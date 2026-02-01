Deportes

Millonarios vs. Medellín: EN VIVO minuto a minuto por la fecha 4 Liga BetPlay en El Campín

Ambos equipos tienen la necesidad de sumar tres puntos para salir del fondo de la tabla de posiciones

El duelo entre Millonarios vs.
El duelo entre Millonarios vs. Medellín será por la fecha 4 de la Liga BetPlay - crédito Cristian Bayona/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios e Independiente Medellín por la fecha 4 de la Liga BetPlay.

Alejandro Restrepo dio a conocer los convocados para el duelo frente a Millonarios

El DIM dio a conocer
El DIM dio a conocer los convocados para enfrentar a Millonarios - crédito @DIM_Oficial/X

Millonarios recibirá a Medellín en el estadio El Campín a las 8:10 p. m. del domingo 1 de marzo de 2026

El compromiso entre embajadores y
El compromiso entre embajadores y poderosos se jugará en el estadio El Campín - crédito @MillosFCoficial/X

El partido se jugará el 1 de marzo de 2026 en el estadio El Campín de Bogotá y comenzará a partir de las 8:10 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación de Win Play.

El árbitro del encuentro será Carlos Márquez, y estará acompañado en el VAR por Fernando Acuña y Jonathan Ballesteros.

El equipo dirigido por el técnico interino Omar “El Cabezón” Rodríguez viene de perder el 28 de enero de 2026 ante Deportivo Pasto en condición de visitante 2-1, en el estadio La Libertad, y propinó la salida del exentrenador albiazul, Hernán Torres.

Mientras que Medellín empató a dos goles en condición de local en el estadio Atanasio Girardor, de la capital antioqueña, el 27 de enero de 2026 ante Deportes Tolima.

