La Messimanía: el alivio que representa la visita del “10″ para cientos de “rebuscadores”

Comerciantes se han ubicado en los alrededores del escenario deportivo

Entendiendo que en Colombia la informalidad laboral es de más del 50%, eventos como el denominado “partido de la historia”, en el que Atlético Nacional recibirá a Inter Miami en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, representan una oportunidad para cientos de vendedores ambulantes.

En la previa del partido que se jugará desde las 5:00 p. m. del 31 de enero, Infobae Colombia recorrió los alrededores del escenario deportivo para hablar con algunos “rebuscadores” que buscan aprovechar la Messimanía que hay en la capital antioqueña.

Cabe mencionar que el término “rebusque” o “rebuscador” es utilizado en Colombia para referirse a la persona que no tiene un trabajo formal y se desempeña en diferentes actividades con tal de poder generar ingresos.

Messi representa un alivio para cientos de vendedores

Emprendedores aprovechan la estadía de Messi para vender sus productos

El producto más promocionado en el estadio Atanasio Girardot son las camisetas, la mayoría con el dorsal de Lionel Messi, que, aunque compartirá cancha con atletas como Luis Suárez o Rodrigo de Paul, es la estrella de todas las promociones del amistoso.

Las prendas del Inter Miami, la selección Argentina y hasta el FC Barcelona, club en el que debutó y jugó durante más de 10 años Messi, son vendidas a un precio que oscila entre los 50.000 y 70.000 pesos. El valor final que paga el ciudadano por la prenda depende de su capacidad para negociar con los vendedores, que reconocen que pueden hacer un pequeño descuento y aún así no perder su inversión.

Banderas, camisetas, figuras de acción, cuadros y diferentes recordatorios son vendidos en los alrededores del estadio

Otros elementos que son vendidos en el complejo deportivo Atanasio Girardot son las banderas de Inter Miami y Atlético Nacional, que cuestan entre 15.000 y 20.000 pesos, siendo parte fundamental del folclore que se vive en la previa del partido.

A pesar de que no se trata de un personaje de ficción, las figuras de acción de Messi también son vendidas en Medellín, siendo los niños que sueñan con convertirse en futbolistas los que más se interesan por este producto. Estos muñecos están fijados en un precio de 50.000 pesos.

En diálogo con Infobae Colombia, comerciantes mencionaron la importancia de este tipo de eventos en la ciudad, que representan una oportunidad para generar un ingreso para sus hogares.

“Apenas acabo de llegar, pero es comenzar a camellar. Son a 20 y 30. Esa es la esencia del paisa, estar en todos los rebusques. Eso fortalece la economía, valoriza los artículos”, declaró un vendedor de cuadros con el rostro del capitán de la selección Argentina.

Este tipo de comercios no es un trabajo individual, puesto que también hay familias que se han unido para que la previa del partido les deje ganancias en conjunto.

“Promocionando las camisetas de Messi, son de buena calidad. Estamos vendiendo la triple A, remarcada, es una camiseta de buena calidad. Tenemos las banderas. Con las compras ayudas a familias que están llevando sustento a su hogar”, indicó una mujer que trabaja junto con su esposo vendiendo camisetas de Messi.

Hasta figuras de acción del "10" son vendidas en la capital antioqueña

Debido a que más del 20% de las personas que asistirán al partido no viven en Medellín, el compromiso entre Atlético Nacional e Inter Miami también hizo que aumentaran las ganancias en hoteles, sitios de hospedaje y sitios turísticos tradicionales en Medellín.

La administración local anunció que, antes de que se juegue el partido, se tiene una proyección sobre las ganancias que rodean el partido de fútbol en más de 40 millones de dólares, poco menos de la mitad de lo que representó la doble presentación de Bad Bunny el fin de semana anterior.