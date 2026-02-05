Video: Frank Fabra desató polémica entre los hinchas de Independiente Medellín por cantar himno del rival de patio

El lateral fue captado en una fiesta junto a Cristian "Chicho" Arango interpretando un tema identificado con Atlético Nacional, desatando la ira de los hinchas del Poderoso en redes sociales - crédito @MiguelRPO_10/X

El regreso de Frank Fabra al fútbol colombiano, luego de 11 años vistiendo los colores de Boca Juniors en Argentina, fue uno de los más esperados y celebrados en el mercado de fichajes del inicio de 2026.

El lateral fue anunciado como nuevo refuerzo del Independiente Medellín, el club con el que dio su salto al plano internacional y con el que se esperaba contar con un jugador fiable en los costados que le diera al equipo dirigido por Alejandro Restrepo un equilibrio en defensa y ataque.

Aunque todavía no ha sido presentado de manera oficial por el Rojo de la Montaña, la confirmación de su fichaje con un contrato hasta junio de 2026 según distintos reportes, pareció ser un hecho cuando salió vistiendo los colores del equipo mientras posaba para una selfie al lado del arquero José Luis Chunga.

Sin embargo, en las últimas horas los hinchas del Poderoso expresaron su molestia con el jugador, luego de que se difundiera en redes sociales un video que lo vinculaba con el rival de patio: Atlético Nacional.

En la fiesta a la que Fabra asistió estaba presente Cristian Arango, reciente refuerzo confirmado de Atlético Nacional - crédito redes sociales

En la grabación con fecha desconocida se observa al jugador cantando a viva voz el Pregón Verde, himno del cuadro Verdolaga. Debido a que el video se difundió apenas unos días después de que se conociera su vinculación con el club, la hinchada del Medellín mostró su enfado con el jugador al considerar ese gesto como una falta de respeto con la hinchada. La situación llegó al punto de que los hinchas exigieron a los directivos del Independiente Medellín que le rescindieran el contrato a Fabra.

“Increíble la falta de sentido común de algunos seres humanos... lamentable por el momento, el lugar y las circunstancias... ojalá fuera IA pero lo más seguro es que NO lo sea”, expresó un usuario en redes sociales sobre el tema.

Aunque se desconoce la fecha de realización del video, algunos usuarios apuntaron que la fiesta en la que se encontraba Fabra tuvo lugar en diciembre, en la comuna 16 Belén de la capital antioqueña. En la grabación se advierte la presencia de Christian ‘Chicho’ Arango, uno de los más recientes refuerzos de Atlético Nacional, pero que de ser ciertas las versiones compartidas por los usuarios, todavía no estaba en los planes del Rey de Copas y aún era jugador del San Jose Earthquakes de la MLS.

Los comentarios de los hinchas reflejaron una percepción de agravio continuo. “Ay Fabra... Ay Medellín... siguen las salidas en falso de todos los que componen al equipo. ¿Quién ve por el hincha? ¿A quién le importa la gente que está mamada de recibir golpes? ¿Hasta cuándo esto va a seguir pasando en el DIM? ¡EL COLMO, HERMANO. NO MáS! RESPETEN A LA GENTE”, fueron algunas de las respuestas con las que la hinchada hizo sentir su indignación.

Hasta el momento, ni el jugador ni el club se pronunciaron frente a la difusión del video.

El Poderoso quiere enderezar el rumbo ante Inter de Bogotá

Medellín sacó un empate en Bogotá ante Millonarios, y ahora recibirá al Inter de Bogotá en el Atanasio Girardot - crédito Colprensa

Luego de su empate sin goles ante Millonarios en el estadio El Campín, el equipo de Alejandro Restrepo volverá al Atanasio Girardot para medirse con el nuevo equipo de la primera división, que completa un arranque notable con 7 de 12 puntos posibles y un quinto lugar en la clasificación.

“El camino es trabajar en silencio, recuperar a los jugadores para que estén más tranquilos en el último tercio, para que podamos definir las opciones que creamos y que nos vuelva a suceder como en otras ocasiones cuando los delanteros despertaron y con sus goles logramos los triunfos que tanto anhelamos ahora”, comentó Restrepo tras el encuentro contra el conjunto albiazul en Bogotá.