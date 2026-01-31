El peculiar homenaje a Falcao que es tendencia en Colombia: “El tigre no es como lo pintan”

La estatua fue ubicada en el centro recreacional Bahía Concha - crédito Redes Sociales

Tras su regreso a Millonarios y, por ende, al fútbol colombiano, Radamel Falcao García ha sido tendencia en redes sociales tras la derrota del Embajador 2-1 ante Deportivo Pasto en Nariño.

Los momentos negativos a nivel deportivo que ha vivido Falcao en Colombia han hecho que en redes se recuerde una estatua en su honor que fue ubicada en Bahía Concha, en Santa Marta, que ha sido sumamente criticada por el aspecto del objeto y los pocos aspectos parecidos que tiene con “el Tigre”.

El monumento, ubicado en el centro recreacional Bahía Concha 3001, fue donado por Alonso Ramírez como una forma de rendir tributo a la carrera y legado de Falcao. Según detalla la placa del pedestal, el escultor Roberto Mictil fue el encargado de materializar la pieza, elaborada en hierro con patinado en óxido de cobre. La escultura tiene una altura de 1,70 metros y un peso de 195 kilogramos, dimensiones que, de acuerdo con sus promotores, buscan reflejar la presencia e impacto del jugador en la historia del fútbol colombiano.

El homenaje ha atraído la atención de visitantes locales y extranjeros, que se acercan para fotografiarse junto a la figura del “Tigre”.

La exposición en redes sociales de nuevas fotografías de la estatua ha provocado que el homenaje a Falcao sea tendencia por los comentarios jocosos que han dejado los internautas.

“El artista va a llegar bien cerca, sigue así”, “Al escultor el arte le corre por las venas, pero tiene mala circulación” o “Yo no sé por qué critican tanto, si todos sabemos que el tigre no es como lo pintan”, son algunos de los comentarios que más han generado reacciones en redes.

Además de la estatua mencionada, el otro homenaje de esta índole que ha recibido Falcoa es una placa en el Paseo de las Leyendas del estadio Metropolitano, propiedad del Atlético de Madrid, un espacio reservado para los jugadores más emblemáticos de la historia del club.

Cabe recordar que “el Tigre” es ídolo del club de la capital española, en donde vivió el mejor momento de su carrera, llegando a estar en el once ideal de la FIFA junto con Messi y Cristiano Ronaldo.

Así le ha ido a Falcao en el FPC

Radamel Falcao García se incorporó a Millonarios en julio de 2024. En su primera temporada disputó 16 partidos de liga, la mitad de ellos como titular, y marcó cinco goles. Durante esa campaña sufrió dos lesiones: una fractura en un dedo que lo mantuvo fuera un mes y, poco después, una lesión en la pantorrilla que lo alejó de las canchas por aproximadamente dos meses.

En el primer semestre de 2025, Falcao sumó 13 partidos y anotó seis goles. Su salida del club se anunció en julio de 2025, al finalizar el Torneo Apertura, después de una rueda de prensa tras el último partido ante Santa Fe.

Tras permanecer seis meses como agente libre, regresó a Millonarios en enero de 2026 para afrontar la nueva temporada. El único partido que disputó de manera oficial desde ese momento fue ante Deportivo Pasto el 28 de enero, en lo que fue derrota de Millonarios 2-1 ante los Volcánicos.

En total, Falcao acumula 29 partidos oficiales y 11 goles con la camiseta de Millonarios. A pesar de la expectativa que generó su llegada, hasta el momento no ha podido consolidarse en el rentado nacional, en donde ha reconocido que tiene el sueño de ser campeón antes de finalizar su carrera.

