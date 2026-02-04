América de Cali aseguró la permanencia de Nicolás Hernández tras rumores de salida

El defensor Nicolás Hernández seguirá con América de Cali hasta 2028 - crédito @AmericadeCali/X

América de Cali continúa moviéndose en el mercado de fichajes para fortalecer su plantel y responder a las expectativas de una hinchada que sueña con el protagonismo en la Liga BetPlay y en el escenario internacional.

Tras confirmar la llegada del atacante ecuatoriano Daniel Valencia, procedente del Manta FC de Ecuador, el club rojo del Valle ha puesto la mira en sumar otro delantero, buscando aumentar el poder ofensivo y resolver las dificultades de definición evidenciadas en las primeras fechas del campeonato.

El atacante Marcelo Pérez podría ser nuevo refuerzo de América de Cali - crédito Huracán

Entre los nombres que suenan con fuerza está el del paraguayo Marcelo Pérez. Según trascendió, América de Cali habría alcanzado un acuerdo con Huracán de Argentina para el préstamo del delantero, con la particularidad de que el vínculo sería sin opción de compra.

Este movimiento, de concretarse, proporcionaría al esquema ofensivo de David González una variante internacional con gol, experiencia y capacidad de asociación.

Mientras los hinchas celebran las gestiones ofensivas, otra situación generó incertidumbre en los últimos días: el futuro de Nicolás Hernández. El defensor central, de buen presente en la zaga escarlata, había sido vinculado al fútbol brasileño, generando dudas sobre su continuidad.

Sin embargo, en la tarde del miércoles 4 de febrero, América de Cali despejó cualquier rumor mediante un comunicado oficial en el que confirmó la renovación del vínculo contractual con Hernández.

Nicolás Hernández, renovado y comprometido con los escarlatas

Nicolás Hernández seguirá bajos las órdenes del timonel David González - crédito @AmericadeCali/X

“América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y opinión pública en general que el jugador Nicolás Hernández extendió su vínculo contractual y continuará vistiendo nuestros colores”, anunció el club.

La institución valoró la disposición y el compromiso del defensor y su representante durante las negociaciones, y le deseó muchos éxitos en su permanencia, que según versiones extraoficiales se extenderá hasta diciembre de 2028.

El defensor, con pasado en Atlético Nacional, Independiente Santa Fe y experiencia internacional en Athletico Paranaense e Internacional de Porto Alegre, no era ajeno al interés desde Brasil.

En declaraciones a Win Sports tras el empate frente a Once Caldas, Hernández reconoció que se sentía “feliz” en el club y agradecido con el cuerpo técnico de David González, aunque admitió que su continuidad era cuestión “de voluntad por ambas partes”, un acuerdo que finalmente se concretó.

Sobre la oferta brasileña, el jugador contó que estaba al tanto desde el partido ante Boyacá Chicó, pero que, por respeto al club, al cuerpo técnico y a sus compañeros, no dejó de jugar, pese a que le habían sugerido no estar presente en la victoria 0-1 en Tunja por la fecha 2 del campeonato local.

El estratega González y el pedido de continuidad del defensor Hernández

David González sigue armando la nómina para afrontar la Liga BetPlay y Copa Sudamericana - crédito América de Cali

El entrenador David González fue claro en rueda de prensa al expresar su deseo de retener al defensor: “El tema de Nicolás Hernández es una situación compleja, se sale de las manos del club, yo espero que se quede porque hay una cantidad de situaciones externas”.

Finalmente, la directiva cumplió el pedido del técnico, asegurando la permanencia de uno de los referentes del plantel y la posibilidad de reforzar el ataque Escarlata, pensando también en la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, que jugará ante Atlético Bucaramanga en marzo en partido único.

Con el grupo fortalecido y en crecimiento, América de Cali se prepara para el desafío de la cuarta jornada de la Liga BetPlay, donde enfrentará a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.

El objetivo inmediato es romper la racha adversa de diez compromisos sin victoria ante el Verdolaga, una asignatura pendiente desde noviembre de 2020, cuando América se impuso 0-3 en Medellín.