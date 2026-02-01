Millonarios vs. Medellín: EN VIVO minuto a minuto por la fecha 4 Liga BetPlay en El Campín

El duelo entre Millonarios vs. Medellín será por la fecha 4 de la Liga BetPlay - crédito Cristian Bayona/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios e Independiente Medellín por la fecha 4 de la Liga BetPlay.

Alejandro Restrepo dio a conocer los convocados para el duelo frente a Millonarios

El DIM dio a conocer los convocados para enfrentar a Millonarios - crédito @DIM_Oficial/X

Millonarios recibirá a Medellín en el estadio El Campín a las 8:10 p. m. del domingo 1 de marzo de 2026

El compromiso entre embajadores y poderosos se jugará en el estadio El Campín - crédito @MillosFCoficial/X

El partido se jugará el 1 de marzo de 2026 en el estadio El Campín de Bogotá y comenzará a partir de las 8:10 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación de Win Play.

El árbitro del encuentro será Carlos Márquez, y estará acompañado en el VAR por Fernando Acuña y Jonathan Ballesteros.

El equipo dirigido por el técnico interino Omar “El Cabezón” Rodríguez viene de perder el 28 de enero de 2026 ante Deportivo Pasto en condición de visitante 2-1, en el estadio La Libertad, y propinó la salida del exentrenador albiazul, Hernán Torres.

Mientras que Medellín empató a dos goles en condición de local en el estadio Atanasio Girardor, de la capital antioqueña, el 27 de enero de 2026 ante Deportes Tolima.