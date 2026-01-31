Hora y dónde ver el UFC 325: Volkanovski vs. Lopes será la pelea estelar

Lopes buscará ser campeón ante el público de Volkanovski - crédito UFC

En los últimos años, las artes marciales mixtas se han convertido en una de las disciplinas más populares del mundo, siendo la relevancia de algunos de sus practicantes el motivo de la relevancia a nivel global.

En ese aspecto, la empresa más reconocida es la UFC, que el 31 de enero volverá a Oceanía, más específicamente a Sídney, Australia, en donde se llevará a cabo el evento número 325.

En esta ocasión, la pelea estelar será entre el local, Alexander Volkanovski, que buscará defender su título ante el brasileño Diego Lopes, en la revancha de un encuentro que tuvo su primera edición en abril de 2025.

En esa ocasión, tras cinco rounds, el australiano se quedó con la victoria por decisión unánime; sin embargo, debido a que cuatro meses después Lopes derrotó por nocaut a Jean Silva, la empresa norteamericana le volvió a dar la oportunidad de intentar ser campeón del peso pluma, en el que compiten peleadores que pesen menos de 65.8 kilogramos.

Así se vivirá el UFC 325

Además del encuentro entre el australiano y el brasileño, la cartelera principal tendrá otros combates llamativos, como lo es el evento coestelar, en el que el norteamericano Dan Hooker enfrentará al francés Benoît Saint Denis. El ganador podría recibir una oportunidad por el título del peso ligero.

Esta es la cartelera estelar del UFC 325:

Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes — Pelea por el título del peso pluma.

Dan Hooker vs. Benoît Saint Denis — peso ligero.

Rafael Fiziev vs. Mauricio Ruffy — peso ligero.

Tai Tuivasa vs. Tallison Teixeira — peso completo.

Quillan Salkilld vs. Jamie Mullarkey — peso ligero.

Antes de las peleas principales, los espectadores podrán disfrutar de ocho combates; la cantidad disminuyó luego de la polémica protagonizada por Aaron Tau, que intentó engañar a la empresa solicitando la protección visual con telas durante el pesaje, y durante la ceremonia intentó recostarse en los ángulos para que la báscula marcara menos.

Esta es la cartelera preliminar del UFC 325:

Junior Tafa vs. Billy Elekana — Peso semicompleto.

Cam Rowston vs. Cody Brundage — Peso medio.

Jacob Malkoun vs. Torrez Finney — Peso medio.

Jonathan Micallef vs. Oban Elliott — Peso welter.

Kaan Ofli vs. Yizha — Peso pluma.

Sangwook Kim vs. Dom Mar Fan — Peso ligero.

Keiichiro Nakamura vs. Sebastian Szalay — Peso pluma.

Sulangrangbo vs. Lawrence Lui — Peso gallo.

Hora y dónde ver el UFC 325

En Colombia, el UFC 318 podrá ser visto a través de la plataforma de streaming Paramount+, que cuenta con los derechos de televisión de la empresa norteamericana en la región.

Horario de la cartelera preliminar:

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 5:00 p. m.

Venezuela, Bolivia y Chile: 6:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 7:00 p. m.

México, Costa Rica, Honduras y El Salvador: 4:00 p. m.

Horario de la cartelera esteral:

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 9:00 p. m.

Venezuela, Bolivia y Chile: 10:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 11:00 p. m.

México, Costa Rica, Honduras y El Salvador: 8:00 p. m.

Algo que ha llamado la atención antes del evento es la forma con la que el campeón ha declarado ante los medios de comunicación en la rueda de prensa, puesto que reconoció que, en caso de perder, hay posibilidades de que frente a Lopes sea la última pelea de su carrera.

“¿Cuántos más me quedan? Si Lopes me da una paliza... ¿Volveré a pelear? No. Pero esos no son mis planes. A menos que las cosas salgan fatal, planeo volver“, indicó el australiano.

