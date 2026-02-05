Liga BetPlay en modo ajuste: estas son las nuevas fechas de los partidos aplazados

Los históricos clubes del FPC tuvieron modificaciones en el calendario de la Liga BetPlay - crédito Dimayor

La Liga BetPlay entra en una fase de ajustes y reprogramaciones que obliga a varios de los clubes a repensar su planificación para el primer semestre de 2026.

En la tarde del miércoles 4 de febrero, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció a través de sus redes sociales que habrá modificaciones en la programación de las fechas 5 a la 9, pese a que en enero ya se había publicado el calendario oficial de las 19 jornadas del campeonato.

Detrás de estos cambios hay una serie de factores que han alterado el normal desarrollo del torneo. Entre ellos, la imposibilidad de utilizar el Atanasio Girardot por el concierto de Bad Bunny en Medellín, la participación internacional de Atlético Nacional ante Inter Miami el 31 de enero, la remodelación del Metropolitano de Barranquilla y, sobre todo, el deterioro de la gramilla del estadio El Campín que llevó a la suspensión de partidos.

En el comunicado oficial, Dimayor argumentó: “El aplazamiento de tres partidos es debido a la imposibilidad de utilizar el Estadio El Campín por las condiciones del terreno de juego, ha hecho necesario realizar los siguientes ajustes en la programación”.

Es por ello, que se busca así proteger la integridad de los futbolistas y garantizar la calidad del espectáculo, pero el efecto dominó en el calendario es innegable.

Partidos y fechas modificadas en la Liga BetPlay

- Fecha 9: (adelanto) - sábado 7 de febrero de 2026 (6:20 p. m.)

Fortaleza vs. Independiente Santa Fe

Estadio Metropolitano de Techo

- Fecha 5: (por definir) estadio El Campín Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional

Fortaleza vs. América de Cali

- Fecha 6: miércoles 11 de febrero de 2026 (8:30 p. m.) Internacional de Bogotá vs. Deportivo Cali

Estadio Metropolitano de Techo

- Fecha 6: (por definir) estadio Centenario, Armenia Deportivo Pereira vs. Alianza Fútbol Club

- Fecha 7: martes 17 de febrero de 2026 (6:00 p. m.) Jaguares Fútbol Club vs. Independiente Santa Fe

Estadio Jaraguay, Montería

- Fecha 7: miércoles 18 de febrero de 2026 (7:30 p. m.) Junior vs. América de Cali

Estadio Romelio Martínez, Barranquilla

-Fecha 8: viernes 20 de febrero de 2026 (8:30 p. m.) Deportivo Pereira vs. Deportivo Pasto

Estadio Centenario, Armenia

- Fecha 8: domingo 22 de febrero de 2026 (8:30 p. m.) América de Cali vs. Jaguares Fútbol Club

Estadio Pascual Guerrero, Cali

- Fecha 9: (por definir) estadio El Campín

Millonarios vs. Deportivo Pereira

Estas reprogramaciones obligan a los equipos a modificar no solo su calendario de partidos, sino también sus planes de viaje, concentración y recuperación, en una etapa del semestre en la que varios clubes deberán afrontar, además, compromisos internacionales por Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Cabe destacar que los partidos inicialmente programados en El Campín —Millonarios vs. Deportivo Pereira (jueves 5), Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional (sábado 7) y Fortaleza vs. América de Cali (domingo 8)— habían sido aplazados hasta nuevo aviso, tras la reunión de los presidentes de los clubes bogotanos con el presidente de Dimayor, Carlos Mario Zuluaga.

El máximo directivo de la División Mayor del FPC mostró su molestia por las declaraciones del CEO de Sencia, Mauricio Hoyos, en entrevista con Caracol Televisión, que manifestó que los aplazamientos habían sido “una iniciativa” de su compañía.

La Dimayor aclara la decisión y presiona por la cancelación de eventos en El Campín

En un comunicado emitido en la mañana del 4 de febrero, Zuluaga dejó claro que “los aplazamientos de los encuentros deportivos se deben a una decisión única y exclusiva de la Dimayor, prohibiendo que se disputen partidos en este escenario.

Esta decisión se basa en cuidar la integridad de los futbolistas y la calidad del producto, tras el lamentable estado del campo de juego del Estadio El Campín”.

El presidente de la entidad del FPC también subrayó el esfuerzo realizado para ajustar el calendario y pidió a Sencia “tener la dignidad y el carácter de cancelar el concierto que tienen planificado para el 28 de febrero”, en referencia al “Festival pa’ gozar y cantar 2.0”, que prevé reunir a varios artistas de la música popular colombiana en el mismo escenario.