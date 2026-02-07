Deportes

Hora y dónde ver en Colombia a Bad Bunny y Christian González en el Super Bowl LX: New England Patriots y Seattle Seahawks se juegan el título

El Levi’s Stadium de Santa Clara será testigo de un choque que dará de qué hablar dentro y fuera de la cancha, en la disputa del trofeo Vince Lombardi

New England Patriots y Seattle
New England Patriots y Seattle Seahawks se vuelven a ver las caras en el Super Bowl por primera vez desde 2015 - crédito Carlos Barria/REUTERS

Bad Bunny, Green Day, Christian González, la defensa más sólida de la NFL y el equipo que llegó de menos a más. Esos son los condimentos que marcarán la realización del Super Bowl LX el próximo domingo 8 de febrero, que enfrentará a los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Ante unos 73.000 espectadores, el recinto acogerá por segunda vez el duelo definitivo de la NFL —en 2016 fue testigo de la consagración de los Denver Broncos ante los Carolina Panthers— enfrentando a dos equipos que llegan a esta cita con una narrativa opuesta.

De un lado, los Patriotas llegan a su Super Bowl número 12, y el primero desde que concluyó el ciclo triunfador bajo el liderazgo del legendario mariscal Tom Brady y el entrenador Bill Belichick, siendo la franquicia con más presencias en el partido definitivo de la NFL. Además, busca su séptima consagración, lo que lo convertiría en la franquicia más exitosa de la liga superando a los Pittsburgh Steelers.

Los nombres clave incluyen a su joven mariscal Drake Maye, que con 23 años y cinco meses, podría transformarse en el más joven en obtener el título, el pateador venezolano Andrés Borregales, y el esquinero Christian González, estadounidense de padres colombianos que tiene a todo un país a la expectativa de su desempeño.

Como parte del equipo defensivo, González registró durante la temporada un total de 69 tacleadas totales (54 en solitario), 10 pases defendidos, y limitó severamente a los receptores rivales, especialmente durante la postemporada. Estos números fueron claves para que los Patriotas se recuperaran de un mal inicio de temporada y revirtieran la situación hasta avanzar en la Conferencia Americana y superaran a los Denver Broncos con una actuación clave de González.

Además, le permitieron ser elegido por primera vez en su carrera para el Pro Bowl, juego de las estrellas de la NFL previo al Super Bowl.

Christian Gonzalez, esquinero de ascendencia
Christian Gonzalez, esquinero de ascendencia colombiana, es una de las figuras en la línea defensiva de los Patriotas para el Super Bowl - crédito Ron Chenoy/Reuters

En el otro bando, los Seattle Seahawks parten como claros favoritos al título en las casas de apuestas. Su estrella, el mariscal Sam Darnold, tiene la posibilidad de convertirse en el primero del Draft de 2018 en conquistar el trofeo Vince Lombardi.

Sam Darnold es la estrella
Sam Darnold es la estrella de los Seattle Seahawks de cara al Super Bowl LX - crédito Kevin Ng/Reuters

Un eventual triunfo de Seattle le daría su segunda consagración, igualando la marca de Eagles, Colts, Rams, Ravens, Dolphins y Buccaneers.

El enfrentamiento reedita la final de 2015, cuando los Patriots vencieron a los Seahawks con una recordada intercepción de Malcolm Butler en la yarda uno.

El medio tiempo y todo lo que rodea el Super Bowl

Bad Bunny, luego de llevarse
Bad Bunny, luego de llevarse dos Premios Grammy hace menos de una semana, acapara las mriadas del mundo con su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LX - crédito Kirby Lee/Reuters

La duración estimada del evento es de unas 3 horas, considerando 60 minutos de juego neto, pausas, tiempos muertos y un receso de 15 minutos al descanso.

Es en ese descanso donde se producirá el célebre show de medio tiempo, que este año tendrá como protagonista a Bad Bunny, quien viene de ganar dos Premios Grammy (uno de ellos, el del Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos), siendo además el primer solista masculino de habla hispana en participar del evento. Se contempla que dure unos 30 minutos, entre el montaje y desmontaje del escenario, y el acto mismo del puertorriqueño.

Previamente, como parte de la apertura de la transmisión a nivel mundial, se verá una actuación especial por parte del trío de neo punk estadounidense Green Day. Además, se confirmó que Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones protagonizarán las ceremonias protocolares, incluida la interpretación del himno nacional.

Green Day fue elegido como
Green Day fue elegido como el acto de apertura para la transmisión del Super Bowl LX - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

El Super Bowl LX constituye un escenario comercial de proporciones excepcionales: un anuncio de 30 segundos alcanza los USD 8 millones, mientras que las celebridades que aparecen cada año pueden percibir entre USD 3 millones y USD 5 millones por participación.

Se sabe que en esta edición, personalidades como Peyton Manning y Serena Williams estarán presentes en las tribunas, mientras que figuras del entretenimiento como Sabrina Carpenter y Emma Stone debutarán en algunos de los 28 comerciales previstos durante las pausas.

Hora y dónde ver en Colombia el Super Bowl LX

El partido, que marca la edición número 60 de la liga profesional más importante de fútbol americano, comenzará a las 6:30 p. m. (hora de Colombia) y reunirá la atención global por su impacto económico, mediático y cultural.

Este año, la transmisión estará disponible para Colombia a través de ESPN en televisión, mientras que para las plataformas de streaming se emitirá en Disney+.

