásico que podría definir el rumbo del campeonato.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano, se vistió de héroe para los leones al rescatar un punto sobre el final y mantener a su equipo en la pelea por el liderato.

Porto no logró mantener la ventaja ante Sporting de Lisboa y el compromiso finalizó 1-1 con la anotación del colombiano Luis Javier Suárez - crédito Rita Franca/REUTERS

El partido, jugado en la fortaleza del Porto, comenzó con dominio alterno y mucha tensión, con ambos equipos conscientes de lo que estaba en juego en la parte alta de la tabla. El conjunto local logró romper el cero con una anotación de Seko Fofana a los 76 minutos, inclinando la balanza a favor de los dragones y dejando al Sporting obligado a reaccionar.

Cuando todo parecía sentenciado, apareció la sangre fría de Luis Javier Suárez. En tiempo de adición, el colombiano asumió la responsabilidad desde el punto penal y, al minuto 90+10, igualó el marcador, silenciando el estadio y evitando una derrota que habría alejado al Sporting de la cima del torneo.

Luis Javier Suárez completó 19 anotaciones en 21 compromisos disputados - crédito REUTERS/Pedro Nunes

En medio de la silbatina de los asistentes al estadio, el colombiano mantuvo la calma y demostró su racha goleadora. Suárez ejecutó el penal con la pierna derecha al palo izquierdo del portero Diogo Costa, que atajó el remate inicial.

Sin embargo, la velocidad y atención del atacante samario le permitieron aprovechar el rebote y, con la misma pierna, empujar el balón al fondo de la red para decretar el 1-1 definitivo en el marcador.

El delantero cafetero sigue en estado de gracia, completando su tercer partido consecutivo anotando en la Liga de Portugal. Suárez ya le había convertido dos goles a Arouca y uno a Nacional, y ahora, en el clásico, que mantiene viva la disputa por el liderato entre Sporting y Porto.

Con este empate, Sporting de Lisboa se mantiene como escolta en la tabla de posiciones con 52 puntos, mientras que Porto continúa liderando el campeonato con 56 unidades. La pelea por el título sigue abierta y la figura de Suárez se consolida como una de las más determinantes de la temporada y la más temida por las defensas rivales.

El próximo reto para Suárez y sus compañeros será el domingo 15 de febrero ante Famalicão en el estadio José Alvalade, donde el delantero colombiano buscará extender su racha goleadora. Con 19 tantos en 21 partidos, Suárez iguala a Vangelis Pavlidis del Benfica en la cima de la tabla de artilleros.

Suárez y el sueño mundialista con la selección Colombia

Luis Javier Suárez se convirtió en el primer colombiano en convertir cuatro goles en un partido de eliminatorias, sumándose a un selecto grupo de artilleros - crédito FCF

El atacante de Santa Marta no solo brilla en Portugal, sino que también piensa en la Copa del Mundo. Manteniendo su nivel con el Sporting, Suárez tiene grandes posibilidades de asegurar su lugar en la lista de Néstor Lorenzo para el Mundial FIFA de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, lo que sería su primera experiencia en la máxima cita del fútbol.

En entrevista concedida a Win Sports para el programa Despierta Win, el colombiano expresó su ambición y confianza en el grupo nacional: “Sabemos lo que es estar en un mundial, que no es lo mismo que un amistoso; todas las selecciones van a ser complicadas. Tenemos herramientas suficientes para avanzar muchas fases y esperamos poder llegar hasta el último día y, por qué no, llevarnos la copa, que es para lo que se ha venido trabajando”.

Cabe recordar que la selección Colombia integrará el Grupo K en el Mundial 2026, acompañada por la Portugal de Cristiano Ronaldo -que afrontará su última oportunidad de conquistar el trofeo más codiciado del fútbol-, la debutante Uzbekistán y un rival que surgirá del repechaje entre Jamaica, República del Congo o Nueva Caledonia.