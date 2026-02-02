Nacional y América encabezan el ranking con los jugadores más costosos de la Liga BetPlay 2026

Nacional y América de Cali tienen tres jugadores cada uno en el top 10 de los más costosos de la Liga BetPlay - crédito @nacionaloficial/Colprensa

La Liga BetPlay avanza con intensidad y el calendario ya marca la cuarta fecha del Fútbol Profesional Colombiano, donde el reloj empieza a jugar en contra de los equipos que no suman y cada punto se vuelve crucial.

Los 20 clubes de la primera división del FPC se han movido con decisión en el mercado de fichajes, y entre ellos Deportivo Cali y Millonarios destacan como dos de los que mejor armaron sus plantillas para afrontar las competencias del primer semestre.

En el panorama internacional, Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla ya tienen asegurada su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que Deportes Tolima e Independiente Medellín buscarán avanzar desde la segunda fase del torneo más prestigioso de Conmebol.

El Pijao está a la espera de conocer a su rival, mientras que el Poderoso tendrá que medirse ante Liverpool de Montevideo, con el objetivo de alcanzar la instancia principal.

Por su parte, Millonarios, Atlético Nacional, América de Cali y Atlético Bucaramanga pelearán entre sí por los cupos a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Por eso, la dirigencia y los cuerpos técnicos de cada club han confeccionado nóminas competitivas, conscientes de que la exigencia no da tregua en el primer semestre.

El portal especializado Transfermarkt reveló el top 10 de los jugadores más costosos del campeonato local, donde Atlético Nacional y América de Cali encabezan el listado con sus recientes incorporaciones y figuras.

Los 10 jugadores más valiosos del primer semestre en la Liga BetPlay

'Chicho' Arango llegó para reforzar la delantera de Atlético Nacional - crédito @nacionaloficial/X

En lo más alto aparece el último refuerzo de Atlético Nacional, Cristian “Chicho” Arango, que llegó procedente del Real Salt Lake de la MLS. De acuerdo con dicho portal, el delantero paisa está valorado en seis millones de euros, duplicando la cifra del segundo jugador más caro del campeonato.

El segundo puesto lo ocupa Emerson Batalla, que reforzó a Atlético Bucaramanga tras su paso por Juventude de Brasil, y está tasado en tres millones de euros. El tercer lugar es para Elan Ricardo, mediocampista que llegó al Deportes Tolima tras su experiencia en Besiktas de Turquía, con un valor de 2,20 millones de euros.

Alfredo Morelos renovó con Nacional por tres temporadas para seguir siendo el goleador y referente - crédito @nacionaloficial/X

En la cuarta y quinta posición aparecen Jorman Campuzano y Alfredo Morelos, ambos de Atlético Nacional y con amplia experiencia en títulos. En especial Morelos, tras resolver su salida de Santos de Brasil, renovó por tres temporadas con el cuadro paisa.

Ambos tienen un valor de 2,20 millones de euros, pero la diferencia de edad los separa en el ranking: Elan Ricardo tiene apenas 21 años, mientras que Campuzano y el “Búfalo” suman 29 cada uno.

En el sexto escalón está Dylan Borrero, que llegó a reforzar a América de Cali para el segundo semestre de 2025 desde Fortaleza de Brasil. Borrero, nacido en Palmira, ha disputado 30 partidos con el equipo escarlata, marcando cuatro goles y dando tres asistencias. Su valor de mercado es de 1,80 millones de euros.

El séptimo lugar lo ocupa el argentino Emanuel Reynoso, volante creativo de Deportivo Cali, que llegó para aportar su visión y asistencias, vitales para un equipo que busca alejarse de la zona de descenso. Reynoso está valorado en 1,70 millones de euros.

Yeison Guzmán y Dylan Borrero son dos de los tres jugadores más costosos de la plantilla Escarlata - crédito Colprensa

La octava y novena posición la comparten los jugadores del América de Cali, Yeison Guzmán y Josen Escobar. Guzmán, que llegó para esta temporada tras su paso por Fortaleza de Brasil, busca ganarse un lugar en el esquema de David González.

Escobar, surgido de la cantera Escarlata y con experiencia en el fútbol saudí con Al-Ettifaq, tiene apenas 21 años. Ambos están tasados en 1,50 millones de euros.

Andrés Llinás renovó con Millonarios hasta junio de 2029 - crédito @MillosFCoficial/Twitter.

Cierra el top 10 Andrés Llinás, defensor central de Millonarios. El bogotano debutó a los 17 años y hoy es uno de los zagueros más sólidos de la liga. Su valor de mercado es de 1,40 millones de euros.

Cabe resaltar que estas cifras pueden variar con el avance del torneo y el mercado de transferencias, pero actualmente representan el panorama de los jugadores más valiosos de la Liga BetPlay, reflejando la apuesta de los clubes por talento de calidad y proyección internacional.