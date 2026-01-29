Estos son los candidatos para reemplazar a Hernán Torres como entrenador de Millonarios: todos son extranjeros

Hernán Torres fue nombrado como DT de Millonarios, luego del declive en el inicio del campeonato de David González - crédito Millonarios FC

La continuidad de Hernán Torres al frente de Millonarios está en la cuerda floja, mientras el equipo enfrenta una crisis deportiva que ha tensado el ambiente entre los aficionados. La directiva le otorgó una última oportunidad para revertir la situación en el partido ante Deportivo Pasto el miércoles 28 de enero en el Estadio Libertad.

Dentro de las alternativas para un posible reemplazo se destacan tres nombres, dos argentinos y un venezolano. Rafael Dudamel, exarquero de Millonarios entre 2001 y 2002 y campeón como técnico de Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, aparece en el radar tras su salida del Deportivo Pereira originada por dificultades financieras en octubre pasado.

Según el periodista Guillermo Arango, su candidatura tendría menos fuerza que en ocasiones anteriores, ya que “no está el Gato Pérez como una persona que trabaje de la mano de Ariel Michaloutsos, director deportivo del club”. Entre tanto, el venezolano incluso estaría dilatando la oferta de otro club aguardando reunirse con los directivos de Millonarios, según Alexis Rodríguez.

En Argentina surgen otros dos candidatos: Ariel Holan, nombre que “siempre ha estado y gusta” entre los responsables deportivos, según relató Juan Felipe Cadavid.

Gustavo Álvarez, el candidato más cercano que habría rechazado a Millonarios

Gustavo Álvarez, con experiencia en fútbol chileno y estrecho conocimiento de Ariel Michaloutsos y Rodrigo Contreras. Sin embargo, el periodista Johan Gómez en el programa de la revista La Liga aseguró que este último candidato rechazó la posibilidad de dirigir al Embajador por el diseño de la nómina.

Actualmente, Álvarez permanece sin equipo tras una polémica salida de su último club, situación que estuvo rodeada de rumores sobre una posible llegada a la Selección de Perú que finalmente no se concretó.

La trayectoria de Álvarez comenzó en su Argentina natal. Nacido el 24 de noviembre de 1972 en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, fue lateral izquierdo y defendió equipos como Racing Club, Lanús, Arsenal de Sarandí y Temperley, donde fue protagonista del ascenso de 1995. Finalizó su etapa como jugador en Barracas Central e inició en paralelo su formación como licenciado en educación física.

Su ingreso a la dirección técnica se produjo en 2016 con Temperley, primero como interino y, luego, en una segunda etapa que se extendió hasta 2017. De ahí, su paso por Aldosivi resultó determinante: allí, logró el ascenso a Primera División en 2018 y mantuvo campañas competitivas que consolidaron su perfil como técnico en alza.

El recorrido de Álvarez incluyó pasos por Patronato y el peruano Sport Boys hasta alcanzar notoriedad en Atlético Grau. En Chile, vivió una etapa de consolidación al frente de Huachipato, donde se consagró campeón del Torneo 2023, y más tarde condujo a Universidad de Chile a lograr la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.

Además, el técnico argentino llevó al conjunto chileno hasta las semifinales de la Copa Sudamericana, un hito valorado por su proyección internacional.

Sebastián Domínguez y Julio Vaccari cierran el listado de candidatos

En Blu Radio mencionaro a Sebastián Dominguez, de reciente paso por Vélez Sarsfield sin mucho éxito (8partidos, dos empatados y seis perdidos). Su mejor momento desde el banquillo técnico fue en Catar, donde fue asistente del Al Duhail y ganó la Copa de las Estrellas de Catar, la COpa Principe de la Corona y la Liga de Fútbol de Catar.

El útimo candidato mencionado por Ricardo Orrego en Mañanas Blu es Julio Vaccari, entrenador de 45 años que tuvo como última experiencia profesional Independiente de Avellaneda. El argentino renunció el viernes 13 de septiembre de 2025, luego de la derrota por 1-0 frente a Banfield en el estadio Ricardo Enrique Bochini - Libertadores de América, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. El club, que acumula diez partidos sin ganar y es colista de la Zona B con 3 puntos en 7 fechas, enfrenta una severa crisis deportiva.

Con 61 partidos dirigidos en el club desde su llegada a mitad de 2024, Vaccari consiguió 25 victorias, 19 empates y 17 derrotas, para una efectividad de 51,37%.