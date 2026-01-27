Deportes

Rival de Luis Javier Suárez se refirió al encuentro contra el Sporting de Lisboa, donde juega el colombiano, en la Champions League: “Estoy preparado para todo”

El defensor del Athletic Bilbao se muestra preparado para el reto táctico que supone neutralizar al delantero colombiano del Sporting Lisboa, pieza clave en el ataque visitante y principal amenaza del partido

Luis Javier Suárez viene de
Luis Javier Suárez viene de ser la gran figura en la victoria ante París Saint Germain - crédito Pedro Nunes / REUTERS

El Athletic Bilbao afronta un encuentro determinante de la Champions League con la mirada puesta en el avance de ronda, pero sabiendo que su reto principal será neutralizar a Luis Javier Suárez, el delantero colombiano que se ha convertido en una de las piezas ofensivas de mayor peso del Sporting Lisboa.

El equipo español encara este partido no solo por su propia permanencia en el torneo, sino ante la presión de frenar al atacante que ha sido responsable del destacado desempeño del Sporting, que ya asegura su presencia en la siguiente fase.

Ernesto Valverde se refirió a
Ernesto Valverde se refirió a lo que significa el partido ante el equipo de los Leones de Portugal - crédito Matteo Ciambelli / REUTERS

La expectativa en el conjunto vasco se centra en la capacidad de su defensa para aguantar la presión del Sporting. Ernesto Valverde, entrenador del Athletic, señaló a Sport TV:

“El Sporting juega muy bien, tiene una gran construcción de juego y jugadores importantes en ataque. Es un equipo ofensivo. Tenemos que estar muy atentos porque, físicamente, te obligan a abrir espacios. Es un equipo muy complejo. Jugaron un gran partido contra el PSG, defendieron muy bien y salieron con personalidad al ataque. De ahí su posición en la clasificación. Es un equipo que lucha por entrar entre los ocho primeros de la Champions League, lo cual dice mucho”.

Soccer Football - LaLiga -
Soccer Football - LaLiga - Athletic Bilbao v Atletico Madrid - San Mames, Bilbao, Spain - August 31, 2024 Athletic Bilbao's Inigo Lekue in action with Atletico Madrid's Rodrigo Riquelme REUTERS/Vincent West

Iñigo Lekue, lateral del Athletic, anticipó el compromiso táctico que supone enfrentar a Suárez y subrayó la preparación del plantel para este reto. En diálogo replicado por el diario Record, Lekue expresó:

“¿Luis Suárez? Estoy preparado para todo, tanto él como el resto de los atacantes del Sporting. Son jugadores muy buenos, de alto nivel. Esperamos frenarlos de la mejor manera posible”.

La posición del Sporting Lisboa resulta ventajosa: el club portugués ya está clasificado para la siguiente ronda y busca asegurar el cupo directo a los octavos de final, circunstancia que añade tensión a la definición del grupo. Valverde se refirió a este objetivo en la misma charla:

“Sabemos que el Sporting ya está clasificado y luchará por el pase directo (a octavos de final). Es un gran rival, un equipo muy fuerte. Queremos ganar y avanzar. Siempre hemos dicho que la Champions League es un sueño. La liga es una obligación. Nuestra clasificación no es buena, pero mañana es otra competición y queremos darle una alegría a la afición”.

¿Cuándo se juega el partido entre Sporting y Athletic Bilbao?

Soccer Football - Champions League
Soccer Football - Champions League - Round of 16 - First Leg - Paris St Germain v Liverpool - Parc des Princes, Paris, France - March 5, 2025 General view of the match ball with the Champions League logo inside the stadium before the match REUTERS/Sarah Meyssonnier

El partido, correspondiente a la octava y última jornada de la fase de grupos, se disputará en el estadio San Mamés este miércoles 28 de enero de 2026, a las 3:00 p. m. (horario de Colombia).

Así se jugará la jornada en simultáneo.

  • Ajax vs. Olympiacos
  • Arsenal vs. Kairat Almaty
  • Athletic Club vs. Sporting
  • Atlético de Madrid vs. Bodo/Glimt
  • Barcelona vs. Copenhahe
  • Bayer Leverkusen vs, Villarreal
  • Benfica vs. Real Madrid
  • Borussia Dortmund vs. Inter
  • Club Brujas vs. Marsella
  • Eintracth Frankfurt vs. Tottenham
  • Liverpool vs. Qarabag
  • Manchester City vs. Galatasaray
  • Mónaco vs. Juventus
  • Napoli vs. Chelsea
  • Pafos vs. Slavia Praga
  • PSG vs. Newcastle
  • PSV vs. Bayern Múnich
  • Royale Union SG vs. Atalanta

Así califican a Luis Suárez

Portadas de los medios de
Portadas de los medios de Portugal sobre el rendimiento de Luis Suárez - crédito X/@VelezFutbol

El reciente rendimiento de Luis Javier Suárez acapara la atención de la prensa deportiva en Portugal, donde sus goles decisivos han catapultado al delantero colombiano a la cima del protagonismo en el fútbol europeo y lo proyectan como titular en los próximos compromisos de la selección Colombia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En las últimas semanas, el atacante del Sporting de Lisboa ha marcado un segundo doblete consecutivo, situándolo como una de las figuras clave para el club y abriendo un intenso debate sobre su impacto inmediato en la competencia internacional.

En el cierre más reciente de la Liga de Portugal, Suárez fue protagonista absoluto en la victoria 2-1 ante el Arouca, y logró el tanto del triunfo en el minuto 90+6 tras conectar un centro de Geny Catamo, sumando su séptima anotación que asegura tres puntos para el Sporting en la temporada. Este desenlace, registrado en los minutos adicionales de un partido que parecía sentenciado al empate, fue destacado por los medios lusos, que lo calificaron como “héroe” y lo bautizaron “Matador” por su eficacia frente al arco rival.

Este rendimiento, sumado a la racha invicta del Sporting —que acumula 15 partidos sin derrotas y mantiene la segunda posición en la tabla con 48 puntos, a solo cuatro del líder Porto—, ilustra el salto de calidad que Suárez ha dado en el panorama europeo. Incluso el propio delantero, en declaraciones a la televisión portuguesa reproducidas por atribuyó el éxito a la labor colectiva, afirmando:

“Fue un partido muy duro y complicado, pero creo que el héroe fue realmente todo el equipo, porque luchamos hasta el último minuto y conseguimos el gol. Al final, pero lo conseguimos”.

