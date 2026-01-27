Deportes

PSV vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en la Champions League

Los “Gigantes de Baviera” tendrán la oportunidad de reivindicarse tras la caída del invicto en el campeonato alemán

Bayern Múnich ya clasificó a octavos de final tras vencer a Union Saint-Gilloise, pero busca recuperarse tras perder el invicto en la Bundesliga - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

La Champions League entra en el cierre de la fase de liga y con el orgullo herido, tras lo que significó la caída del invicto en la Bundesliga, después de la sorpresiva derrota ante Augsburgo, por la fecha 19 del campeonato alemán.

Ahora, enfocados en el duelo complicado que tendrán en los Países Bajos, los “Gigantes de Baviera” (apodo por el cual es reconocido Bayern) buscarán cerrar de la mejor forma su participación a nivel continental.

Los “Gigantes de Baviera” visitan a uno de los grandes de Países Bajos

Bayern Múnich viene de ser sorprendido tras perder ante Augsburgo en el campeonato alemán -crédito Angelika Warmuth / REUTERS

El partido se jugará el 28 de enero de 2026 en el estadio Philips, de Eindhoven, a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia), y se verá a través de ESPN y de la aplicación de Disney Plus (plan Premium).

El árbitro del partido será el portugués João Pinheiro.

En el cierre de la fase de liga de la Champions, el PSV se juega la clasificación a los playoffs. Los neerlandeses, con ocho puntos y situados en zona de definición, se enfrentan a la necesidad imperiosa de una victoria. La presión se acentúa al compartir puntaje con otros cinco equipos y tras dos derrotas consecutivas, la última de ellas una caída por 3-0 ante Newcastle. Ivan Perisic, referencia de experiencia en el ataque, suma un gol y dos asistencias en siete presentaciones.

Bayern MúnichLuis DíazChampions LeaguePSV vs. Bayern MúnichPSVPSV EindhovenColombia-Deportes

