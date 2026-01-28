Falcao le habló a la hinchada de Millonarios en el banderazo en Pasto previo al juego con los volcánicos: “Vamos a sacar adelante esta situación”

Falcao García tenía una sanción de cuatro fechas en la Liga BetPlay. Dimayor revirtió la decisión y solo lo obligó a pagar dos fechas; está libre para jugar ante Deportivo Pasto - crédito Millonarios FC

La llegada de Radamel Falcao García a Pasto, Nariño, donde Millonarios se encuentra concentrado para el partido ante el Volcanio por la Liga BetPlay 2026 l, generó la inmediata presencia y expectativa de cientos de aficionados que aguardaban a las puertas del hotel.

Frente a este escenario, el delantero se dirigió a ellos subrayando la trascendencia de la vinculación emocional entre equipo e hinchada: “Sabemos que con su ayuda, con su apoyo, como siempre, como cada temporada, como en cada partido, vamos a sacar adelante esta situación”, manifestó El Tigre al dirigirse a los seguidores que lo esperaron.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

A pesar del ánimo complicado tras haber caído en las dos primeras salidas de la temporada, el futbolista reafirmó el compromiso colectivo y la confianza en la unidad para revertir el presente deportivo. En ese contexto, destacó: “Ustedes son los que nos dan aliento y ahora nosotros queremos contagiarlos a ustedes desde la cancha”, haciendo un llamamiento a la energía positiva desde las gradas y la proximidad con el grupo.

El mensaje no se limitó al agradecimiento formal, sino que buscó consolidar una atmósfera de colaboración entre todas las partes: “De parte de todo el plantel, de todos los jugadores. Eeeh, estamos comprometidos con la institución, con ustedes”, remarcó el goleador histórico de la selección Colombia ante la multitud reunida.

La intervención de Falcao concluyó con una invitación a mantener el respaldo, resaltando la identidad colectiva: “Los necesitamos a todos unidos en El Campín, afuera, como lo han demostrado. Muchas gracias y vamos todos mañana”.

Radamel Falcao García se dirige con megáfono en mano a la multitud de hinchas de Millonarios para agradecer su apoyo incondicional. El 'Tigre' pide unidad y promete el máximo esfuerzo del equipo para sacar la situación adelante - crédito redes sociales/X

El retorno de Radamel Falcao García a las canchas colombianas se concreta con la posibilidad de disputar el próximo partido entre Millonarios y Deportivo Pasto, gracias a la decisión de la Dimayor de acoger la apelación del club bogotano y reducir la sanción impuesta al delantero.

La medida, sustentada en el artículo 42 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, permite que Falcao participe en este compromiso tras cumplir la mitad del castigo, lo que reactiva las expectativas del equipo luego de un inicio desfavorable en la Liga BetPlay.

El encuentro en el estadio Libertad, programado para el miércoles 28 de enero de 2026, se presenta como un punto de inflexión no solo por el regreso del goleador samario, sino también por el contexto deportivo que enfrenta Millonarios.

Radamel Falcao jugará su primer partido oficial desde el 20 de junio del 2025 - crédito Millonarios

El club viene de perder en su debut ante Atlético Bucaramanga en la capital de Santander y recientemente cayó 1-2 frente a Junior de Barranquilla en El Campín. En los dos partidos amistosos realizados en Argentina, el balance fue igualmente adverso: una derrota contra River Plate y un empate sin goles ante Boca Juniors.

La falta de victorias ha generado cuestionamientos hacia el entrenador Hernán Torres, condicionado por la presión de obtener resultados y recientemente respaldado por la dirigencia, aunque se reportan rumores de contacto con posibles reemplazos si no mejora el rendimiento en la visita a Nariño.

La convocatoria de Falcao cobra mayor simbolismo porque su reaparición tendrá lugar precisamente en Pasto, ciudad que marcó hasta ahora su momento más duro con la camiseta de Millonarios. Los aficionados recordaron en redes sociales el episodio ocurrido durante la sexta fecha de los cuadrangulares del primer semestre de 2025, cuando el conjunto bogotano, dirigido entonces por Alberto Gamero y con Leonardo Castro y Falcao como titulares, empató sin goles ante Deportivo Pasto.

Aún no se ha confirmado si Falcao será titular ante Deportivo Pasto - crédito Millonarios/DeportivoPasto

Ese resultado lo dejó fuera de la disputa por el título y precipitó la salida de Gamero, reemplazado por David González en la dirección técnica. Ese encuentro representó la oportunidad en que Falcao estuvo más próximo a lograr su sueño de disputar una final del fútbol colombiano y pelear por el campeonato con Millonarios, el objetivo central antes de su retiro profesional.

La sanción a Falcao, que originalmente lo inhabilitaba por cuatro partidos debido a sus declaraciones sobre el arbitraje tras la derrota frente a Santa Fe al finalizar los cuadrangulares del primer semestre del 2025, había quedado pendiente porque en el segundo semestre no firmó con ningún club. Como resultado, la suspensión persistía e impedía su debut en la nueva temporada.