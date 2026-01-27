Deportes

Radamel Falcao lidera la lista de convocados de Millonarios para visitar a Deportivo Pasto: hay otras sorpresas entre los citados

El delantero vuelve a una convocatoria para un partido oficial luego de 221 días, cuando jugó el partido de la fecha 6 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I-2025 ante Santa Fe

Radamel Falcao jugará su primer
Radamel Falcao jugará su primer partido oficial desde el 20 de junio del 2025 - crédito Millonarios

Radamel Falcao García está de regreso en el fútbol colombiano y será ante Deportivo Pasto, el miércoles 28 de enero, su partido de reestreno con la camiseta azul, después de más de seis meses de inactividad desde su último partido oficial, justamente con Millonarios FC.

“El Tigre” lidera el listado de convocados como la principal novedad en el frente de ataque, junto a Leonardo Castro, que pagó dos fechas de sanción pendientes del año anterior y debutará oficialmente en el 2026. Entretanto, entre los citados por Hernán Torres se destaca Andrés Llinás en el grupo de defensores, siendo este el primer partido luego de la fractura de peroné.

Falcao había disputado 24 minutos en el partido amistoso de los Embajadores contra Boca Juniors el 14 de enero del 2026 en la Copa Miguel Ángel Russo de pretemporada. El delantero no tuvo acciones ofensivas en el partido que terminó en empate 0-0.

El cuadro azul quedó por
El cuadro azul quedó por fuera de las finales de la Liga BetPlay, situación que no pasaba desde 2020 - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Entre los ausentes se destacan Alex Moreno Paz y David Mackalister Silva, ambos terminaron con problemas en los aductores luego del partido donde Millonarios perdió contra Junior 2-1 en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

“Millonarios FC informa, que los jugadores David M. Silva y Alex Moreno Paz, terminado el partido vs. Junior, presentaron molestias en los aductores, situación que los inhabilita para el juego contra el Pasto. Se está a la espera de las imágenes diagnósticas que definirán el tipo de lesión de cada jugador”, dice el comunicado de prensa publicado por el Embajador.

Las otras dos bajas en la convocatoria son Jorge Hurtado Cabezas y Sebastián Mosquera, ambos por decisión técnica.

Estos son los convocados por Millonarios para enfrentar a Deportivo Pasto

Delanteros y volantes convocados por
Delanteros y volantes convocados por Millonarios para el partido contra Deportivo Pasto - crédito Millonarios FC

Arqueros

  • 12. Diego Novoa.
  • 38. David Rodríguez.

Defensas

  • 2. Carlos Sarabia.
  • 3. Samuel Martín.
  • 6. Sergio Mosquera.
  • 17. Jorge Arias.
  • 20. Danovis Banguero.
  • 22. Sebastián Valencia.
  • 26. Andrés Llinás.

Volantes

  • 7. Carlos Darwin Quintero.
  • 18. Rodrigo Ureña.
  • 19. Mateo García.
  • 28. Stiven Vega.
  • 30. Sebastián Del Castillo.
  • 33. Alex Castro.

Delanteros

  • 9. Falcao García.
  • 11. Beckham Castro.
  • 23. Leonardo Castro.
  • 24. Julian Angulo.
  • 27. Rodrigo Contreras.

Hernán Torres y su complicada situación en Millonarios

Hernán Torres - crédito Colprensa
Hernán Torres - crédito Colprensa

El ciclo de Hernán Torres al frente de Millonarios atraviesa su momento más delicado desde el regreso del entrenador, quien supo romper con una espera de 24 años para la afición con el título de 2012, pero enfrenta ahora la presión de un entorno que observa el presente sin nostalgia y con crecientes exigencias de resultados inmediatos.

A pesar de reforzar la plantilla para el semestre 2026, la dinámica del equipo no muestra la evolución esperada, lo que agrava las críticas luego de la reciente derrota 2-1 ante Junior en El Campín, resultado que colocó nuevamente al técnico en el foco de la polémica.

El panorama se complica por una realidad estadística que se ha tornado desfavorable. Desde su retorno a Bogotá, Torres ha dirigido 18 partidos, en los que consiguió seis victorias, cinco empates y siete derrotas, cifras que lo acercan más a un equipo de rendimiento medio que al principal aspirante a títulos domésticos y clasificaciones internacionales.

La temporada 2025 tampoco ofrece consuelo: Millonarios quedó fuera de la Copa BetPlay ante Envigado —conjunto que descendió— y finalizó el semestre sin una identidad futbolística clara.

En esa línea, la percepción de desgaste se agrava porque el club invirtió en reforzar la nómina, con la llegada de figuras como Mateo García, Rodrigo Ureña, Darwin Quintero, Rodrigo Contreras y el regreso simbólico de Radamel Falcao García. Para muchos hinchas, este contexto sella que el argumento de una plantilla insuficiente ya perdió validez. La expectativa creada por estos fichajes contrasta con un arranque de campeonato que no convence: tras cuatro partidos, dos de pretemporada y dos de Liga BetPlay, el equipo exhibe los mismos problemas defensivos, carencia de ideas y falta de contundencia ofensiva.

La presión se refleja con especial intensidad en las tribunas y redes sociales. Tras la caída con Junior, la hinchada descargó su frustración dirigiendo los reproches hacia Torres, quien en rueda de prensa reconoció la incomodidad que genera la situación: “Lógicamente, uno no se siente bien, más cuando se pierde. Y más cuando estamos trabajando para poder conseguir los resultados que anhelamos. Uno entiende a la gente y entiende a la hinchada y su reclamo, porque llevamos dos partidos y no ganamos”, manifestó el entrenador a los medios.

