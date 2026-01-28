Atlético Bucaramanga lamentó la muerte de hincha del equipo luego del clásico contra Cúcuta Deportivo: ofreció acompañamiento a los aficionados heridos

Hinchas del Deportivo Cúcuta agredieron a otros aficionados al interior del estadio General Santander - crédito Schneyder Mendoza/Colprensa.

El Club Atlético Bucaramanga rechazó de manera contundente los hechos de violencia registrados en el estadio General Santander. La institución lamentó la muerte de Camilo Andrés Rojas, reconocido hincha del equipo, y expresó su solidaridad con su familia, allegados y quienes resultaron heridos en el incidente.

La directiva del Club Atlético Bucaramanga subrayó que estos actos no solo afectan a los aficionados, sino que también pusieron en riesgo la integridad de jugadores, cuerpo técnico y colaboradores. Según el comunicado, todos ellos acudieron al escenario deportivo para representar a la institución y brindar alegría a la afición, viéndose expuestos a situaciones de agresión e intimidación.

Club Atlético Bucaramanga informa a su hinchada, a los medios de comunicación y a la opinión pública que rechaza de manera contundente y enfática los hechos de violencia registrados el día de ayer en el estadio General Santander, los cuales atentan contra los valores del deporte y enlutan al fútbol colombiano. El equipo Leopardo extendió su acompañamiento a los hinchas heridos

Como Camilo Andrés Rojas fue identificado el hincha que falleció la noche del 27 de enero de 2026 tras un ataque perpetrado por miembros de las barras del Cúcuta Deportivo en los alrededores del estadio General Santander, en Cúcuta - crédito @djmarioandretti/X

“Como institución, lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestro más sincero pésame y solidaridad a la familia y seres queridos de Camilo Andrés Rojas, hincha fiel del Club Atlético Bucaramanga, quien acompañó con orgullo y pasión a nuestro equipo de manera constante, incluso en competencias internacionales como la Copa Libertadores. Extendemos también nuestro acompañamiento a quienes resultaron heridos y a todos los afectados por estos dolorosos acontecimientos.

El club reiteró la importancia de que el fútbol sea un espacio de encuentro, respeto y convivencia. Por tal motivo, hizo un llamado a promover el diálogo, la tolerancia y el comportamiento responsable tanto dentro como fuera de los escenarios deportivos", dice el comunicado.

Finalmente, el Club Atlético Bucaramanga reafirmó su compromiso con los valores del deporte, el juego limpio y la convivencia pacífica. Invitó a la comunidad futbolera a rechazar cualquier manifestación de violencia y a trabajar para que los estadios sigan siendo espacios seguros para las familias, la pasión y el orgullo deportivo.

Hincha de Atlético Bucaramanga asesinado en Cúcuta al término del clásico del oriente - crédito @SanSeConecta/X

“Reiteramos nuestro compromiso con los valores del deporte, el juego limpio y la convivencia pacífica, e invitamos a toda la comunidad futbolera a rechazar de manera contundente cualquier manifestación de violencia, reafirmando desde el Club Atlético Bucaramanga nuestro propósito de seguir construyendo un fútbol en paz, basado en el respeto, la convivencia y la unión, para que los estadios sigan siendo espacios seguros de encuentro familiar, pasión y orgullo deportivo” concluye el comunicado.

Cúcuta Deportivo y Dimayor lamentan la muerte de hincha del Atlético Bucaramanga

Condolencias de la Dimayor por la muerte de un hincha de Atlético Bucaramanga - crédito Dimayor

El Cúcuta Deportivo Fútbol Club expresó su pesar ante el fallecimiento de Camilo Andrés Rojas, hincha del Atlético Bucaramanga, ocurrido en las afueras del Estadio General Santander durante el clásico entre ambos equipos. A través de un comunicado, el club manifestó sus condolencias a la familia y allegados de la víctima. Asimismo, reiteró su rechazo a cualquier acto de violencia en el fútbol y extendió su solidaridad con las personas afectadas por este suceso.

Por su parte, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), representada por su presidente Carlos Mario Zuluaga Pérez, lamentó la muerte de Camilo Andrés Rojas durante el encuentro entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga. La organización calificó la pérdida de una vida en el contexto deportivo como “absolutamente inaceptable”, señalando que este hecho enluta tanto a la familia y seres queridos del hincha fallecido como a todo el Fútbol Profesional Colombiano. La Dimayor ofreció sus condolencias y solidaridad en este momento difícil.

La entidad enfatizó su rechazo categórico a todas las formas de violencia vinculadas al fútbol, subrayando que este deporte debe ser un espacio de encuentro, convivencia y respeto y no un escenario para el odio, la agresión o la intolerancia. “Nada justifica que la pasión por unos colores termine en la pérdida de una vida”, señaló la organización. Finalmente, la Dimayor hizo un llamado urgente a los hinchas, clubes, autoridades y demás actores del fútbol colombiano a trabajar conjuntamente para erradicar la violencia asociada a este deporte.