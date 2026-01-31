Deportes

Más de 3.000 niñas y niños presenciarán a Lionel Messi en Medellín gratis debido a una iniciativa de la Alcaldía

Figuras como Luis Suárez, David Ospina y Rodrigo De Paul participarán del encuentro internacional en el estadio Atanasio Girardot, mientras la ciudad ofrece campamentos deportivos y experiencias de integración para la infancia

Tres mil niñas y niños de Medellín tendrán acceso gratuito al estadio Atanasio Girardot para presenciar el partido internacional entre Atlético Nacional e Inter de Miami, que contará con la presencia de la estrella mundial Lionel Messi. La medida, impulsada por la Alcaldía de Medellín, permitirá que menores vinculados a programas sociales vivan esta experiencia el sábado 31 de enero de 2026.

Según la Alcaldía de Medellín, los beneficiarios son niñas y niños de las estrategias Escuelas Populares del Deporte y Desarrollo Deportivo del Inder. Ellos tendrán la oportunidad de ver en acción a figuras como Luis Suárez y Rodrigo De Paul, además de jugadores colombianos como David Ospina, Edwin Cardona y William Tesillo.

El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga explicó que el objetivo de esta iniciativa es acercar a la niñez de barrios, comunas y corregimientos a un evento deportivo de gran magnitud. “Yo quiero que los niños de los barrios de Medellín, de las comunas y los corregimientos, disfruten de este evento. Niños que no iban a tener la posibilidad de conseguir una boleta ya la tienen y van a estar ahí para aprender”.

El partido se realiza como parte del Champions Tour de Inter de Miami, que tiene programadas paradas también en Perú y Ecuador. Será la primera ocasión en que Lionel Messi dispute un encuentro con un club en territorio colombiano, sumando atractivo para la afición local e internacional.

Como complemento, la Alcaldía de Medellín anunció la organización de cuatro campamentos deportivos entre el viernes 30 de enero y el domingo 1 de febrero. Más de 1niñas y niños del programa Deporte para Todos participarán en jornadas de cuatro horas, coordinadas por entrenadores del Inter de Miami, enfocadas tanto en formación deportiva como en desarrollo personal.

“Van a estar en campamentos deportivos el fin de semana, con metodologías del Inter de Miami, ahí van a estar los profesores del Inter, y aprenderán no solo formación deportiva, sino también personal”, detalló el alcalde Gutiérrez Zuluaga, según la Alcaldía de Medellín.

La administración municipal calcula que más del 60% de quienes adquirieron entradas provienen de otras ciudades o del extranjero. Esto supondrá una derrama económica estimada en USD 6 millones (unos $24.000 millones) para Medellín durante los tres días del evento, fortaleciendo su posicionamiento como sede de grandes citas deportivas internacionales.

Las inmediaciones del estadio y el Parque de Banderas se convertirán en espacios de encuentro ciudadano, con actividades recreativas, culturales y deportivas abiertas a las familias y visitantes.

Con iniciativas como esta, Medellín refuerza su apuesta por el deporte como herramienta de integración, aprendizaje y convivencia, y reafirma su compromiso con el bienestar y la formación de la infancia.

Messi en Colombia: las exigencias que hizo el club del argentino para visitar Medellín

La expectativa en Medellín ha aumentado tras confirmarse el partido amistoso entre Inter Miami y Atlético Nacional, donde la visita de Lionel Messi despierte un renovado interés. Las autoridades y organizadores lo consideran un evento de alto impacto, reforzando los protocolos de seguridad y privacidad, y delimitando espacios exclusivos en el hotel para proteger la concentración de la delegación estadounidense, según informó El Colombiano.

La última vez que Messi jugó en suelo antioqueño fue en 2013, en otro amistoso que atrajo la atención de miles de seguidores. La expectativa por su regreso ha estado acompañada de una lista precisa de exigencias logísticas y de bienestar que marcan la dimensión del acontecimiento y ponen el foco sobre las necesidades de las principales figuras del Inter Miami.

De acuerdo con el reporte de El Colombiano, una de las solicitudes más relevantes fue una suite de lujo exclusiva para Messi en el hotel Wake, en el sector de El Poblado. El espacio, con más de 300 metros cuadrados (3.229 pies cuadrados), supera los estándares habituales de alojamiento para equipos deportivos y garantiza la privacidad y tranquilidad del capitán argentino tras las exigencias del viaje y los compromisos previos al amistoso.

El confort ambiental en el hotel también fue objeto de especificación detallada. Inter Miami solicitó que las habitaciones se mantuvieran a aproximadamente 23 ℃ (73,4 ℉), temperatura que coincide con el promedio habitual en Medellín. Esta condición busca asegurar un ambiente propicio para el descanso y la recuperación física, especialmente tras entrenamientos intensos y actividades preparatorias.

Otro requerimiento del plantel fue la provisión de tecnología avanzada para la recuperación de los futbolistas. La instalación de cámaras hiperbáricas dentro del hotel responde a la preocupación por la adaptación a la altitud de la ciudad, situada a más de 1.400 metros (4.593 pies) sobre el nivel del mar. El cuerpo técnico considera que estos equipos son fundamentales para mitigar el impacto fisiológico del cambio de ambiente, dado que el equipo proviene de una ciudad a nivel del mar.

