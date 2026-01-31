Alfredo Arias criticó el formato de la Copa Libertadores y lanzó fuerte indirecta: “Tiene una competencia desleal”

El técnico campeón de Colombia criticó el formato de la Copa Libertadores, argumentando que es desigual para los equipos de la región, menos para Argentina y Brasil-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El entrenador uruguayo Alfredo Arias consideró que la actual estructura de la Copa Libertadores favorece abiertamente a los equipos de Argentina y Brasil, restando opciones de éxito a clubes como Junior de Barranquilla, que buscan el bicampeonato.

Para Arias, conquistar dos títulos consecutivos sería un logro desafiante por aspectos tanto estadísticos como estructurales del torneo, un reto que implica superar obstáculos mucho mayores que los evidentes en la competición local o en otros escenarios del continente.

En diálogo con el programa Balón Dividido de ESPN, el 30 de enero de 2026, Arias advirtió sobre el creciente desequilibrio en la máxima competencia sudamericana. Subrayó que la diferencia se ha incrementado debido a la cantidad de equipos participantes por país.

Según sus palabras, explicó que en la competencia actual de la Copa Libertadores no existe paridad entre los equipos debido a la distribución de cupos que asigna Conmebol, dando prioridad a Argentina y Brasil:

“La Libertadores tiene una competencia desleal y es parte del juego. Argentina y Brasil tienen muchos más equipos que el resto, en una carrera de autos tienen 8 y vos tenés 2”. De acuerdo con Arias, la situación deriva en cruces prematuros entre los pocos equipos colombianos, lo que reduce aún más sus posibilidades en fases avanzadas.

El técnico uruguayo amplió su reflexión señalando que la desventaja competitiva no solo afecta a Colombia, sino también a otros países de la región. “Hoy es muy difícil no solo para Colombia, también para Chile y Uruguay, por ejemplo. Brasil se ha convertido en una potencia, hasta tiene muchos más premios, va a ser la NBA en algún momento, acuérdense”, afirmó Arias a Espn.

El presente del Junior de Barranquilla desde la visión de Alfredo Arias

El técnico uruguayo analizó el presente del Junior- crédito Lina Gasca/Colprensa

El comienzo de la temporada 2026 se presentó como un desafío adicional para Junior. El club inició el año como campeón vigente, pero su defensa del título ha estado lejos de ser estable, con solo tres de seis puntos sumados en el arranque y una derrota en la final de la Superliga. Arias reconoció que retener el campeonato representa una excepción rara en el fútbol mundial y que la situación de la plantilla impone nuevos criterios de selección.

“Hoy hacía cuentas y salieron 11 jugadores del semestre pasado. Llegaron 5, con esto de la limitante de la lista”, expuso Arias, resaltando la necesidad de priorizar la polifuncionalidad y la competencia por encima del entrenamiento, por la falta de tiempo disponible para preparar al equipo.

En este sentido, el técnico recalcó el valor de los futbolistas presentes en el plantel:

“Le tengo mucha fe a este grupo, tengo muy buenos jugadores”, sostuvo en el espacio de Espn.

Concepto sobre Luis Fernando Muriel

Muriel fue presentado en la previa del partido ante Deportes Tolima - crédito @luisfmuriel19 / Instagram

Arias también dedicó elogios puntuales a Luis Muriel, reciente incorporación que aún trabaja para alcanzar su mejor condición física. El entrenador manifestó su optimismo por las ganas del delantero e indicó:

“Muriel juega bien, no debería expresarlo así ahora que lo tengo, pero en el día a día veo que es un gran jugador. De mitad para adelante juega bien o muy bien, y cerca del arco no sé si alguien define tan bien. También debo decir que tiene que ponerse en forma para poder expresar en cancha todo su talento. Me da esperanza las ganas con las que él está de jugar en Junior, como se esfuerza en los entrenamientos. Desde octubre no competía y estaba descontinuado”, puntualizó el técnico uruguayo en Balón Dividido.

Arias resumió su visión reconociendo las dificultades crecientes para los equipos colombianos ante la supremacía estructural y económica creciente de Brasil y Argentina, reafirmando su apuesta por la excelencia competitiva como única vía para acercarse a la hazaña del bicampeonato.