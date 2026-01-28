Este es el lujoso hotel de Medellín donde se hospedará Lionel Messi con el Inter Miami para su partido ante Atlético Nacional

Inter Miami ya disputó un amistoso frente al Alianza Lima en Perú - crédito Paloma Del Solar / REUTERS

El Inter Miami hará su primera visita a Colombia, con paso señalado en Medellín para enfrentar a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot el 31 de enero de 2026.

El equipo viaja acompañado de figuras internacionales como Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Javier Mascherano, así como del resto de la plantilla y el cuerpo técnico.

El hotel se encuentra ubicado en El Poblado, y mientras el equipo norteamericano esté en Miami, solamente será reservado el piso para ellos - crédito @wake.biohotel

Por este motivo, el Wake Bio Hotel, ubicado en el barrio El Poblado, fue el lugar principal que escogió el equipo para descansar en Colombia.

En primer lugar, en charla con la periodista Sheyla García, Sebastián Vallejo (gerente comercial del hotel) explicó el proceso para que Inter Miami escogiera su hotel, ya que estaba en una competencia interna con otros lugares.

También resaltó la seguridad que tiene el lugar, aspecto clave para que el equipo norteamericano haya escogido dicho lugar.

“El contrato se concretó el 31 de diciembre del 2025, todos los hoteles de Medellín estaban compitiendo, pero lo que les encantó es, primero, la infraestructura. No hay otro hotel que tenga nueve áticos (penthouse); nosotros lo tenemos, con habitaciones que cuentan con dos pisos y acceso privado y seguro”, explicó.

El cuadro de Miami pidió un piso exclusivo para ellos mientras estén en Medellín - crédito @wake.biohotel / Instagram

También Vallejo confirmó que Inter Miami superará el uso de 100 habitaciones durante su estadía

“Tiene 120 habitaciones, entre todo el equipo técnico, el equipo de jugadores, todos los utileros, todo lo que tienen ellos. Es casi que el 90% de todo el hotel”.

Más detalles del hotel: así son las zonas húmedas y el lugar de masajes

También cuenta con zona de masajes y húmedas para la recuperación detalle que atrajo a los directivos del Inter - crédito @wake.biohotel / Instagram

En la misma conversación con Sheyla García de Win Sports, Vallejo detalló que otro de los aspectos claves por los cuales se escogió el hotel Wake Bio Hotel, fueron tanto las zonas húmedas como el lugar de masajes, situación que sorprendió a los encargados de revisar las condiciones del hotel:

“Nosotros somos el primer hotel de longevidad en Latinoamérica, único en Colombia. Cuando supieron eso ellos, vinieron, hicieron el scouting y vieron que tenemos zonas específicamente enfocadas a longevidad y a recuperación, desde el gimnasio, complementado con el restaurante, todo lo que tenemos en zonas húmedas, dijeron: «Es espectacular». O sea, así deberían vivir los jugadores el antes y el después y, ay, si pudiera, hasta el durante, porque tenemos una zona húmeda específicamente enfocada en la recuperación, como tú nos decías. Es una parte donde tenemos cold plunges con agua que se mantiene a 2 grados centígrados para poder saltar un sauna infrarrojo, para que en esos contrastes todos los jugadores puedan siempre, nada, mejorarse mucho más rápido, ¿no? Entonces, ese fue el punto más clave que nos diferencia de... yo creo que en Colombia, no solo acá en Medellín", explicó Vallejo.

El hotel también cuenta con una vista importante de lo que es la ciudad - crédito @wake.biohotel / Instagram

Así le fue a Inter Miami antes de su partido ante Atlético Nacional

Inter Miami jugará ante Atlético Nacional - crédito Paloma Del Solar / REUTERS

El 24 de enero de 2026, Alianza Lima goleó a Inter Miami en el partido amistoso denominado “Noche Blanquiazul” por 3-0. realizada en el estadio Alejandro Villanueva.

El equipo dirigido por Pablo Guede mostró solidez desde el inicio, neutralizando los intentos ofensivos del tridente visitante conformado por Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, cuyos remates fueron controlados por el arquero Ángelo Viscarra.

La primera mitad estuvo marcada por la efectividad de Paolo Guerrero, quien abrió el marcador a los 28 minutos tras aprovechar un rebote del arquero estadounidense. Guerrero amplió la diferencia siete minutos después, definiendo tras una asistencia de Eryc Castillo. Alianza mantuvo la presión y pudo haber aumentado la ventaja antes del descanso, pero Franco Gentile desperdició una clara ocasión.

En el segundo tiempo, los cambios en ambos equipos modificaron el ritmo del partido. Por Alianza Lima, ingresaron Federico Girotti, Alan Cantero, Kevin Quevedo y Luis Ramos, quienes aportaron frescura en ataque. Inter Miami realizó variantes a los 63 minutos, cuando Messi, Suárez y De Paul abandonaron el campo, dejando su lugar a Ayala, Ruiz y Pinter.

El tercer gol llegó al minuto 73, cuando Luis Ramos culminó una jugada colectiva en la que participaron Alan Cantero y Federico Girotti, sellando el 3-0 definitivo. La afición aliancista celebró el desempeño del equipo, que mostró solidez defensiva y contundencia ofensiva. Viscarra, por su parte, mantuvo el arco en cero ante los intentos de Suárez y los remates del conjunto estadounidense.

El triunfo ante Inter Miami deja a Alianza Lima con buenas sensaciones de cara a su debut en la Liga 1 y previo al amistoso internacional que disputará ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Para Inter Miami, el encuentro en Matute fue la antesala de su duelo final de la gira sudamericana: visitará al Barcelona de Guayaquil en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo el próximo 7 de febrero de 2026, cerrando así su serie de amistosos en la región.