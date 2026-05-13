Alias Jafre, señalado de asesinar a un hincha del Junior en Cartagena, fue capturado en Bogotá

Jafre José Hernández Julio, identificado como alias Jafre y señalado como partícipe en el asesinato de Gabriel Acosta, hincha del Junior de Barranquilla - crédito Policía de Cartagena

La Policía de Cartagena, bajo el mando del brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, reportó la detención de Jafre José Hernández Julio, identificado como alias Jafre y señalado como partícipe en el asesinato de Gabriel Acosta, hincha del Junior de Barranquilla fallecido tras el partido ante Palmeiras por Copa Libertadores el 8 de abril de 2026.

Según explicó Peña Araque, “la Policía Nacional, articulada con la Fiscalía General de la Nación y posterior a un gran trabajo investigativo, un despliegue de más de cien horas de video analizada, diecisiete diligencias judiciales adelantadas por parte de un equipo técnico de la Policía Nacional, materializa la orden de captura en contra de alias Jeffrey, un ciudadano cartagenero, el cual se escondía en la ciudad de Bogotá”.

PUBLICIDAD

El jefe policial mencionó el alcance del operativo, al destacar que “hasta allí llega toda la fortaleza de la Policía Nacional para materializar esta captura de un individuo que pretendía evadir el control de la Policía Nacional”.

Al referirse a los pasos judiciales, confirmó: “Esta persona será transportada a la ciudad de Cartagena para que rinda cuentas ante el juez de garantías y allí iniciemos a esclarecer este hecho que enlutó la ciudad de Cartagena de Indias”.

PUBLICIDAD

El video documenta la operación policial que culminó en la captura de Jafre José Hernández Julio, alias Jafre, en Cartagena. Se inicia con un cartel de 'Más Buscado' que ofrece una recompensa por información. Posteriormente, se observa a un hombre sentado mientras un agente de policía examina un dispositivo móvil - crédito Policía de Cartagena

Este fue el hincha del Junior que fue asesinado con al menos 12 puñaladas

La muerte violenta de Gabriel Alfredo Acosta Navas, miembro de la barra Los Kuervos del Junior de Barranquilla, dejó una conmoción en la capital del departamento del Bolívar. Acosta fue atacado la noche del miércoles 8 de abril poco después de salir del estadio Jaime Morón tras presenciar el encuentro.

Las autoridades de Cartagena confirmaron que la agresión se produjo en las inmediaciones de la zona residencial de Los Ejecutivos, cuando al menos tres personas interceptaron a Acosta. Según información de la Policía Metropolitana entregada a El Universal, el joven, de 32 años, sufrió múltiples heridas y perdió la vida en la madrugada del jueves.

PUBLICIDAD

Los detalles del ataque han causado consternación por la brutalidad exhibida. Acosta recibió al menos 12 puñaladas y, cuando intentaba levantarse, uno de los agresores utilizó una piedra para golpearlo. Un video difundido en redes sociales muestra la caída de la víctima y cómo, ante la presencia de varios motociclistas, ninguno intervino para socorrerlo.

Impactantes imágenes muestran el momento en que Gabriel Acosta, hincha del Junior de Barranquilla, es salvajemente atacado a puñaladas por un grupo de personas en una calle de Cartagena. El lamentable hecho ocurrió la noche posterior al partido de Copa Libertadores contra Palmeiras - crédito @barrabravaphot/X

Las imágenes difundidas por usuarios en plataformas digitales muestran la crudeza del ataque y el ambiente de violencia que se vivió en la ciudad esa noche.

PUBLICIDAD

En la noche del miércoles, la ciudad vivió disturbios relacionados con la finalización del encuentro deportivo. El secretario del Interior de Cartagena, Bruno Hernández, aseguró a Noticias Caracol: “Pese a un operativo de seguridad que incluyó tres anillos de control y coordinación interinstitucional desde hace más de dos meses, una persona fue asesinada y tres más resultaron heridas por hechos de violencia ocurridos fuera del estadio y durante el traslado de barras visitantes”.

La acción policial durante el evento permitió la incautación de más de 500 armas blancas y tres armas traumáticas. Además, se impusieron 75 comparendos a los asistentes por diversas infracciones. Sin embargo, a pesar de este despliegue, las autoridades reconocieron que hasta ese momento no habían personas capturadas por el homicidio de Acosta.

PUBLICIDAD

Gabriel Alfredo Acosta Navas, líder de la barra Los Kuervos, seguidores del Junior de Barranquilla - crédito @fninomendoza/X

El secretario Hernández precisó: “El dato de las capturas hoy no lo tenemos consolidado, pero lo que sí podemos decir es que la persona o las personas que actuaron directamente en el homicidio de Gabriel Acosta ya están siendo buscadas. Se ofrece una recompensa de más de $20 millones a la persona que entregue información que conduzca a su captura”.

El caso de Gabriel Acosta reaviva el debate sobre la seguridad en torno al fútbol profesional en Colombia y la persistente violencia asociada a las barras bravas.

PUBLICIDAD